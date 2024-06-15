За счет чего Германия растоптала Шотландию. Немцев пора записывать в число главных фаворитов?

Тактический разбор матча открытия Евро-2024.

Сборная Германии разгромила Шотландию (5:1) в матче открытия Евро-2024, показав очень высокое качество футбола. Еще до матча ожидалось, что немцы будут действовать первым номером, а шотландцы — больше обороняться. Но в реальности картинка оказалась еще более радикальной.

Германия намного больше контролировала мяч (72,2%) и территорию (наклон поля — 89,5%). По касаниям в чужой штрафной также огромное преимущество хозяев турнира (40 — 4). Шотландцы же набрали всего 0,02 ожидаемых гола и нанесли только один удар (против 20 у немцев). Команда Нагельсманна совершила 35 продолжительных владений (10+ пасов) против пяти у соперника.

Шотландия оборонялась по схеме 5-4-1, что было не очень эффективно против нагруженного центра поля Германии. По ходу первого тайма команда Стива Кларка перешла на формацию 5-3-2, которая лучше перекрывала центр поля. Но к тому моменту шотландцы уже отставали в счете, а затем еще и остались в меньшинстве.

При этом важно делать акцент не только на низком уровне игры Шотландии, но и на ярком выступлении немцев. Германия показала уровень, близкий к клубному. Ключевая фигура в этой заслуге — Юлиан Нагельсманн, который даже на уровне сборных стремится ставить сложный атакующий футбол.

С мячом у немцев образовывалась структура 3-1-5-1 (3-1-6): Кроос опускался к паре центральных защитников, в опорной зоне оставался Андрих. Между линиями открывались три «десятки» (Вирц, Гюндоган, Мусиала). Также в глубину мог уходить Хаверц.

Расположение футболистов сборной Германии в матче с Шотландией.

В такой конфигурации на каждом из флангов остается только по одному игроку, а центр насыщается восьмеркой футболистов (плюс Нойер при необходимости). Это позволяло контролировать мяч и матч, а также создавать опасность через центр (более опасная зона, чем фланги).

При этом в случае, если соперник также смещался в центр, Германия пользовалась свободой на флангах. Например, в первом голе Кроос диагональным пасом нашел свободного Киммиха справа.

Передача Тони Крооса на Йозуа Киммиха.

Затем сработало насыщение передней линии: Хаверц, Гюндоган и Мусиала подключились вперед и стянули на себя защитников шотландцев, благодаря чему в зоне перед штрафной оказался свободный Вирц.

Пас Йозуа Киммиха на Флориана Вирца.

Второй гол также начался с Крооса. Тони отыскал пасом Гюндогана между линиями и начал голевую атаку.

Передача Тони Крооса на Илкая Гюндогана.

В целом важно отмечать роль восьмого номера: Кроос невероятно важен в стадии продвижения, а точность его передач просто поражает (всего один неточный пас из 102). При этом нельзя сказать, что Тони выбирает простые варианты для паса, поэтому сохраняет точность — он использует и достаточно рискованные передачи.

Также в случаях перевода мяча на фланге у Германии были опции прострелов и подач. Например, после такой передачи пришел заработанный пенальти (который потом поменяли на штрафной).

Прострел Максимилиана Миттельштедта.

В случае подач в штрафной всегда создавались опции под пас. Здесь под передачу Киммиха готовы открыться сразу три футболиста.

Подача Йозуа Киммиха в штрафную сборной Шотландии.

Если соперник поднимал защитную линию, но не шел в прессинг до конца (создавалась ситуация «открытого мяча»), то немцы могли наказывать длинными передачами из глубины за спину обороне шотландцев.

Заброс Антонио Рюдигера на Флориана Вирца.

Если игроки сборной Шотландии прижимались к воротам и оставляли зону перед штрафной свободной, то немцы наказывали дальними ударами. Так пришел гол Джана.

Удар Эмре Джана по воротам сборной Шотландии.

Также по ходу матча мы увидели, что Нагельсманн может усиливать игру в атаке заменами. В лице Фюллькруга у Германии есть более прямолинейная опция у чужих ворот. В отличие от Хаверца (которому ближе функции «ложной девятки») Фюллькруг дает качества классического форварда штрафной.

Германия показала высокое качество футбола и произвела очень яркое впечатление в первом матче чемпионата Европы. Команда Нагельсманна продемонстрировала свой потенциал и перспективы на турнире.

При этом важно учитывать уровень соперника — шотландцы изначально уступали по качеству состава, к этому добавим еще и достаточно невзрачное выступление в конкретном матче. Но важно не обмануться стартовым впечатлением.

Следующие соперники могут доставить Германии больше проблем. Немцы делают большую ставку на атаку и действуют достаточно смело (местами рискованно). Например, команда Нагельсманна использует высокую линию обороны, что оставляет пространство за спинами защитников.

Против Шотландии соперника сразу накрывали контрпрессингом. Плюс у команды Стива Кларка не было каких-либо работающих источников выхода на чужую половину поля. Но более статусный соперник может наказать немцев за подобный стиль (например, Франция с быстрым Мбаппе).

При этом есть ощущение, что плюсы такого рискованного подхода перевешивают минусы. По крайней мере, на групповом этапе.