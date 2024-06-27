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Сегодня, 13:30

Жара после матча Турция — Чехия. Драка и рекордное для Евро количество карточек

Футболисты сборных Турции и Чехии устроили драку после матча на Евро
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Потасовка футболистов сборных Турции и Чехии.
Фото AFP
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В среду было горячо не только на игре Грузии.
Чемпионат Европы. Группа F
26 июн, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Чехия
1:2
Турция

Турция в эмоциональном матче заключительного тура группового этапа Евро-2024 вырвала победу у Чехии (2:1) и не пустила оппонента в плей-офф. Подопечным Ивана Гашека была необходима победа, но, играя в меньшинстве с 20-й минуты, они не добились нужного результата. При этом во втором тайме чехи были близки к трем очкам — на 66-й минуте сравняли счет и захватили инициативу.

Футболисты сборной Турции радуются выходу в&nbsp;плей-офф Евро-2024. Удаление, букет карточек, потасовка после матча. Турция прорвалась в плей-офф в огненной игре

Уже в компенсированное время Дженк Тосун добил чехов вторым голом. После этого на поле вспыхнули эмоции — игра и так проходила в возбужденной обстановке. Чех Антонин Барак всего за 20 минут получил две желтые карточки и оставил Чехию в меньшинстве. Помимо этого, до перерыва судья Иштван Ковач из Румынии продемонстрировал еще три «горчичника».

Всего же рефери показал 18 карточек — это рекорд чемпионатов Европы, намного превышающий предыдущий (10). Еще одно достижение перебил Барак: его красная карточка на 20-й минуте — самое быстрое удаление в истории турнира. До него Эрик Абидаль в 2008 году оставил свою команду в меньшинстве за 24 минуты.

Судья Иштван Ковач удаляет нападающего сборной Чехии Антонина Барака.
Фото AFP

До победного гола Тосуна Ковач уже показал 14 карточек, но самая полыхающая часть игры произошла немного позже. Практически сразу после забитого мяча арбитр дал финальный свисток и пробудил мощнейшую радость турков. Чехи не справились с эмоциями и агрессивно возмутились бурному празднованию соперников на их глазах.

В центре поля вспыхнула потасовка — Томаш Соучек накинулся на радующегося Оркюна Кекчю, после чего к этой паре присоединились остальные футболисты. К заварушке прибежали даже запасные и члены тренерских штабов.

Полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек (слева) нападает на футболистов сборной Турции.
Фото AFP

В итоге Ковач вынес предупреждения Арде Гюлеру и Томашу Соучеку, а также удалил еще одного чеха — нападающий Томаш Хоры слишком грубо обошелся с вратарем Мертом Гюноком. Первый конфликт этой пары произошел еще во время матча — Хоры помешал вратарю забрать мяч на выходе, после чего чехи сравняли счет. Момент разбирал ВАР.

В составе Турции 11 игроков получили желтые карточки. Теперь матч 1/8 финала пропустят сразу двое — хавбек Хакан Чалханоглу и защитник Самет Акайдын. Особенно чувствительна потеря Чалханоглу: он капитан команды, а в матче с Чехией забил первый мяч.

Турция заняла второе место в группе F, набрав столько же очков (шесть), сколько опередившая ее Португалия, — подопечные Роберта Мартинеса обошли конкурента благодаря победе в очной встрече (3:1). В 1/8 финала турки сыграют с Австрией. Чехия после четвертьфинала на прошлом чемпионате Европы едет домой уже после группового этапа.

Евро-2024
Сборная Турции по футболу
Сборная Чехии по футболу
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