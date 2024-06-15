Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:00

«Давайте насладимся, как другие боятся нас». Немецкие СМИ в восторге после победы над Шотландией

Германия разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Мануэль Нойер, Тони Кроос и Томас Мюллер после победы сборной Германии над Шотландией.
Фото Reuters
Telegram Дзен
В стране — хозяйке Евро счастливы.
Чемпионат Европы. Группа A
14 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
5:1
Шотландия

Сборная Германии подходила к домашнему Евро немного нервно, ведь три предыдущих крупных турнира подряд заканчивались для «Бундестим» провалами. От команды Нагельсманна многого ожидали в матче открытия против Шотландии. Немцы оправдали надежды, и даже больше — максимально уверенно разбили гостей со счетом 5:1.

Флориан Вирц (№17) следит за&nbsp;тем, как Тони Кроос (№8), Илкай Гюндоган (№21) и&nbsp;Кай Хаверц ведут борьбу против Скотта Мактоминая. За счет чего Германия растоптала Шотландию. Немцев пора записывать в число главных фаворитов?

Kicker: «Эта победа может разрушить оковы»

— Тренер сборной Юлиан Нагельсманн и его команда все еще далеки от победы вроде 7:1 над Бразилией, но их первый шаг на турнире вряд ли мог быть более убедительным. Сборная Германии показала отличную во всех отношениях игру и одержала заслуженную победу со счетом 5:1, что обнадеживает и может раскрепостить игроков.

Однако шотландцы, перегруженные в обороне и совершенно безобидные в атаке, выигравшие лишь один из десяти последних матчей, оказались очень благодарным соперником. Эта победа, ставшая самой крупной за последние два с половиной года, с 11 ноября 2021 года против Лихтенштейна (9:0), была, пожалуй, самой легкой на турнире для «Бундестим».

Томас Мюллер, Джамал Мусиала и Юлиан Нагельсманн.
Фото Reuters

Bild: «Победа Нагельсманна!»

— В эти выходные мы просто наслаждаемся нашей самой крупной победой в истории чемпионата Европы! Сегодня мы гордимся нашей командой и полны предвкушения того, что будет дальше. После трех незабываемых турниров эта партия голов просто хороша. Действительно хороша!

Футболисты сборной Германии Джамал Мусиала, Флориан Вирц и&nbsp;Роберт Андрих. Сокрушительная сила молодости! Нагельсманн создал идеальную команду

Любой, кто хочет мечтать о титуле сейчас, должен это делать! Давайте насладимся тем, как другие страны боятся сборную Германии. «Машина», «расстрел», «демонстрация силы» — да, они действительно снова имеют в виду нас!

Футболисты сборной Германии Джамал Мусиала (слева) и Максимилиан Миттельштедт.
Фото Reuters

Der Spiegel: «Теперь есть команда»

— Роналду, Беллингем, Мбаппе — многие фавориты чемпионата Европы живут за счет своих суперзвезд. «Бундестим» же, по всей видимости, избавилась от пиар-слогана «машина» только для того, чтобы наконец реально предстать в этом качестве. Болельщики в восторге.

Звезда — это команда: многие фавориты этого чемпионата Европы оказывают огромное давление на своих лидеров. Иконография вокруг Джуда Беллингема из сборной Англии недавно достигла кульминации в рекламе adidas, которая бесцеремонно возложила на 20-летнего игрока надежды целой нации.

Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем. Роналду, Мбаппе, Беллингем и другие. За кем мы будем следить на Евро особенно пристально

В нашей стране нет такого культа личности — и поэтому моменты блеска в первом матче против Шотландии легли на плечи многих: Флориан Вирц вошел в историю как самый молодой немецкий бомбардир чемпионата Европы (10-я минута), Джамал Мусиала опьянел от своего дриблинга и забил сам (19-я), дирижер Тони Кроос раздавал мячи по своему усмотрению. Даже два вышедших на замену джокера забили. Долгие годы немецкая команда хотела, чтобы ее признали «машиной». Она избавилась от банального лозунга, но заново открыла для себя это чувство.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Обсудить
Читайте также
Шути Гатва сыграл в сериале «Доктор Кто»
Вратарь «Балтики» Латышонок стал игроком «Зенита»
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске скончались в больнице
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Украинские СМИ сообщили об убийстве в Виннице двух блогерш
Сийярто сообщил о принятии ЕС условий Венгрии о вступлении в объединение Украины
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

В сборной Франции — вирус: что об этом известно? Одним из заразившихся может быть Мбаппе

Второй день Евро-2024: битва за плей-офф в группе А, 38-летний Модрич против 16-летнего Ямаля