Футбол сборных против клубов: где выше качество игры, что со зрелищностью и интересом у фанатов?

Важный вопрос перед Евро-2024.

14 июня стартует главное футбольное событие лето — Евро-2024. Один из крупнейших футбольных турниров среди сборных традиционно вызывает мощный резонанс и дарит уникальную атмосферу зрителям. Но у подобных «мейджоров» есть и немало критиков. Исследуем, что так не нравится скептикам, а также поймем точку зрения их противников.

Низкое качество игры

Вероятно, главная претензия в адрес сборных — это проседающее качество футбола. Ведь большую часть года игроки находятся в расположении клубов, где ежедневно работают с тренерами и отрабатывают определенный тактический рисунок. В сборную футболисты приезжают несколько раз за сезон и в основном работают над сыгранностью и физическими кондициями. Особенно это актуально, когда турниры проводятся по окончании длинного клубного сезона.

«В клубе больше времени для тренировок, вы постоянно контактируете с партнерами и можете гораздо чаще взаимодействовать вне поля с тренерами и товарищами по команде», — говорил Тьяго Алькантара перед стартом Евро-2020.

В 2021 году аналитическая компания Opta даже провела исследование, насколько сильно стиль клубного футбола отличается от игр национальных команд, рассчитав данные предыдущих пяти сезонов. По результатам анализа, в клубном футболе меньше средних последовательных передач за одну атаку (3,3 против 3,9), а сборные медленнее продвигают мяч к воротам (1,45 метра в секунду против 1,64).

Важно понимать, что здесь представлены средние цифры клубов и сборных — крайние позиции разнятся намного больше, что сильнее отражает данные исследования. Среди клубов движение мяча происходит гораздо быстрее, а владение развивается более стремительно.

Также среди сборных намного больше эпизодов с 10+ передачами подряд за игру — 12,5 против 8,6. Даже такие небольшие отличия влияют на темп матча и, следовательно, на привлекательность игры для болельщиков. Конечно, можно привести пример последнего чемпионата мира, который стал рекордным по числу забитых мячей (172). Но то, что творилось в Катаре, — настоящий хаос. Футболисты рванули на Ближний Восток посреди клубного сезона, что серьезно сказалось на их кондициях и степени подготовки к турниру. Вместе с огромным количеством голов было и немало травм — во время и после ивента.

Яссин Буну - один из героев сборной Марокко на ЧМ-2022. Фото Global Look Press

ЧМ-2022 получился абсолютно нелогичным: топовые Германия, Дания и Бельгия не вышли из группы, многие фавориты тоже выступили скомканно. А главную сенсацию сотворила сборная Марокко. Африканская команда забралась на четвертое место, а ее стиль игры потрясающе визуализирует исследование Opta: шесть голов в семи матчах и сильный крен на оборону в победных 1/8 и 1/4 финала против Испании (0:0, прошли по пенальти) и Португалии (1:0).

То, что футбол сборных — это не про системный подход, а сиюминутное достижение результата, отражает и качество тренеров. Практически все звездные специалисты работают в клубах: Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, Карло Анчелотти и другие возглавляют (или возглавляли) топ-клубы, а не топ-сборные. В командах поскромнее почти ежегодно вырастают талантливые коучи, которые дают результат при помощи структурного подхода. В прошедшем сезоне взлетел «Байер» Хаби Алонсо, еще недавно практически этим же составом боровшийся за выживание в бундеслиге. В серии А одним из хедлайнеров года оказался Тьяго Мотта, выведший скромную «Болонью» в Лигу чемпионов.

Во главе сборных, даже в числе грандов, нередко находятся спорные фигуры: Англией с 2016-го руководит Гарет Саутгейт — до этого он трудился только в «Мидлсбро» и английской молодежке. А его отставки требуют чуть ли не с момента назначения.

В Бразилии постоянно правят абсолютно неизвестные на широком уровне личности, главная задача которых — расставить всех звезд на поле, чтобы никто не окислял карнавальную атмосферу в раздевалке.

