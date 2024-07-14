Страдал из-за кошмара в серии пенальти и скоро станет сэром. Факты о Саутгейте, которые важно знать

Гарет достоин уважения.

Гарета Саутгейта принято критиковать за ужасный футбол, и критиковать по делу. Англичане действительно играют незрелищно и серо — и за это заслуживают всяческого порицания. Но раз уж сложилось, что именно такой подход позволил им впервые в истории дважды подряд выйти в финал Евро, то не стоит игнорировать его автора.

Тот самый пенальти вымотал Гарета. Но сделал сильнее

В Англии словосочетание «тот самый пенальти» не нуждается в представлении — всем сразу понятно, о чем идет речь. Но так как мы в России и островную мифологию знать совсем не обязательно, поясним: под «тем самым» подразумевают незабитый 11-метровый в полуфинале Евро-1996 между Англией и Германией.

Команды были удивительно точны — и при счете 5:5 в серии бить пошел 26-летний защитник «Астон Виллы» Гарет Саутгейт. И не реализовал попытку — голкипер спас. А вот немцы в своем шестом ударе оказались успешнее: Меллер забил — и Германия отправилась в финал.

Разумеется, скромняга Саутгейт получил по полной. Никого не интересовало, что он был чуть ли не единственным англичанином, у кого не затряслись коленки и кто добровольно согласился бить шестым; никого также не волновало, что Гарет изначально не должен был подходить к «точке» (до Евро, по его словам, он вообще не забивал 11-метровые) и прикрыл собой ошибку тренерского штаба, не подготовившегося к длительной серии.

Фото AFP

Саутгейта критиковали все — пресса, эксперты, люди на улицах. Ситуация не отпускала даже на отдыхе — вскоре после Евро Гарет полетел на Бали вместе с женой, и там познакомился с буддистским монахом. Но вместо беседы о высоком тот спросил: «О, это же ты тот самый? Которой пенальти промазал». Что говорить, даже собственная мать первым делом спросила у Гарета: «Дорогой, почему ты просто не пробил на силу?»

Годы обструкции были невыносимыми, но сделали Саутгейта сильнее. По его словам, в 1996 году он достиг низшей точки, побывал на моральном дне — и с тех пор его уже ничего не пугает. «Я чувствовал, что худшее из того, что могло случиться, осталось позади», — писал Гарет в своей автобиографии.

Возглавив сборную, Саутгейт ожидаемо уделил огромное внимание вопросу пенальти. Тренировки 11-метровых — в обязательной программе подготовки, исполнители расписаны до последнего игрока и на любой случай жизни, а промазавшие в ответственный момент обязательно получают свою порцию утешения от главного тренера. Гарет очень не хочет повторения 1996 года.

Сборная Англии — отражение Саутгейта. Она не скучная, а спокойная

Для понимания личности Саутгейта и его тренерских методов важно разобраться в английском контексте. Несмотря на Георгиевский крест на флаге, христианское милосердие незнакомо островным болельщикам. Про всепрощение там не слышали, и поражения сборной превращают футболистов во врагов народа.

Надо сказать, что игроки долгое время тоже были хороши — держались высокомерно и дерзко. Конечно, без «ваши ожидания — ваши проблемы», но отношением к делу футболисты прошлого как бы показывали: с этой публикой, как ни играй, все равно будешь плохим.

Гарет Саутгейт, вероятно, поставил себе цель прервать этот порочный круг. В прежние времена вертикаль «болельщики — тренер — команда» работала как часы: публика критиковала тренера, тот нервничал и это отражалось на команде. Теперь все не так. Саутгейт дарует своим футболистам прощение за почти любые неудачи, поддерживает их, сдерживает поток негатива как щит — он не из тех, кто под давлением аудитории будет принимать кадровые решения. Футболисты знают и ценят это.

«Мой подход заключается в том, чтобы сопереживать людям. Как тренер, я всегда должен быть рядом, чтобы поддерживать человека. Улучшение его как футболиста становится в какой-то степени вторичным... Если игрок чувствует, что вы его уважаете и хотите ему помочь, он с большей вероятностью будет вас слушать и следовать за вами», — так о своих принципах рассказывал Саутгейт в 2018 году.

