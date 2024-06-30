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Судейство

Сегодня, 13:15

«Футбол становится нелепым — больно, что игра с Германией решается так». Дания в ярости из-за судейства

Сборная Дании возмутилась судейством в матче Евро против Германии
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Пьер-Эмиль Хейбьерг (сборная Дании) и арбитр Майкл Оливер.
Фото Reuters
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Недовольны и пенальти, и отмененным голом.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Германия
2:0
Дания

Сборная Дании завершила свой путь на Евро, проиграв Германии в 1/8 финала. Без драмы не обошлось — в начале второго тайма центральный защитник датчан Йоахим Андерсен открыл счет, но ВАР отменил гол из-за офсайда. А буквально через минуту видеоассистент разглядел, как мяч попал Андерсену по пальцам. Пенальти успешно реализовал Кай Хаверц.

Ожидаемо главный герой обоих эпизодов не стал молчать. В прямом эфире телеканала TV2 Йоахим Андерсен проехался по судьям: «Маргиналы решили исход игры. Если бы наш гол был засчитан, я уверен, что мы бы выиграли».

 
Германия&nbsp;&mdash; Дания. Гол Йоахима Андерсена был отменен из-за офсайда. Эмоции по поводу «мизинчикового» офсайда понятны. Но глупо говорить, что ВАР убивает дух игры

К пенальти у защитника было еще больше вопросов: «Офсайд трудно заметить. Он настолько минимален, что его приходится искать с лупой, но это ладно. А вот игра рукой — это самое безумное, что я когда-либо видел. Это сумасшествие и совсем не пенальти. Я не могу бегать с руками за спиной. Соперник находится в полуметре от меня и бьет мячом по моей руке. Я не понимаю, что я мог сделать, чтобы предотвратить это», — сокрушался Андерсен.

Тренер датчан Каспер Юльманн согласен — Данию прибили судьи: «Футбол становится нелепым. Вы выискиваете один сантиметр офсайда, чтобы не засчитать гол... Очевидно, что исход сегодняшнего матча был предопределен решениями судьи и ВАР».

По поводу пенальти тренер тоже высказался: «Я так устал от правил игры рукой... Йоахим бежит, а мяч попадает ему в кисть с расстояния в метр. Эти минуты — решающие. Германия играла хорошо, но я считаю, что это нелепо... Мне бы не понравилось, если бы всем защитникам пришлось бегать с руками за спиной. Руки Андерсена не находятся в неестественном положении, потому что вы не можете бежать, не используя их. Это смешно. Больно, когда все решается так, как в этом матче».

 
Никлас Фюллькруг и&nbsp;Йоахим Андерсен. Главный неудачник Евро-2024 играет за Данию. Его гол отменили, а потом он привез пенальти

При этом Юльманн отметил, что гордится датчанами: «За последние годы мы показали, что близки к сильнейшим командам, но нам не хватает одного — нужно лучше создавать и реализовывать моменты. Наша цель — чтобы сильнейшие команды были нам по силам.

Мы проанализируем этот результат и посмотрим, как можно улучшить сборную и сохранить такую любовь болельщиков — она невероятна. Еще раз должен поблагодарить их за поддержку и здесь, в Германии, и дома.

У меня потрясающая команда с потрясающими, поддерживающими друг друга игроками. Горжусь своей сборной. У этого состава блестящее будущее», — заявил тренер.

 

 

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
Каспер Юльманн
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