Франция не умеет побеждать без Мбаппе. Команда Дешама пока выглядит не лучше Англии

А ведь сравнение с Саутгейтом — худшая оценка на этом Евро.

Было бы слишком просто объяснить первую нулевую ничью на этом чемпионате отсутствием у французов Мбаппе. Но это действительно значимый фактор. Наглядная статистика: это был седьмой матч французов за последние два года без Мбаппе в стартовом составе, и ни в одном из них команда Дешама не выиграла — пятая ничья при двух поражениях. Да, у Мбаппе по-прежнему ноль голов на Евро. Да, он и сам в игре с австрийцами не забил в пустые ворота. Но это все слабые контраргументы. Конечно, Килиан добавил бы качества французам в завершении. Особенно если вспомнить, как комично Гризманн и Рабьо в первом тайме распорядились едва ли не лучшим моментом в этом матче.

А вообще даже закономерно, что первая нулевая ничья на турнире случилась в матче со второй по яркости вывеской. Всем нам пора запомнить: не нужно вестись на громкие афиши во время групповых этапов Евро. Да, накануне испанцы спасли игру с итальянцами, показав очень приятный футбол. Хоть и гол был всего лишь один — да и тот неказистый, в свои ворота. Но выступление Испании — это в принципе исключение. А вот такой матч в исполнении Франции или все, что делает Англия, — это ближе к реальной жизни.

Напрашивается сравнение сборных Франции и Англии — двух главных фаворитов по всем предтурнирным раскладам. Оттаптываться на команде Саутгейта — признак хорошего тона на этом Евро. Но критика, даже в самых огульных формах, вполне заслужена: нельзя играть в столь тошнотворный футбол с таким набором исполнителей. Однако штука в том, что французы недалеко ушли. Практически все, что говорят об англичанах, после двух матчей можно приписать и команде Дешама. Качество атакующих игроков никак не соответствует тому, что они показывают у чужих ворот.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн бьет по воротам сборной Нидерландов. Фото Reuters

Хотя чисто по восприятию англичане и французы все же стоят на разных ступенях. У Саутгейта игровая скука стоит во главе идеологии, его подопечные ни при каких обстоятельствах не будут действовать по-другому. У Дешама и его команды слишком много успешного опыта (три финала на четырех последних крупных турнирах), чтобы про них можно было сказать: они просто вкатываются, еще не включились — все контролируют и знают, что делают. Есть четыре очка и фактически гарантированный выход в следующий раунд, но один забитый мяч (да и тот автогол) в двух играх — настораживающий показатель. Если долго откладывать, можно вообще упустить момент и не включиться.

Если на второй неделе Евро вы уже «наелись» футболом, то лучше отказаться от просмотра матчей топ-сборных. У фаворитов пока стратегия — они силы экономят. Хотите попасть на драйвовый матч — выбирайте что-то не самое очевидное, вроде Грузии с Турцией. Там люди уже в группе играют матчи жизни.