Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 14:00

Звезды, которые пропустят Евро-2024 из-за травм: Алаба, Гави, Де Йонг и другие

Алаба, Гави и Френки де Йонг пропустят Евро из-за травм
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Давид Алаба, Гави, Френки де Йонг.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен
На этот список больно смотреть.

До начала чемпионата Евро-2024 остался один день. Болельщики и футболисты стран — участниц турнира предвкушают яркие баталии на лучших полях Германии. К сожалению, некоторые национальные сборные недосчитались части игроков, выбывших из-за повреждений.

Ниже представлен печальный список травмированных футболистов, которые пропустят матчи Евро-2024. Кто-то вообще не сыграет на турнире, а у кого-то еще есть шансы помочь своей сборной на чемпионате, но не с начала.

Точно не сыграют

Серж Гнабри (Германия)

Вингер «Баварии» получил травму в первом тайме ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) 8 мая. В клубе сообщили, что 28-летний футболист пропустит остаток сезона-2023/24. В связи с этим тренерский штаб сборной Германии во главе с Юлианом Нагельсманом не включил Гнабри в заявку команды на Евро-2024.

Серж Гнабри.
Фото Global Look Press

Гави (Испания)

Полузащитник «Барселоны» травмировался в матче за сборную Испании. 19 ноября 2023 года Гави получил разрыв крестообразной связки колена в игре отбора Евро-2024 с Грузией (3:1). Восстановление 19-летнего футболиста затянулось, поэтому тренер «Красной фурии» Луис де ла Фуэнте не стал вызывать хавбека на чемпионат Европы.

Иско (Испания)

Хавбек «Бетиса» был включен в предварительную заявку сборной Испании для участия в Евро-2024. В окончательный список Иско не попал из-за диафизарного перелома малоберцовой кости левой ноги. 32-летний футболист травмировался в матче 36-го тура ла лиги с «Лас-Пальмасом» (2:2).

Айосе Перес, Ферран Торрес. 30-летний дебютант и запасной «Барселоны». Игроки сборной Испании, которых зря взяли на Евро

Джорджио Скальвини (Италия)

20-летний центральный защитник «Аталанты» пропустит чемпионат Европы-2024 из-за порванной крестообразной связки левого колена. Скальвини получил серьезную травму в перенесенном матче 29-го тура серии А с «Фиорентиной» (2:3). Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти выразил сожаление и назвал игрока «Аталанты» будущим современного футбола.

Франческо Ачерби (Италия)

Другой центральный защитник из «Интера» не попал в окончательную заявку итальянской сборной из-за паховой грыжи. 36-летний футболист перенес операцию 3 июня. Ожидается, что победитель Евро-2020 сможет вернуться на поле к середине июля.

Доменико Берарди (Италия)

4 марта у полузащитника «Сассуоло» был диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия правой ноги. 29-летний футболист перенес операцию и досрочно завершил сезон-2023/24. Возвращение Берарди на поле ожидается в середине октября 2024 года.

Николо Дзаньоло (Италия)

Полузащитник «Астон Виллы» получил травму в матче 37-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (3:3). Дзаньоло появился на поле на 64-й минуте встречи, но был заменен из-за повреждения спустя 14 минут. Медицинский штаб диагностировал у 24-летнего футболиста микроперелом стопы. Спаллетти не вызвал его на Евро-2024.

Николо Дзаньоло.
Фото Global Look Press

Харри Магуайр (Англия)

Защитник «Манчестер Юнайтед» не вошел в окончательную заявку сборной Англии из-за травмы икроножной мышцы. Главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт назвал Магуайра одним из сильнейших защитников страны, а сам Харри не скрывал печали в связи с пропуском Евро-2024.

Люка Эрнандес (Франция)

Защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес не сможет помочь сборной Франции на чемпионате Европы в Германии из-за травмы крестообразных связок колена. 28-летний футболист получил повреждение 1 мая в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1). Под руководством главного тренера Дидье Дешама Эрнандес становился чемпионом мира в 2018 году.

