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Сегодня, 00:20

Главный неудачник Евро-2024 играет за Данию. Его гол отменили, а потом он привез пенальти

Дания проиграла Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Никлас Фюллькруг и Йоахим Андерсен.
Фото Reuters
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Трагедия Йоахима Андерсена в матче плей-офф чемпионата Европы.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Германия
2:0
Дания

Первый тайм встречи Германия — Дания прошел без голов и запомнился больше тем, что происходило с погодой, а не на поле. Молнии вынудили главного арбитра матча 1/8 финала Евро-2024 Майкла Оливера прервать игру на 25 минут ради безопасности игроков. В итоге поединок в Дортмунде возобновили, так как природа успокоилась.

Вторую половину встречи обе команды начали бодро и распечатали ворота друг друга. Однако гол засчитали только один.

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На 48-й минуте матча датчане зацепились за мяч в чужой штрафной: хавбек Томас Дилейни неудачно пробил с разворота, но отскок получился в ноги Йоахима Андерсена, который низом нанес точный удар в дальний угол ворот голкипера сборной Германии Мануэля Нойера.

Радость датчан продолжилась недолго. Главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил взятие ворот немцев после подсказки ВАР. Левая нога Дилейни чуть-чуть залезла в офсайд.

Офсайд Томаса Дилейни в моменте с отмененным голом Дании.
Фото Кадр трансляции «Матч ТВ»

На 50-й минуте матча Андерсен превратился в антигероя матча. В момент прострела немецкого защитника Давида Раума защитник сборной Дании задел мяч пальцами правой руки.

После помощи ВАР арбитр Оливер назначил пенальти в ворота Каспера Шмейхеля. Хавбек сборной Германии Кай Хаверц успешно реализовал 11-метровый, пробив точно под правую штангу.

Момент с попаданием мяча в руку Йоахима Андерсена в матче с Германией.
Фото Кадр трансляции «Матч Футбол 1»

На 68-й минуте полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала довел счет до 2:0. 21-летний футболист «Баварии» забил свой гол из зоны Андерсена, который неудачно расположился при обороне. Через пять минут 28-летний датчанин заработал желтую карточку.

Футболист «Кристал Пэлас» в данный момент, наверное, главный неудачник Евро-2024 (у Ромелу Лукаку еще впереди игра с Францией). По данным портала Whoscored, оценка Андерсена в матче с немцами — 5,3. Это худший показатель в поединке 1/8 финала турнира.

Сборная Дании не смогла повторить успех Евро-2020. Тогда подопечные главного тренера Каспера Юльманна дошли до полуфинала, где уступили Англии в дополнительное время (1:2).

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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