«Саутгейт упустил три лучших шанса Англии на трофей с 1966 года. Каждый раз сборная терпит неудачу против первой более-менее приличной команды, с которой она сталкивается. Однажды может произойти несчастный случай. Если дважды — это уже совпадение. Три провала — конец для любого тренера», — разразился журналист Daily Mail Джефф Пауэлл.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Фото Reuters

Даже болельщиков не всегда привлекает футбол сборных

Кажется, что крупный международный турнир — гарантия настоящего праздника для зрителей. Но даже это не совсем так. По данным исследования Grosvenor, лишь 14 процентов английских фанатов больше переживают за сборную, чем за клуб. Равенство в поддержке высказало тоже немного опрошенных — 23 процента. Зато подавляющее большинство (63 процента) отметило, что любимый клуб намного важнее национальной команды.

Некоторые со временем даже переставали сопереживать национальной команде. Причем негатив к сборной иногда выливался из-за клубных предпочтений — сложно сочувствовать коллективу, состоящему из ненавистных футболистов. И это еще одно подтверждение того, что клубный футбол главенствует.

«Я любил Англию примерно до 2000 года, — поделился болельщик Джеймс в опросе издания VICE. — Потом было поколение игроков, которое я терпеть не мог из-за их клубов, либо же по причине личной неприязни — Джон Терри, Эшли Коул и так далее. Я обнаружил, что не могу переключить свои чувства на поддержку их.

Меня воспитали с убеждением, что качество футбола всегда имеет первостепенное значение, что игра нацелена на славу. Я же находил Англию скучной, но временами мне нравилось наблюдать за другими сборными, поэтому я поддерживал Аргентину в 2006 году. И снова не мог отказаться от своих клубных убеждений. В последнее время ситуация немного смягчилась, и во мне вновь проснулись эмоции по отношению к сборной. Я фанат «Тоттенхэма», а состав «шпор» очень важен для национальной команды».

Немец Марко Ройс пропустил чемпионаты мира 2014 и 2022 годов, чемпионаты Европы 2016 и 2020 гг. Фото AFP

Футбол клубов лучше игр сборных?

Клубный футбол однозначно превосходит игры сборных по качеству: здесь собираются команды-системы, объединяющие разнообразных исполнителей из разных стран. Молодые футболисты и талантливые тренеры проявляются именно на клубном уровне, после чего их уже привлекают к национальным командам. При этом даже неординарные игроки не всегда могут рассчитывать на участие в крупных форумах из-за их редкости и высокой конкуренции в топ-командах. Кто-то, как Марко Ройс, например, оказывался травмированным практически во время всех ивентов.

На Евро-2024 не поедут Джек Грилиш и Хари Магуайр, а ведь у них наверняка есть персональные фанаты, для которых теперь турнир не будет полноценным. Многие легенды вообще не имеют никаких серьезных достижений со своей страной только потому, что родились не в футбольном государстве или не попали в топ-поколение. Например, Златан Ибрагимович или Роберт Левандовски. Достижения африканских футболистов на международной арене впечатляют еще меньше: на победы в Кубке Африки как будто обращают внимание только сами африканцы, а на чемпионатах мира у этих команд практически нет шансов.

Однако у футбола сборных тоже есть плюсы. Международные турниры однозначно провоцируют мощные эмоции у тех, кто по-настоящему переживает за страну, и создают уникальную атмосферу: тысячи болельщиков со всего мира собираются в одном месте и устраивают карнавал. Такое происходит редко и поэтому так популярно у фанатов.

Также национальные турниры важны для наследия великих игроков. Исторический отпечаток Криштиану Роналду и Лионеля Месси кому-то виделся бы неполноценным из-за отсутствия трофеев с Португалией и Аргентиной. К тому же для обоих это было действительно важно на личном уровне.

Вероятно, для каждого болельщика мнение по футболу сборных будет своим. Кто-то ценит эмоции и редкость турниров, проводящихся раз в четыре года. Кто-то видит в победах большой элемент случайности, а не результат длительной и кропотливой работы, как в клубном футболе.