«Забудьте групповой этап. Евро начинается с плей-офф! И Германия все еще фаворит». Мнение Кураньи

Мнение Кевина Кураньи.

Авторская колонка для «СЭ» бывшего нападающего «Динамо» и немецкой сборной.

— Итоги группового этапа для Германии неоднозначны. Два отличных матча с убедительными победами над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0) сменились ничьей с Швейцарией. При этом соперник выглядел лучше и вполне мог выиграть. Хорошо, что у нас есть Фюллькруг — очень сильный, опытный форвард, который умеет завершать усилия партнеров, всегда нацелен на ворота. Это немецкий козырь, который в очередной раз сыграл свою роль.

Лучше бы Фюллькруг не забивал, и тогда Германия отправилась бы в более легкую половину сетки, не рискуя до финала встретиться с Испанией, Францией, Бельгией, Португалией? Я не поддерживаю таких разговоров. Никто не знает, какая часть сетки сильнее. На бумаге Австрия не такая уж грозная, но на деле мы видим, что она в полном порядке. Выйти на Италию, Англию — тоже не подарок. Да и вообще: порой с более сильным соперником встретиться даже лучше — уж точно концентрация будет зашкаливать.

Проблемы Германии со Швейцарией? Я бы не стал переоценивать этот матч, встреча не должна внести в команду какое-то беспокойство. Сборная уже гарантировала выход в плей-офф после двух побед, так что подсознательно могла немного сбросить обороты.

В любом случае Германия остается для меня одним из главных фаворитов Евро, она обязана проходить в четвертьфинал. Да, Дания сильна, но наша сборная гораздо лучше. Качество футболистов под началом Юлиана Нагельсманна заметно выше, так что у меня нет сомнений в убедительной победе.

Мануэль Нойер и Антонио Рюдигер. Фото Reuters

Главная проблема — конечно, центр обороны. Травма Рюдигера, из-за которой он с большой долей вероятности пропустит матч с Данией, а также дисквалификация его напарника Та очень болезненны. Но будем надеяться, что Антон и Шлоттербек справятся.

Тем более имея за спиной такого вратаря, как Нойер. Перед началом турнира я слышал: Мануэль уже старый и начал ошибаться, Гюндоган не заслуживает быть капитаном, Кроос — тоже на закате. Ерунда! Для меня Нойер — лучший голкипер мира. Он доказывает свой класс десятилетиями. Уверен, что в Германии вратарь такого уровня появится теперь нескоро. Гюндоган и Кроос здорово выглядели на групповом этапе. Как и юные Вирц с Мусиалой. Прилично смотрелась и оборона. В общем, я бы не стал выделять лучшего по итогам трех матчей — вся команда выглядит единым целым.

Что касается других итогов группового этапа, то кроме Германии самое сильное впечатление произвела Испания. Португалия — тоже в порядке. Разочарования? Франция, Бельгия, Англия могут, конечно, играть лучше. Но давайте спокойнее с этими оценками. На групповом этапе задача простая — пройти дальше, команды ее решили.

Килиан Мбаппе атакует ворота сборной Польши. Фото AFP

Ты можешь выиграть три матча в группе, получить комплименты и вылететь в 1/8 финала. И толку? Или с огромным трудом выйти из своего квартета, а в итоге взять золотые медали. Такое тоже бывало. Так что забудьте все расклады по итогам группового этапа. Настоящий Евро начинается только теперь — матчами на вылет!

По этой же причине не стану пока в каких-то негативных тонах оценивать результативность тех, кто должен забивать много — тех же Мбаппе, Лукаку, Кейна. Есть разные причины. Килиан получил травму. Лукаку забил трижды, эти мячи без ВАР спокойно засчитали бы. У Кейна неблагодарная роль из-за стиля игры сборной Англии. Но повторюсь: турнир только начинается. Все самое интересное — впереди. В том числе и для лучших форвардов.

При этом мы вполне можем говорить об открытиях. Главная сенсация, конечно, — выступление Грузии. Всегда здорово наблюдать за командами, которые впервые приезжают на крупный турнир, но играют в смелый футбол и заслуженно выходят из группы. Жаль, что впереди команду Вилли Саньоля ждет максимально сложный оппонент — Испания.

Рад я и за Австрию, которая показала в группе отличный футбол, за ее тренера Ральфа Рангника и своего приятеля Давида Алабу.

Самое же грустное событие — вылет Хорватии. Из-за Модрича, понятно. Луку уважают во всем мире, у него за плечами шикарная карьера. Как он тащил свою команду в матче с Италией: не забил пенальти, тут же поразил ворота, вывел команду вперед. А потом со скамейки запасных наблюдал, как Италия забивает на 8-й добавленной минуте... Драма.