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Чемпионат Европы

Сегодня, 08:00

Топ-сборные, дайте уже красок этому Евро! Вам пора оправдываться за невнятную игру

Определились все четвертьфиналисты Евро-2024
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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В четвертьфинале вывески оправдают ожидания?

А не кажется ли вам, что Евро пока получается тусклым? Понятно, что отсутствие сборной России в наших глазах убавило параметры яркости и контрастности, но все же. По сути, мы не увидели суперсенсации (вылет Италии от Швейцарии сильно удивил разве что неподготовленного зрителя), так и не приметили команду, которая укатывает всех подряд в газон, не оценили и какого-то особого немецкого колорита. Конечно, эмоцией зарядила сборная Грузии, но этого маловато.

Яркая особенность этого Евро скорее со знаком минус. И минус этот — пресный футбол большинства топ-команд. Да, они добрались до стадии, с которой уже не особо стыдно вылетать, но сделали это с такой ленцой, будто они школьники, которых заставили заниматься отработкой на летних каникулах.

Эмерик Лапорт и&nbsp;Николас Уильямс (сборная Испании). В одной части сетки — бойня фаворитов, в другой — Англия. Расклады плей-офф Евро перед четвертьфиналами

Франция и Англия — два записных фаворита ЧЕ — самые яркие примеры. Обе на ободах доехали до четвертьфинала, заставив плеваться и своих, и нейтральных зрителей (особенно в этом преуспела команда Гарета Саутгейта). И обе наконец-то напоролись на соперников, которые могут заставить их поддать уже давления в шины. Французам предстоит ремейк финала 2016 года против Португалии, тоже топа, но слишком зацикленного на уходящей в историю фигуре Роналду. Англичане же имеют все шансы обломать зубы (или уж стесать десны, учитывая беззубый стиль) о крепкую Швейцарию под руководством нашего старого знакомого Мурата Якина. Его в «Спартаке» критиковали за однообразие и недостаточную осведомленность о качествах своих футболистов. Возможно, так оно и было, но сейчас швейцарская синергия между тренером и игроками, пожалуй, одна из самых крепких на этом Евро.

Мурат Якин.
Фото Global Look Press

Но не все гранды прямо разочаровали. Исключение — Германия и Испания, которые, к сожалению, встретятся уже на стадии четвертьфинала. К обеим тоже есть вопросы. И «Бундестим», и «Красная фурия» не похожи на супергероев, для которых земные законы физики — лишь преодолимый барьер. Но вместе с тем это две самые результативные команды Евро-2024 (2,5 гола за матч у немцев и 2 — у испанцев). Да и вообще, наверное, единственные сборные, которые оправдывают приставку топ.

Пикантности дуэли добавляет интересный факт — в 2020 году Германия потерпела от Испании крупнейшее поражение в истории. Случилось это в Лиге наций, немцам для выхода из группы с первого места достаточно было ничьей, но банда Йоахима Лева напоролась на 0:6. Нужно ли пояснять, какую реакцию это вызвало в Германии? Даже в пять мячей «Бундестим» в последний раз в официальном матче проигрывала аж в 1954-м (Венгрии 3:8 на ЧМ), а тут — в шесть, да еще всухую. В общем, ожидаем пожар во встрече, которую многие называют досрочным финалом.

Фото «СЭ»

Нидерланды, конечно, тоже в числе топов, но после потерь де Йонга и Копмайнерса от «Оранжевых» чего-то выдающегося и не ждали. Выход в четвертьфинал — это здорово, только вот уровень оппозиции со стороны Румынии оказался совсем никаким, а в группе голландцы были уж слишком неоднозначны. Хотя и полуфинал от Роналда Кумана и Ко находится в преодолимом шаге — достаточно пройти такую же непредсказуемую Турцию, которая выдала, наверное, самый огненный матч 1/8 на пару с Австрией.

Хочется верить, что англо-французский прагматизм не станет визитной карточкой этого Евро. Все-таки футбол мы смотрим не за этим, а холодного расчета по горло хватает и на клубном уровне.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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