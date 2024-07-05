«Я плакал три или четыре раза. Колено наполнилось кровью». Драма Роналду в финале Евро-2016 против Франции

Слезы и счастье Криштиану.

«Он стал трудягой, упирается в отборах, быстрее лани возвращается назад»

Один из самых драматичных матчей в блистательной карьере Криштиану Роналду состоялся восемь лет назад. В июле 2016 года сборная Португалии в финале Евро победила Францию (1:0). Звезда мирового футбола провел на поле всего 25 минут.

Роналду внес огромный вклад в то, что португальцы оказались в финале турнира во Франции. В последнем туре группового этапа его дубль и голевая передача спасли «европейских бразильцев» от позорного поражения от венгров (3:3). Португальцы заняли лишь третье место в своем квартете, что, впрочем, позволило им продолжить борьбу за трофей.

В 1/8 финала подопечные Фернанду Сантуша одолели хорватов в дополнительное время (1:0). Победный гол Рикарду Куарежма забил на 117-й минуте после передачи Роналду.

Четвертьфинал с поляками докатился до серии пенальти. Криштиану вызвался бить первым и был точен. Португальцы вообще ни разу не промахнулись — 5:4.

В полуфинале Криштиану и Ко взяли верх над главной сенсацией Евро, ставшей настоящим кошмаром для сборной России, — Уэльсом. Зрители увидели голы лишь после перерыва. Роналду открыл счет ударом головой, а через три минуты ассистировал Нани — 2:0.

«Звезда Роналду на Евро собиралась закатиться, не взойдя, а теперь сияет привычным глянцевым блеском. Он лично избавил Португалию от позора в матче с Венгрией, дождался минуты славы в битве с Хорватией и разделил ее с другом Куарежмой, его изящный подыгрыш помог сверкнуть мальчишке Ренату Санчешу, а его многомиллионный загорелый лоб отгрузил победный гол Уэльсу. Криштиану во Франции сломал привычный образ: форвард больше не прима-балерина, вокруг которой усердно пляшет массовка, — он стал настоящим трудягой, упирается в отборах, быстрее лани возвращается в оборону, своим примером зовет команду в прессинг. Роналду инвестировал все свои способности в командную игру», — писал обозреватель «СЭ».

— Португальцев много критиковали за стиль, но, чтобы пройти в финал, нужно располагать не только Криштиану Роналду, но и цельной игрой, — заметил после победы над валлийцами рулевой португальцев Фернанду Сантуш. — У сборной Португалии есть система. А еще нужно быть командой — Португалия ею была. По ходу турнира ей везло, так что шансы в финале есть. Не обязательно победу одерживает сильнейшая на турнире команда. Важны настрой и командный дух. А когда есть еще такой нападающий на острие, как седьмой номер Португалии, то шансы на конечную победу, конечно, имеются.

Слезы Криштиану Роналду после травмы на Евро-2016. Фото Getty Images

« Ну какое это «убийство»?! Француз по инерции попал в колено Роналду »

В финале все предвкушали дуэль Роналду против Антуана Гризманна.

Это противостояние продлилось всего четверть часа.

На девятой минуте полузащитник французов Димитри Пайет столкнулся с КриРо. В результате одна из главных звезд мирового футбола получила повреждение колена, из-за которого позднее не смогла продолжить игру. На 25-й минуте Криштиану уступил место на поле Рикарду Куарежме.

Действия Пайета и решение арбитра Марка Клаттенбурга, не наказавшего француза даже штрафным ударом, моментально вызвали бурные дискуссии. Одни считали, что хавбек хозяев турнира агрессивно и грубо атаковал соперника, едва не оторвав португальцу ногу. Другие возражали, что Пайет сначала левой ногой сыграл в мяч, выбив его у оппонента, и только потом произошло столкновение.

В частности, автор и редактор издания Bild Джулиан Рихарт раскритиковал действия футболиста сборной Франции.

«Что сборная Франции сделала, кроме преднамеренного убийства Криштиану Роналду? Такая игра позорна», — написал на своей странице в Twitter Рихарт.

