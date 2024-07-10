Во вторник определился первый финалист Евро-2024.

Во вторник, 9 июля, Испания обыграла Францию со счетом 2:1 в Мюнхене в первом полуфинале чемпионата Европы-2024. В составе «Красной фурии» голы забили полузащитники Ламин Ямаль и Дани Ольмо. У «Трехцветных» отличился форвард Коло Муани с передачи нападающего Килиана Мбаппе. Команда Луиса де ла Фуэнте показывает стопроцентный результат: шесть встреч — шесть побед, это рекорд для одного финального турнира Евро. Ранее подобное не удавалось ни одной сборной.

Испанцы ликуют и радуются в ожидании финала, а французы с сожалением покидают Евро-2024. Подробнее о реакции мировых СМИ на результат встречи — в нашем материале.

Mundo Deportivo: «Килиан не одинок на Олимпе среди тех, кто призван стать преемником Месси»

Газета Mundo Deportivo опубликовала материал с заголовком: «Мбаппе без маски — чтобы лучше видеть гол Ламина Ямаля». В нем журналистка Кристина Куберо сделала акцент на противостоянии капитана французской сборной, новичка «Реала» с юным талантом из «Барселоны».

«Маска сделала Мбаппе менее заметным. Ему было трудно дышать, карбоновое волокно доставляло Килиану дискомфорт, заставляло играть напряженно. Но на разминке француз решил, что освободится от защиты, которая ограничивала его футбол. В одной из своих первых атак Мбаппе отдал результативную передачу на Коло Муани, выведя свою команду вперед. И он верил, что вернул себе сверхспособности уникального игрока. Это — большая ошибка. Супергероем стал другой: тот, кого называют наследником Лео Месси, тот, кому в субботу исполнится 17 лет, но пока ему 16, тот, кто нанес фантастический удар, который Мбаппе ясно видел. Ничто не помешало французу из «Реала» увидеть гол во всем его великолепии. Так Килиан понял, что он не одинок на Олимпе среди тех, кто призван стать преемником Месси».

Антуан Гризманн. Фото AFP

RMC Sport: «Мечта о финале испарилась»

«Столкнувшись с большими усилиями испанцев, французы не приняли на поле решений, которых оказалось бы достаточно, чтобы сравнять счет. Команде Дидье Дешама нечего стыдиться по итогам великолепного полуфинала. Если некоторые болельщики хотели увидеть во вторник красивый футбольный триумф, то другие сожалеют, что стали свидетелями поражения в самый неподходящий момент. Испания вышла в финал и может спокойно ждать соперника. Это будет Англия Джуда Беллингема или Нидерланды Мемфиса Депая. Мечта Франции о финале 14 июля испарилась».

L'Equipe: «Без идей и разнообразия»

«Французы не увидят Берлин. Ведя в счете, команда Дидье Дешама так и не нашла ресурсов, чтобы взять ход матча под свой контроль. Без идей и разнообразия, в отсутствие Антуана Гризманна в стартовом составе (впервые в плей-офф с 2014 года), «Трехцветные» не сумели прорвать испанскую защиту. Ламин Ямаль — жемчужина футбола. А история этого Евро для сборной Франции завершена.

Это провал и боль, потому что лучшая европейская команда двух последних чемпионатов мира сбита с ног. Она не могла оказывать давление. Ее снесли, как гигантский бык кадетов".

Marca: «Привет, Рабьо, меня зовут Ламин Ямаль. Мне 16 лет, и ты уже знаешь, что я не боюсь»

Испанская Marca посвятила свой заголовок высказыванию полузащитника сборной Франции Адриена Рабьо, который в преддверии встречи с «Красной фурией» сказал следующее: «Хотим вывести Ламина Ямаля из зоны комфорта. Если он хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем обычно».

«Ну вот и все, — написал журналист Мигель Анхель. — Испания вышла в финал Евро. В Берлине. Да-да, наша команда снова поборется за звание чемпиона Европы, уже в четвертый раз. С 16-летним мальчиком в качестве MVP полуфинала. Монументальная Испания, которая уже на пути на «Олимпиаштадион». Вот насколько прекрасен футбол. Да, это тот коллектив, который вроде бы ехал в Германию, чтобы выставить себя дураками».

The Athletic: «Полуфинал на века»

«Самой привлекательной чертой сборной Испании по-прежнему остаются энергия и азарт ее двух молодых крайних нападающих — Нико Уильямс снова был великолепен, но ярче всех проявил себя Ламин Ямаль, забивший великолепный гол дальним ударом и продемонстрировавший выдающуюся игру в целом. То, что делают эти юные футболисты и их команда на турнире, — нечто особенное. Они, несомненно, будут фаворитами у большинства нейтральных болельщиков в воскресенье в финале Евро-2024 — независимо от того, попадут ли на Англию или Нидерланды».

Corriere dello Sport: «Французы сдались «детскому феномену»

«Благодаря гению Ямаля и голу Дани Ольмо Испания обыграла Францию и вышла в финал Евро-2024. Четырех минут (между 21-й и 25-й минутами) команде де ла Фуэнте хватило, чтобы ответить на гол Коло Муани и обеспечить пропуск в финал, которого не было с 2012 года».