Даже если Англия не простит ошибку, это сделает главный тренер. В конечном итоге от Саутгейта карьерные перспективы футболистов зависят больше, чем от болельщиков, и многих успокаивает и раскрепощает тот факт, что тренер в случае чего не будет «мочить», а поддержит и направит на верный путь.

К тому же Гарет поощряет инициативу и доверяет своим игрокам: «Мне нравится, когда они высказываются на собраниях. Мне нравится, когда у них есть мнение об игре. Потому что на 85-й минуте именно они будут принимать решение, которое сможет повлиять на результат. Не я — ведь я не смогу этого сделать с бровки».

Очень важной для себя задачей Саутгейт видит снятие «осадного менталитета» — так это называет английская пресса. Иными словами, только переступая порог национальной сборной, игроки оказываются под прессом из максимальных ожиданий и скептицизма, вдохновленного провалами прошлых поколений. Гарет чуть-чуть стравливает воздух, при этом не снимая задач.

Так, газета The Sun рассказывала, что накануне чемпионата мира в России Саутгейт ввел в сборной Англии практику кататься на надувных единорогах в бассейне. Фотографии с довольными англичанами были опубликованы во всех изданиях. «Главная цель этого — показать, что сборная Англии — это место, где приятно находится», — резюмировала The Sun.

При этом в рамках этой же подготовки Саутгейт отвез команду на базу британских морских пехотинцев и заставил пройти полосу препятствий — и сделал это сам! А потом добавил: «Эти парни вашего возраста защищают Англию. Вы должны помнить об этом на футбольном поле».

Доверие, прощение, снятие давления и умеренные требования — вроде бы типичный набор. Но в контексте сборной Англии он реально будто бы сбил высокую температуру, и футболисты задышали — пусть они от турнира к турниру двигаются осторожно, зато неумолимо. И они, судя по инсайдам, очень довольны в сложившейся ситуации.

Фото AFP

Саутгейта ценят в Англии. И скоро сделают рыцарем

Нейтральные болельщики в лучшем случае поплевываются от сборной Англии и Саутгейта, в худшем — ненавидят. Объяснимые чувства. Но не надо думать, будто они распространяются на всю страну. Подход Саутгейта с тушением пожара вокруг «Трех львов» повлиял и на нацию тоже.

Англичане — и это хорошо заметно по прессе — больше не плюются от антифутбола. Во всемирном противостоянии «зрелищность против результата» британцы качнулись во второй лагерь после Евро-2020. Никто не предъявляет Саутгейту за стиль, несмотря на шутливую просьбу английского короля не затягивать дело в финале до последних минут. «Победа любой ценой» — теперь девиз изголодавшейся по трофеям нации.

Гарета реально ценят. В его честь уже придуман чант, перевод которого звучит так:

Оглядываясь назад, когда мы впервые встретились,

Я не могу убежать и не могу забыть.

Саутгейт, ты тот самый — ты все еще заводишь меня.

Футбол снова возвращается домой.

Саутгейту регулярно продлевают контракт. И, несмотря на то что он сомневался в своем будущем накануне Евро-2024, после турнира в Германии ему вновь пролонгируют соглашение. Вне зависимости от результата.

После выступления на чемпионате мира в России в Лондоне одну из станций переименовали в честь Саутгейта — на два дня — в качестве признания его заслуг. В 2023 году в Национальном театре Лондона появилась пьеса «Дорогая Англия» про Саутгейта. А еще Гарет — почетный йоркширец, обладатель очень уважаемого титула.

Финальный «босс» у Саутгейта впереди — ходят упорные слухи, что после финала ему пожалуют титул рыцаря-бакалавра и Гарет станет сэром. Для простолюдина в английской иерархии это просто шикарное достижение: хотя титул и ненаследуемый, это память и признание на всю жизнь.

Так что Саутгейт — реально величина. Пусть за ним не очень приятно наблюдать, но отрицать его огромный вклад в развитие английской сборной бесполезно. Получится ли у него войти в историю окончательно, выиграв для Англии первый Евро? Узнаем уже 14 июля.