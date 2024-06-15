За счет чего Германия растоптала Шотландию. Немцев пора записывать в число главных фаворитов?

Сегодня, 10:15
Сборная Германии разгромила Шотландию (5:1) в матче открытия Евро-2024, показав очень высокое качество футбола. Еще до матча ожидалось, что немцы будут действовать первым номером, а шотландцы — больше обороняться. Но в реальности картинка оказалась еще более радикальной.
Германия намного больше контролировала мяч (72,2%) и территорию (наклон поля — 89,5%). По касаниям в чужой штрафной также огромное преимущество хозяев турнира (40 — 4). Шотландцы же набрали всего 0,02 ожидаемых гола и нанесли только один удар (против 20 у немцев). Команда Нагельсманна совершила 35 продолжительных владений (10+ пасов) против пяти у соперника.
Шотландия оборонялась по схеме 5-4-1, что было не очень эффективно против нагруженного центра поля Германии. По ходу первого тайма команда Стива Кларка перешла на формацию 5-3-2, которая лучше перекрывала центр поля. Но к тому моменту шотландцы уже отставали в счете, а затем еще и остались в меньшинстве.
При этом важно делать акцент не только на низком уровне игры Шотландии, но и на ярком выступлении немцев. Германия показала уровень, близкий к клубному. Ключевая фигура в этой заслуге — Юлиан Нагельсманн, который даже на уровне сборных стремится ставить сложный атакующий футбол.
С мячом у немцев образовывалась структура 3-1-5-1 (3-1-6): Кроос опускался к паре центральных защитников, в опорной зоне оставался Андрих. Между линиями открывались три «десятки» (Вирц, Гюндоган, Мусиала). Также в глубину мог уходить Хаверц.
В такой конфигурации на каждом из флангов остается только по одному игроку, а центр насыщается восьмеркой футболистов (плюс Нойер при необходимости). Это позволяло контролировать мяч и матч, а также создавать опасность через центр (более опасная зона, чем фланги).
При этом в случае, если соперник также смещался в центр, Германия пользовалась свободой на флангах. Например, в первом голе Кроос диагональным пасом нашел свободного Киммиха справа.
Затем сработало насыщение передней линии: Хаверц, Гюндоган и Мусиала подключились вперед и стянули на себя защитников шотландцев, благодаря чему в зоне перед штрафной оказался свободный Вирц.
Второй гол также начался с Крооса. Тони отыскал пасом Гюндогана между линиями и начал голевую атаку.
В целом важно отмечать роль восьмого номера: Кроос невероятно важен в стадии продвижения, а точность его передач просто поражает (всего один неточный пас из 102). При этом нельзя сказать, что Тони выбирает простые варианты для паса, поэтому сохраняет точность — он использует и достаточно рискованные передачи.
Также в случаях перевода мяча на фланге у Германии были опции прострелов и подач. Например, после такой передачи пришел заработанный пенальти (который потом поменяли на штрафной).
В случае подач в штрафной всегда создавались опции под пас. Здесь под передачу Киммиха готовы открыться сразу три футболиста.
Если соперник поднимал защитную линию, но не шел в прессинг до конца (создавалась ситуация «открытого мяча»), то немцы могли наказывать длинными передачами из глубины за спину обороне шотландцев.
Если игроки сборной Шотландии прижимались к воротам и оставляли зону перед штрафной свободной, то немцы наказывали дальними ударами. Так пришел гол Джана.
Также по ходу матча мы увидели, что Нагельсманн может усиливать игру в атаке заменами. В лице Фюллькруга у Германии есть более прямолинейная опция у чужих ворот. В отличие от Хаверца (которому ближе функции «ложной девятки») Фюллькруг дает качества классического форварда штрафной.
Германия показала высокое качество футбола и произвела очень яркое впечатление в первом матче чемпионата Европы. Команда Нагельсманна продемонстрировала свой потенциал и перспективы на турнире.
При этом важно учитывать уровень соперника — шотландцы изначально уступали по качеству состава, к этому добавим еще и достаточно невзрачное выступление в конкретном матче. Но важно не обмануться стартовым впечатлением.
Следующие соперники могут доставить Германии больше проблем. Немцы делают большую ставку на атаку и действуют достаточно смело (местами рискованно). Например, команда Нагельсманна использует высокую линию обороны, что оставляет пространство за спинами защитников.
Против Шотландии соперника сразу накрывали контрпрессингом. Плюс у команды Стива Кларка не было каких-либо работающих источников выхода на чужую половину поля. Но более статусный соперник может наказать немцев за подобный стиль (например, Франция с быстрым Мбаппе).
При этом есть ощущение, что плюсы такого рискованного подхода перевешивают минусы. По крайней мере, на групповом этапе.