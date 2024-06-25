Мбаппе снял проклятие чемпионатов Европы. Но Франция снова разочаровала

Ничья с Польшей — 1:1.

Перед матчем Франция — Польша для большинства болельщиков было два главных вопроса. Нет, понятно, что и в России кто-то может по каким-то причинам переживать за поляков или следить за Шиманьски, оставившем о себе хорошую память в «Динамо», но это все крайне локально. Команда Пробежа первой вылетела с Евро-2024, так что матч для нее не имел особого смысла. К одному из главных, если не главному фавориту турнира внимания, естественно, многократно больше.

Так что вопросы звучали так.

1. Что с Мбаппе, сломавшим нос в первом туре?

2. Как там Франция вообще?

По состоянию Килиана мы получили ответ, когда узнали стартовые составы. Французская звезда пропустила встречу с Нидерландами, но восстановилась к игре с поляками. Понятно, что в маске, главное — на поле.

Что касается «Трехцветных», то их старт насторожил. 1:0 — такой была разница мячей у финалиста ЧМ-2022 после двух туров. Единственный гол забил в свои ворота соперник, сами французы ни разу не отличились. Да и по игре не впечатляли. Требовалось просыпаться, в матче с Польшей ожидался качественный скачок в преддверии плей-офф.

Дидье Дешам. Фото Global Look Press

Что придумал Дешам? Он неожиданно усадил в запас Гризманна. Антуан не начинал матч на скамейке на крупных турнирах с Евро-2016. И хотя главный тренер пытался сгладить ситуацию рассказом о решении дать передышку лидеру, инсайдеры сразу уточнили: Гризманн разочарован таким выбором Дидье, он не считает, что требуется пауза. Любому бы на месте Антуана показалось, что его сделали крайним при поисках, что же не ладится в атаке.

Место 33-летнего Гризманна занял 21-летний Барколя из «ПСЖ».

Второй жертвой ротации стал Тюрам, как и Антуан, дважды начинавший матчи с первых минут. Тут ясно: вернулся Мбаппе.

У Килиана фантастическая статистика за сборную: 79 матчей — 47 голов. Но над чемпионатами Европы висело проклятие: пять матчей, 480 минут — ноль (!) забитых мячей. Невероятные показатели для одного из лучших и результативных футболистов планеты.

Первые полчаса встречи с Польшей казалось, что в игре Франции ничего не изменилось. Какие-то моменты возникали, но и у соперника их было не меньше. Крутился в воротах Меньян, отражая удары Зелиньски и Урбански, опасны были выпады Шиманьски и Левандовски.

А потом Франция включилась. И полякам стало крайне сложно. Особенно усердствовал Мбаппе, удержать которого было невозможно. Дважды Килиан выскакивал на ударные позиции до перерыва, дважды пристреливался в начале второй половины. Но как же хорош был Скорупски! Дублер Щенсны набрал прилично вистов — как Латышонок на финише сезона в России.

Но что голкипер мог сделать, когда Мбаппе бьет пенальти? Шансов «человек в маске» не оставил, сняв наконец проклятие чемпионатов Европы. Ну а главным героем эпизода стал Дембеле, заработавший этот 11-метровый.

Килиан Мбаппе празднует свой гол в ворота Польши. Фото Reuters

Франция провела роскошные вторые полчаса и полностью заслужила гол. «Трехцветные» доминировали, напоминая ту машину, которая добиралась до финалов крупнейших турниров. Это ощущение нуждалось в закреплении, однако Дешам тут же провел тройную замену — вышли Камавинга, Жиру и Гризманн, и все разладилось.

Преимущество испарилось, поляки пошли вперед. И не остановились, даже сравняв счет. На 77-й минуте Упамекано подбил в штрафной Свидерски, а Левандовски с двух попыток отправил мяч в сетку. Первый удар Меньян отбил, но арбитр был суров — вратарь вышел за линию ворот.

Полчаса мощного футбола — маловато для Франции. И что делать Дешаму в 1/8 финала? Снова оставлять в запасе Гризманна, с выходом которого игра рассыпалась? Или причины в чем-то другом?

Перед матчем со второй командой группы Е болельщики «Трехцветных» наверняка встревожены состоянием своей сборной.