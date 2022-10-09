Жеребьевка Евро-2024: Италия опять встретится с Англией. Почему не сыграет Россия

Все, что нужно знать.

В воскресенье стал известен состав отборочных групп главного международного турнира континента. Впервые наша сборная даже не принимала участия в жеребьевке.

Еще один турнир без нас

20 сентября РФС сообщил, что сборную России не пустят на чемпионат Европы. Иллюзий и так не было: мировые и континентальные футбольные власти в этом году последовательно отстраняют наши команды от разных турниров. Новость не стала сюрпризом, как и озвученная причина отстранения: «Февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления».

Это событие подчеркнуло наш статус изгнанника: из 55 сборных зоны УЕФА в жеребьевке отборочного турнира Евро-2024 не участвовали лишь две команды — Германия (хозяин турнира) и Россия. Грустная шутка: наш триколор все равно был на церемонии, ведь он четко виден на левой стороне герба турнира. Правда, это лишь совпадение, а не флаг Российской Федерации.

России будто бы не было

Все жеребьевки проводятся по идентичному сценарию, так что описывать ее процесс бессмысленно. Но любопытно, что в трогательном ролике о Евро-2020, показанном перед началом церемонии, о России даже не вспомнили. В нарезку лучших моментов турнира попали все — и Венгрия, и Северная Македония, и Турция, а наша сборная будто бы не играла. В паре фрагментов мелькнула «Газпром Арена», одна из хозяек того турнира, а еще показали форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку, празднующего гол в наши ворота. В остальном — подчеркнутое игнорирование.

Виртуальная вторая корзина?

Тяжело спрогнозировать, как бы сложилась жеребьевка для сборной России. В параллельной реальности наша команда попала бы во вторую или третью корзину. Сейчас участников выстраивали по результатам выступлений в Лиге наций, а в ней, как известно, наша сборная не набрала ни одного очка, так как не провела ни одного матча. Но очевидно, что в группе с Израилем, Исландией и Албанией мы были бы фаворитами.

В реальности победитель нашего квартета Израиль оказался во второй корзине, а две другие сборные — в третьей. России же присудили формальный номер «посева» 32 (между третьей и четвертой корзиной) и исключили из жеребьевки. Кроме того, не могли попасть в одну группу Армения с Азербайджаном, Гибралтар с Испанией, Косово с Боснией/Сербией, а также Белоруссия с Украиной.

Кубок Евро-2024. Фото Global Look Press

Повторение финала Евро-2020

Результаты жеребьевки местами получились интересными. Франция с Англией провалили Лигу наций, поэтому попали во вторую корзину и изначально были самыми нежелательными соперниками для команд из остальных корзин. Неудивительно, что именно они попали в самые любопытные группы: Франция встретится с Нидерландами, а Англия — с Италией. Зал во Франкфурте даже зашумел, когда последних свели друг с другом — именно Италия победила Англию на «Уэмбли» в финале предыдущего чемпионата Европы. Кстати, к ним же попала Украина, и для желто-синих это ужасная новость — из группы напрямую выходят лишь две сборные.

В остальных группах стоит отметить битвы Сербии и Черногории, а также Армении и Турции, у которых непростые взаимоотношения. Все матчи отборочного турнира пройдут с 23 марта по 21 ноября 2023 года.