Френки де Йонг (Нидерланды)

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов пропустит Евро-2024 из-за повреждения голеностопа. 27-летний де Йонг травмировался 21 апреля в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Реала» (2:3). С тех пор хавбек не выходил на поле в официальных встречах. Футболист не успел восстановиться к началу чемпионата Европы.

Хави Симонс, Килиан Мбаппе, Себастьян Шиманьски. Группа Франции и Нидерландов на Евро-2024: составы команд, расписание матчей и где смотреть

Тен Копмейнерс (Нидерланды)

Дополнительная проблема в полузащите у сборной Нидерландов появилась в связи с травмой у Тена Копмейнерса. Хавбек «Аталанты» получил повреждение 10 июня на разминке перед товарищеским матчем с Исландией (4:0). Врачи диагностировали у него разрыв отводящей мышцы. Ожидается, что победитель Лиги Европы-2023/24 восстановится к концу июля.

Давид Алаба (Австрия)

Защитник сборной Австрии получил повреждение 17 декабря 2023 года в матче за «Реал» в 17-м туре ла лиги против «Вильярреала» (4:1). У Алабы был выявлен разрыв крестообразной связки левого колена. В сезоне-2023/24 31-летний футболист больше не появлялся на поле. При этом главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник включил Алабу в свой штаб в качестве «неиграющего капитана», который отвечает за атмосферу в раздевалке.

Отавио (Португалия)

Полузащитник сборной Португалии и «Аль-Насра» получил повреждение в матче финала Кубка короля. В решающей игре его команда уступила в серии пенальти «Аль-Хилялю» (1:1, пенальти — 4:5), а у футболиста врачи выявили мышечную травму.

Отавио.
Фото Global Look Press

Участие под вопросом

Роберт Левандовски (Польша)

Форвард «Барселоны» и сборной Польши точно пропустит матч первого тура группы D с Нидерландами. 35-летний Левандовски 10 июня получил разрыв двуглавой мышцы бедра в товарищеской встрече с Турцией (2:1). Польские медики обещают поставить на ноги нападающего к следующим матчам, однако есть шанс, что игрок пропустит турнир. Восстановление при таких травмах может продлиться до нескольких месяцев.

Виталий Миколенко (Украина)

Защитник «Эвертона» и сборной Украины получил повреждение в товарищеском матче за национальную команду против Молдавии (4:0) 11 июня. 25-летний футболист был заменен на 29-й минуте игры из-за травмы голеностопа.

Украина разгромила Молдавию в&nbsp;товарищеском матче (4:0). Украина оторвалась на Молдавии перед Евро. Но потеряла ключевого игрока из АПЛ

Орельен Тчуамени (Франция)

У полузащитника «Реала» 9 мая была диагностирована стрессовая травма левой стопы в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1). Тчуамени попал в заявку сборной Франции на Евро-2024, однако RMC Sport утверждает, что в национальной команде обеспокоены физической готовностью хавбека.

Давид Алаба
Иско Аларкон (Иско)
Роберт Левандовски
Серж Гнабри
Франческо Ачерби
Френки де Йонг
Харри Магуайр
Футбол
Орельен Тчуамени
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Оренбурга»
Лучший игрок РПЛ: как голосовали Песьяков, Глебов и другие футболисты «Ростова»
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Студентам УрФУ массово аннулировали результаты экзаменов по английскому языку
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Свищев — о возможном срыве матча Сербии: «Англичане — известные хулиганы, мы это знаем»
Розетти на Евро: тепло вспомнил работу в России, пожалел, что на Евро нет Карасева, и провел ликбез для прессы
Группа Бельгии и Украины на Евро-2024: составы команд, расписание матчей и где смотреть
Мбаппе рассказал, что игроки сборной Франции доверяют Упамекано
Сборная Англии — главный фаворит Евро. Но есть одна большая проблема
Экс-форвард «Ахмата» Ильин считает Испанию фаворитом Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Розетти на Евро: тепло вспомнил работу в России, пожалел, что на Евро нет Карасева, и провел ликбез для прессы