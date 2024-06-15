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Сегодня, 00:15

Нагельсманн починил немецкую машину, Кроос стал ее мотором. Германия разгромила Шотландию в день открытия Евро-2024

Сборная Германии разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сборная Германии обыграла Шотландию со счетом 5:1.
Фото Reuters
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Хозяева европейского первенства стартовали с уверенной победы.
Чемпионат Европы. Группа A
14 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
5:1
Шотландия

Провалы на двух подряд мировых чемпионатах. Перезревшее расставание с Йохамом Левом, который то обещал устроить смену поколений и демонстративно выставлял из команды ветеранов, то возвращал Мюллера с Хуммельсом перед Евро-2020. Потом — невразумительная (в отличие от периода в «Баварии») — работа Ханси Флика. Наконец, тяжелое начало карьеры в сборной не имевшего соответствующего опыта Юлиана Нагельсманна. С такими вводными Германия — одна из самых титулованных сборных в истории мирового футбола — докатилась до удивительного состояния. В преддверии домашнего Евро от немцев ничего не ждали.

Ровно до мартовских контрольных матчей, когда в сборную вернулся Кроос. Ее мозг, душа, лидер и человек с менталитетом победителя. Который, к тому же, хочет проститься с футболом на высокой ноте и добавить к шестому трофею Лиги чемпионов второй (после ЧМ-2014) титул с бундестим. Тони — даже если он поскальзывается — остается гением. Шикарный перевод на противоположный фланг, пас Киммиха к линии штрафной, и лучший игрок последнего чемпионата Германии Вирц в очередной раз переписал историю. Теперь — в 21 год и 42 дня — Флориан стал автором самого юного немецкого гола на европейских первенствах.

А ведь этот рекорд от Хаверца вполне мог перейти к другому представителю нового поколения, только Мусиала родился на два месяца раньше Вирца. Это, впрочем, не меняло сути происходившего на поле. В Мюнхене по полной программе зажигали те, кого называют главными надеждами немецкого футбола. Когда-то в данном статусе пребывал соавтор второго гола Хаверц, однако его юные партнеры по сборной явно готовы оправдать возлагаемые на них надежды. Причем, что Вирц, что Мусиала так давно на слуху, что даже не верится — им обоим всего по 21 году!

Флориан Вирц и Кай Хаверц.
Фото Reuters

Впрочем, главное даже не их персональные бенефисы, а то, что впервые за долгое время на крупном турнире Германия выглядела Германией. Не лишенной изъянов, но все же той самой немецкой машиной. По-хорошему злой и агрессивной, заточенной на прессинг и вертикальный футбол. Кто-то, конечно, скажет, что все это — на фоне Шотландии. Только нынешняя «Тартановая армия» — далеко не простой соперник. Спросите об этом обыгранных ими в отборочном цикле испанцев или наблюдающих за Евро со стороны норвежских звезд — Холанна и Эдегора.

Соответственно, многие считали, что на исходе пятилетки Стива Кларка Шотландия созрела для того, чтобы наконец-то выстрелить на крупном турнире. Что Мактоминей продолжит демонстрировать раскрывающиеся в сборной бомбардирские таланы. Что Макгинн будет столь же ярок, как в прекрасной «Астон Вилле» Унаи Эмери, а Робертсон — эффективен на фланге не меньше, чем в «Ливрпуле». Собственно, все это мы, вполне возможно, еще увидим в играх с сопоставимыми по уровню Швейцарией и Венгрией. С немцами же у британцев не было ни одного шанса.

Шотландские символы в матче открытия Евро-2024 — бессилие отмечавшего 31-й день рождения Макгрегора, когда с ним разбирался Мусиала. Или отчаянный и одновременно безумный подкат Портеуса, что обернулось не только реализованным Хаверцем пенальти, но и удалением горе-защитника. А пострадавший в том эпизоде Гюндоган — еще один творец немецкого праздника. Привыкший побеждать с «Манчестер Сити» Илкай в «Барселоне» критиковал партнеров за легковесное отношение к грубым ошибкам, и явно соскучился по титулам.

Да — это всего лишь один матч. Истинную силу этой Германии покажет плей-офф, куда хозяева, несомненно, уверенно выйдут. Но все равно никуда не уйти он ассоциаций с опять же домашним для немцев ЧМ-2006. Тогда тоже бы кризис, но игра команды Юргена Клинсманна стала настоящим откровением. Та Германия на старте, кстати, забила Коста-Рике на мяч меньше, чем ее наследники Шотландии, и завершила турнир бронзой. А в эту пятницу Клинсманн — как победитель Евро-1996 — вынес на стадион главный европейский трофей вместе с чемпионом-1980 Бернардом Дитцем и вдовой побеждавшего в 1972-м Франца Беккенбауэра. Намек более чем очевиден, и, наверное, надо прислушаться к Нагельсманну, который рассказал — Кроос был готов вернуться только в сборную, которая способна выиграть титул.

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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