Судейские эксперты, которым после игры позвонили корреспонденты «СЭ», никакого криминала в действиях Пайета не заметили.

— Ну какое это «убийство»? — удивился Игорь Егоров. — Игровой эпизод, коленка в коленку сыграли. Мяч был на игровом расстоянии, Пайет так же, как и Роналду, боролся за мяч. Никакого умысла со стороны француза не было.

— Расстроен, что такой футболист как Криштиану не смог доиграть финал, — сказал Андрей Бутенко. — Что касается столкновения с Пайетом, то фол надо еще увидеть. И был ли он там? Клаттенбург находился в великолепной позиции, четко просматривал данный эпизод. Пайет выбивал мяч у португальца и по инерции попал в колено сбоку.

А вот мнение известного футбольного агента Паулу Барбозы, который во время нынешнего Евро подвергает Криштиану нещадной критике:

— У нас в Португалии горячо обсуждается этот эпизод. Пайет играл в мяч, он не ломал Криштиану. Да, в Португалии есть и экстремисты, которые пытались доказывать, что француз специально хотел вывести Роналду из строя. Но серьезные люди признали: это случайность.

— Что говорят у вас на родине — мог ли он продолжить матч?

— Ему точно было некомфортно. Нет никаких сомнений в том, что Криштиану очень хотел играть. И если попросил замену, значит, точно больше не мог. Сейчас ему очень обидно, потому что Португалия стала чемпионом в тот момент, когда его на поле не было.

Менее чем за час после замены Роналду пользователи оставили на странице Пайета в социальной сети более ста тысяч комментариев с оскорблениями, проклятиями и угрозами в адрес 29-летнего футболиста.

«Это было обычное единоборство, вот и все, — подчеркивал впоследствии «виновник» эпизода. — Я вернул себе мяч. И если при этом нанес травму Роналду, это не было умышленно. Не в моем характере — быть плохим парнем на поле. В этом не приходится сомневаться».

Криштиану Роналду с трофеем чемпионата Европы-2016. Фото Global Look Press

Эдер: «Перед овертаймом Роналду подошел ко мне: «Ты забьешь»

Криштиану покидал поле на носилках в слезах.

— Колено не оставляло мне шансов, — рассказывал Роналду. — Сначала думал, что это обычный ушиб, но боль была слишком сильной. В итоге колено просто перестало сгибаться, наполнилось кровью. Я плакал. Я очень нервничал в раздевалке — все колено распухло. Это было просто невероятно...

В перерыве Роналду в раздевалке обратился к партнерам по сборной: «Уверен, вы победите!»

А перед началом дополнительного времени предсказал автора победного гола.

— С первого дня Евро я верил, что у меня будет шанс, что мой момент придет. К тому же перед овертаймом Криштиану подошел и сказал: «Ты забьешь». Это добавило мне уверенности, — рассказывал будущий нападающий «Локомотива» Эдер.

Эдер осчастливил всю Португалию на 109-й минуте, пальнув в дальний угол со средней дистанции. 1:0! А Роналду в течение всего овертайма на одной ноге скакал по технической зоне, выступая в роли второго тренера, подбадривая и настраивая португальцев на исторический успех.

«Это был, вероятно, мой самый важный титул в карьере на сегодняшний день. Я смеялся, плакал, помогал тренировать команду, а потом напился той ночью», — вспоминал Криштиану.

В победной раздевалке он вновь взял слово. Видео этого монолога потом облетело весь интернет:

— Я плакал уже три или четыре раза, мой брат был вынужден говорить мне, чтобы я успокоился, а я отвечал: «Уго, я не могу!». Я говорю от чистого сердца, клянусь жизнью своего сына — я очень-очень-очень счастлив. Я могу повторить это еще сто раз. Это тот трофей, к которому я стремился всю мою жизнь. Спасибо всем вам, игрокам и тренерскому персоналу. И еще раз вам, тренер (показывая на Сантуша). Я был искренне тронут вашей верой в наш успех. Спасибо медикам, работникам охраны, Хоакину, Рикарду, Мигелю, моим братьям. Мы заслуживали этого. Теперь мы в истории Португалии.