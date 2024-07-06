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Сегодня, 11:45

«Каждый удар как предвестник смерти». Реакция европейских СМИ на четвертьфиналы Евро

Реакция европейских СМИ на поражения Германии и Португалии в 1/4 финала Евро-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Криштиану Роналду забивает гол с пенальти в ворота Майка Меньяна
Криштиану Роналду (справа) забивает гол с пенальти в ворота Майка Меньяна.
Фото Reuters
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Кроос, Роналду и Пепе вылетели с наверняка последнего Евро в карьере.

5 июля прошли первые два четвертьфинала Евро-2024 — Испания в овертайме дожала Германию (2:1), Франция в серии пенальти проскочила португальцев (5:3 послей ничьей 0:0). Турнир покинули хозяева с Тони Кроосом, а также португальцы с 39-летним Криштиану Роналду и 41-летним Пепе. Для них это наверняка заключительный чемпионат Европы в карьере.

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The Athletic: оборона Франции дисциплинирована и построена по видению Дидье Дешама

Несмотря на то что Дешам располагает множеством талантливых игроков в атаке, ни один из них не забил с игры на этом чемпионате Европы. И все же его команда вышла в полуфинал, обыграв Португалию по пенальти (5:3) после нулевой ничьей. Но все неудачи в нападении Франция компенсирует лучшей обороной турнира. Она пропустила всего один гол — с пенальти от Польши за пять игр Евро. «Трехцветные» противостояли Ромелу Лукаку, Роберту Левандовски, Мемфису Депаю и Криштиану Роналду, которые в общей сложности забили 344 мяча за свои сборные.

В преддверии турнира были сомнения относительно французской обороны — особенно после ухода из сборной вратаря Уго Льориса и центрального защитника Рафаэля Варана. Голкипер «Милана» Майк Меньян прибыл на сбор сборной Франции с травмой пальца, но в Гамбурге он сиял, по словам Дешама, и сделал несколько ключевых спасений. Хот Меньян и не отразил ни одного пенальти, его роль в успехе ощутима.

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Mundo Deportivo: победа Испании в равном противостоянии

Трудно представить лучший матч как по индивидуальному качеству футболистов, так и на тактическом уровне. Мы видели игру с постоянными тренерскими корректировками. Две крайне похожие игровые идеи, но с разной структурой и системой. Очень равное противостояние с невероятно интересными тактическими деталями. Испании пришлось противостоять атакам Германии, справляться с травмами, адаптироваться к футболу с разными по стилю игроками, а когда серия пенальти была совсем близко, «Красная фурия» вырвала историческую победу. Испания в очередной раз взволновала всю страну. Сейчас необходимо полное восстановление, чтобы подготовиться к полуфиналу, который вновь будет трудным.

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Kicker: невезение и заблуждения — горький вылет Германии с Евро

Какая борьба — и какой трагический конец мечтам Германии о победе на домашнем чемпионате Европы! После 120 минут, полных взлетов и падений, «Бундестим» попрощалась с турниром — под ободряющие аплодисменты зрителей, которые достойно наградили игру команды в последние несколько недель. Сначала Испания долгое время была лучшей командой в пятничный вечер в Штутгарте, а затем оказалась более удачливой в дополнительное время — она выходит в полуфинал как фаворит турнира.

Факт, что выступление Германии завершилось уже в четвертьфинале (раньше, чем хотелось бы немцам), обусловлен сеткой этого чемпионата Европы. Дуэль против Испании была достойна финала, даже если бы обе команды не показали максимального уровня в очном поединке. Ни одна другая сборная не выступила на турнире лучше, чем эти две. Испанцы, которые выиграли тринадцатую официальную игру подряд, в целом были лучшей командой матча. Германия действовала смело только после пропущенного на 51-й минуте. В дополнительное время соперники обессилили, но у «Красной фурии» оказался более острый момент, приведший к ее второму голу.

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду
Криштиану Роналду после матча с Францией.
Фото Reuters

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Даже его отсутствие (Криштиану Роналду. — Прим. «СЭ») ощущается как своего рода присутствие. Камеры продолжают его выискивать. Болельщики на трибунах что-то выкрикивают в его адрес. Чем меньше он делает, тем важнее становится. Чем больше он исчезает в игре, тем тяжелее она ощущается. Он как черная дыра, засасывающая все в свой водоворот. И в конечном итоге Португалию тоже. Одна из самых талантливых команд исчезает в той же самой черной дыре.

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На это было ужасно смотреть. Четвертьфинал завершился как приговор, который никогда не вынесут, и все же все знают, что именно он значит. Гонсалу Рамуш и Диогу Жота сидят на скамейке запасных. Это была неплохая игра. Ни одна игра с таким количеством завораживающе блестящих футболистов на поле не может быть утомительной. Действительно, талант — это в какой-то степени главный герой сам по себе. Это был матч, который ощущался как финал, каждое действие и решение танцевало на грани мгновенной катастрофы. Футбол с максимальным контекстом: каждый пас нагружен смыслом и намерением, каждый удар по воротам как предвестник смерти.

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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