«Какой позор». Как в Англии наехали на сборную России из-за отказа встать на одно колено

Вспоминаем скандальный случай.

На чемпионате мира в Катаре футболисты европейских сборных требуют разрешения выходить на матчи с радужными повязками с целью поддержки ЛГБТ-сообщества. Для стран Европы подобные социальные акции — дело вполне привычное. Таким образом, известные спортсмены пытаются привлечь внимание общественности к проблемам меньшинств. Однако в некоторых странах, в частности в Катаре, где проходит мундиаль, совершенно другие обычаи. Поэтому вопрос с социальными акциями стоит остро. Катар уже обвинили в нетолерантности. Хотя такие публичные акции вызывают споры не только в мусульманских странах.

Например, в 2020 году среди звезд и спортсменов стало крайне популярным движение BLM (Black Lives Matter — «Жизни темнокожих важны»). Проводить ее начали в память о погибшем в США от рук полицейского Джордже Флойде. Спортсмены перед соревнованиями стали массово опускаться на одно колено, чтобы привлечь внимание к борьбе с расизмом.

Однако в России не все приняли такое действие, за что многие подвергались критике. Так, в 2020 году гонщик Даниил Квят наряду с другими пилотами «Формулы-1» отказался опускаться на колено в поддержку движения BLM, направленную на борьбу с расизмом. Он объяснил это тем, что у него другой менталитет. При этом он надел майку со словами «нет расизму».

Матч Евро-2020 Бельгия — Россия. Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

Досталось Черчесову и Ко

В 2021 году футболисты сборной России подверглись критике британских журналистов за тот же отказ опускаться на одно колено.

В первом матче группового этапа Евро-2020, который был перенесен на год из-за пандемии коронавируса, Россия встречалась с Бельгией в Санкт-Петербурге. Перед стартовым свистком все бельгийцы встали на колено в поддержку BLM, из россиян же этого никто не сделал.

Усложнило ситуацию и то, что фанаты на «Газпром Арене» освистали бельгийских футболистов за подобную социальную акцию. Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) даже выступила с заявлением, что фанаты проявили расизм.

Уже после матча тогдашний главный тренер национальной команды Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» отказ от участия в этой акции российских футболистов.

«Со мной никакой коммуникации по этой теме не было. Этот вопрос к футболу не относится», — отметил тренер.

Станислав Черчесов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Критика от англичан

Британское издание The Observer в статье об этом матче написало следующее: «С двумя голами Лукаку пришло дополнительное удовлетворение от того, что тех из 32 тысяч болельщиков, кто высмеивал перед матчем сборную Бельгии за преклонение колен, заставили замолчать. Игроки сборной России предпочли остаться на ногах. Станислав Черчесов сказал, что это вопрос, не связанный с футболом. Какой позор».

При этом в УЕФА перед началом чемпионата Европы отмечали, что не будут препятствовать футболистам участвовать в подобной акции, которая не является обязательной. И не только россияне не стали следовать ей. Сборные Италии и Турции в матче открытия Евро не преклонили колено. Позже не сделали это команды Хорватии и Нидерландов. Однако позором назвали только действия россиян.

На ЧМ-2022 ситуация немного другая. ФИФА сначала запретила радужные флаги, так как проходит все в мусульманской стране, а после массовых протестов сделала небольшие поблажки — болельщикам разрешили использовать эту символику. Мундиаль набирает свои обороты, возможно, к финалу игрокам разрешат выйти на поле с повязками One Love.