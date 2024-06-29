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29 июня, 23:45

Молния и ливень прервали матч Евро-2024 Германия — Дания. Стихию было не остановить

Судья прервал матч Германия — Дания на Евро-2024 из-за грозы
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Судья прервал матч Германия — Дания на Евро-2024 из-за грозы.
Фото AFP
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Игру плей-офф возобновили через 25 минут.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Германия
2:0
Дания

В субботу в Дортмунде на арене «BVB-Штадион» произошла необычная ситуация в матче Евро-2024 из-за погоды. На 33-й минуте игры между сборными Германии и Дании главный арбитр встречи Майкл Оливер приостановил поединок из-за молний и ливня. Сперва судьи увели футболистов к тренерским скамейкам, а затем в подтрибунное помещение.

Спустя несколько минут Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением, в котором объяснил решение прервать игру: «Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза и сильный дождь) в Дортмунде решено приостановить матч 1/8 финала Евро-2024 между Германией и Данией. УЕФА сделает объявление о возобновлении матча в ближайшее время».

Тони Кроос (сборная Германии) и&nbsp;Кристиан Эриксен (сборная Дании). Германия — Дания: Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро

Пока футболисты находились в подтрибунном помещении, болельщики на стадионе были в приподнятом настроении и танцевали. Часть фанатов закрывала от бушующей стихии крыша, хотя были и те, кто не смог укрыться и принимал душ. Домашняя арена дортмундской «Боруссии» «BVB-Штадион» вмещает 62 тысячи зрителей.

Перед матчем между сборными Германии и Дании метеорологи из Гидрометеоцентра страны предупреждали о том, что проведению игры может помешать непогода, которая окажет нагрузку на газон поля. Специалисты прогнозировали ливни и допускали, что будет торнадо.

«С вечера субботы на утро воскресенья есть риск сильной грозы с юго-запада и запада до средней полосы Германии, — говорил метеоролог Доминик Юнг. — Это может стать причиной ливней с количеством осадков от 40 до 80 литров на квадратный метр в течение нескольких часов. Также ожидается крупный град диаметром около 3 см и сильные штормовые или ураганные порывы ветра со скоростью от 100 до 140 км/ч. Появление торнадо также не исключается».

Фото Reuters

Это уже не первый случай с сильнейшим ливнем в Дортмунде на чемпионате Европы-2024. Во время игры Турция — Грузия (3:1) в первом тайме дождь был настолько сильный, что вода лилась с крыши на головы зрителей. Это вынудило болельщиков с первых рядов покинуть свои места, однако арбитры поединок не останавливали.

Опасность попадания молний в людей — отдельная важная тема, на которую обращают внимание в УЕФА. Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн знает об этом не понаслышке. Во времена работы 52-летнего специалиста в резервной команде «Норшеланна» в футболиста по фамилии Рихтер ударила молния. В итоге игроку пришлось ампутировать ногу.

Как сообщил в эфире телетрансляции комментатор Константин Генич, согласно последним рекомендациям УЕФА, возникновение молний является важным условием для приостановки матча, поэтому арбитры на Евро-2024 пристально за этим следят.

Последний подобный случай с паузой произошел на матче группы D Евро-2012 Украина — Франция (0:2) 15 июня 2012 года. Тогда на пятой минуте встречи в Донецке главный арбитр Бьорн Кайперс прервал игру из-за сильнейшего ливня. Нидерландский судья принял решение увести команды в подтрибунное помещение в целях безопасности. Спустя некоторое время матч возобновили: дождь поутих, а гроза ушла. Дренажная система стадиона «Донбасс Арена» справилась с нагрузкой.

Матч Евро-2024 Германия — Дания в итоге продолжился после 25-минутной паузы. Команды вернулись на поле, так как погода в Дортмунде успокоилась. Арбитр Оливер возобновил матч. Первый тайм завершился со счетом 0:0. Перед началом второй половины игры 39-летний английский судья посмотрел на небо и дал свисток на продолжение встречи.

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