После того турнира лазейку прикрыли.

Случайное участие в турнире

Сборная Дании — команда, которая умеет преподносить сюрпризы. Например, на прошлом Евро датчане сенсационно прошли в полуфинал. Да, жутко повезло с сеткой — в 1/8 попался Уэльс, в четвертьфинале — Чехия, а настоящая топ-команда — Англия — встретилась только в полуфинале. Многие поспорят, что Дании было вполне по силам пройти англичан, просто немного не повезло.

На Евро-2020 датчане вообще-то поначалу разочаровывали — проиграли финнам, уступили бельгийцам, зато в последнем туре разобрали сборную России со счетом 4:1 и запрыгнули сразу на второе место в группе. Повезло так повезло!

На Евро-1992 датчане преподнесли еще больший сюрприз — взяли титул. При этом их вообще не должно было быть на турнире — вместо скандинавов должна была участвовать сборная Югославии, но страну охватила гражданская война и УЕФА отстранил ее от участия в Евро.

Тут подвернулась Дания, занявшая в квалификации второе место. Команда была далеко не самой сильной — из супертоповых игроков, которых помнят и любят и по сей день, были разве что Петер Шмейхель и братья Лаудрупы. И то в начале квалификации в команде был жуткий конфликт — после неудачного старта сборную покинули и Микаэль, и Бриан Лаудруп, а вместе с ними полузащитник «Ливерпуля» Ян Мельбю.

Тренер сборной Рихард Меллер-Нильсен позже рассказывал, что узнал об участии в Евро-92 всего за 11 дней до турнира. В это время он вообще-то планировал сделать ремонт на кухне, но из-за таких неожиданных обстоятельств пришлось нанять рабочих.

Ходят байки, что практически все футболисты сборной Дании тогда уже разъехались по пляжам Европы и вовсю отдыхали. Петер Шмейхель позже в интервью рассказывал, что футболисты в принципе были готовы, просто уже успели растерять игровую форму и надо было очень быстро ее набирать.

Были и другие проблемы — например, у главного нападающего сборной Вильфорта болела раком дочь, и он согласился приехать в расположение команды только потому, что ей стало лучше.

Хенрик Ларсен забивает в ворота сборной Нидерландов. Фото Getty Images

Победа, в которую трудно поверить

Дания попала в группу с Англией, Францией и хозяйкой турнира Швецией. Начало группового этапа ознаменовалось полным провалом — датчане удержали сухую ничью с англичанами, а затем уступили шведам. После матча с Францией сборная по всем прогнозам должна была крупно проиграть и вернуться в отпуск. Но произошло чудо.

Сборная Дании сенсационно обыграла французов, заработала два очка и заняла второе место в группе. Первое взяли шведы, а Англия и Франция, не одержав ни одной победы, уехали домой. Шок!

Нападающий Вильфорт на матч с французами не вышел — он был в больнице со своей дочерью. Когда стало известно, что Дания все-таки сыграет в полуфинале, дочь уговорила его вернуться в команду.

В 1/2 датчане попали на победителей второй группы — Нидерланды. Казалось, что тут сказка и закончится — против скромной Дании вышли действующие чемпионы Европы. Но не тут-то было: матч выдался зрелищным и с кучей моментов, но повезло больше датчанам, хоть и казалось, что они на грани вылета: голландец Райкард сравнял счет за четыре минуты до финального свистка. В дополнительное время победителя не выявили, поэтому сборные отправились бить пенальти.

И здесь голландцы на бумаге должны были быть сильнее, но датчане не промахнулись ни разу, а вот Нидерланды подвел Марко ван Бастен, герой финала-1988 (это он забил в ворота СССР тот самый чудо-гол после передачи через все поле). 5-4 по пенальти — Дания в финале.

В котором датчан поджидали немцы, не без труда обыгравшие в полуфинале шведов. Сборная Германии (это был первый турнир команды после объединения страны) жутко давила, но Дании снова повезло: быстрый гол дальним ударом забил Йенсен, а потом работал Шмейхель, вытаскивая мертвые мячи. Опасно бил Клинсманн, один на один выходил Ройтер, но вратарь «МЮ» потащил все и не дал немцам отличиться.

Немецкие футболисты переживают поражение в финале Евро-1992. Фото Global Look Press

В конце второго тайма Германию прибил Вильфорт, забив второй мяч и заработав для Дании титул чемпионов Европы. На самом деле, Дании не просто повезло — футболисты просто по полной использовали одну хитрость, которую после этого турнира оперативно прикрыли.

В это трудно поверить, но в 1992 году вратари еще могли брать мяч в руки после паса от своего защитника. Да, все верно — можно было бесконечно пасовать назад голкиперу, тот мог играть руками, отдавать защитнику, снова получать пас, и так, пока не надоест. Конечно, немцев это жутко выводило из себя, но они ничего не могли с этим поделать.

Датчане праднуют победу на Евро-1992. Фото Global Look Press

После финала Евро-1992 и триумфа датчан УЕФА изменил правила и, можно сказать, обязал всех вратарей учиться играть ногами. Ну или хотя бы тренировать мощные удары от ворот, потому что теперь брать мяч в руки после паса назад было нельзя. Надо сказать, что уже в сезоне-1992/93 многие вратари в топ-лигах пострадали от этого нововведения — пришлось полностью менять свой стиль игры.

Конечно, это — не единственная причина, по которой Дания победила, ведь такой прием никто не запрещал использовать и другим сборным. Шмейхель в 2015 году говорил, что они взяли трофей, потому что поверили, что ничем не хуже других сборных. В принципе, так и оказалось — несмотря на громкие скандалы и непопулярность тренера, датчане играли слаженно, дисциплинированно и действительно заслужили эту победу.

Хенрик Ларсен держит чемпионский кубок. Фото Global Look Press

Датчане стали чемпионами Европы, но у себя дома тренер Меллер-Нильсен не получил признания. Многие говорили, что сборная стала чемпионом не благодаря, а вопреки его навыкам, называли дилетантом. Его даже не признали тренером года в Дании — к счастью, звание «Тренер года» ему подарил журнал World Soccer.

История заканчивается грустно — для героя сборной Вильфорта радость от победы сменилась неизмеримой болью — его дочь не смогла оправиться от болезни. А Меллер-Нильсен после работы со сборной Дании больше не получил ни одного топ-назначения: потренировал Финляндию и Израиль, недолго поработал в датском «Колдинге». Он умер в 2014 году после продолжительной болезни, и, можно сказать, только тогда к нему пришло признание соотечественников — в Дании сняли успешный документальный фильм по мотивам той большой победы.