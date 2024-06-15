Сокрушительная сила молодости! Нагельсманн создал идеальную команду

Нагельсманн создал монстра.

На чемпионате Европы-2024 прошел всего один матч — и сразу вышел историческим: Шотландия получила 1:5, это крупнейший разгром среди всех игр открытий Евро. Что удивительно, никакой единички на табло у команды Стива Кларка быть не должно — она набрала ровно 0 xG за 90 минут.

Хозяева смотрелись слишком мощно. Вроде ожидаемо, а с другой стороны — все равно поразительно. Германия летела вперед так, будто не она неделю назад еле выковыряла победу над слабой Грецией. Будто не было череды осенних неудач. И не просто летела, а планомерно сравнивала соперника с газоном, забивая снова и снова.

Параллельно с выносом Шотландии немецкие футболисты установили несколько рекордов. Тони Кроос оформил 99% точности передач — лучший показатель в истории Евро для игроков, отдавших больше 100 пасов за матч. 21-летние Флориан Вирц и Джамал Мусиала стали самыми молодыми авторами голов Германии на чемпионате Европы. А рулит этим всем 36-летний Юлиан Нагельсманн — самый молодой тренер континентального первенства.

Здесь и кроется главное преимущество хозяев — идеальный сплав юности и ее игрового максимализма с качественной холодной зрелостью. Важнее первое, ведь опыт Нойера, Мюллера и того же Крооса был и раньше: в 2018, 2021 и 2022-м. Чем закончились те турниры, мы хорошо помним.

Но теперь у Германии есть другие аргументы. Мусиалу признали MVP матча открытия: Джамал забил победный гол, набрал пять успешных обводок, девять выигранных единоборств и четыре отбора. То есть генерировал пользу во всех фазах игры. Вы видели, как он крутил оппонентов на бровке в первом тайме? А как обработал мяч правой перед голом? Чисто наслаждение.

Джамал Мусиала в матче против Шотландии. Фото Reuters

Вирца комплименты тоже касаются. Какой-то неудержимый азарт! Флориан единственный бежал прессинговать до вратаря, когда партнеры по команде были в десятках метров позади. Это при счете 2:0, если что. С появлением этой связки немцы приобрели, как кажется, недостающий элемент для преобразования качества игры в результат. Никаких зажимов, тотальная нацеленность вперед.

Возвращаясь к ветеранам: безусловно, они формируют фундамент. Скелет, который надо облепить мясом и мышцами. Просто теперь в этом организме есть крутящий момент. Пружина, щелчок которой застает врасплох и отправляет спать. Крылья, красота. Выбирайте любое описание, не ошибетесь.

И, конечно, Нагельсманн. Молодой тренер не отказался от своей тяги к экспериментам и сделал из нее систему. У него ведь Хаверц левого защитника играл! Юлиан пробовал много разных, порой абсурдных идей. И пришел к оптимальному, на его взгляд, сочетанию, которым и отыграет весь домашний чемпионат.

Конечно, надо делать скидку на уровень оппонента. Шотландия вышла совсем никакущей, Венгрия и Швейцария точно будут сопротивляться более вразумительно. Но Германия чересчур убедительна. Кто-то скажет, что дело еще и в родных трибунах. Пусть. Они будут со сборной весь месяц. И есть ощущение, что поводы для радости у них возникнут снова.