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Сегодня, 21:10

Германия уже в плей-офф с двумя победами. Но Венгрия заставила Нойера поработать

Германия обыграла Венгрию в матче Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты сборной Германии и Юлиан Нагельсманн празднуют победу над Венгрией.
Фото Reuters
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У хозяев Евро две победы из двух возможных.
Чемпионат Европы. Группа A
19 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Германия
2:0
Венгрия

Игра Германии в первом туре — полный восторг. Только эмоции за несколько дней улеглись, и хотелось понять: так ли совершенна немецкая команда или она показала то, что ей позволила непривычно пассивная для себя Шотландия? А лучшего индикатора, чем Венгрия, для ответа на данный вопрос придумать было сложно. Это не просто стабильная и устоявшаяся команда, которая переживает ренессанс после прихода на пост главного тренера в 2018 году итальянца Марко Росси, а еще и крайне неудобный для хозяев Евро соперник.

Тони Кроос и&nbsp;Доминик Собослаи. Германия обыграла Венгрию: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Причем независимо от того, кто руководит сборной Германии. На прошлом чемпионате Европы еще под началом Йоахима Лева фаворит спасся на последних минутах (2:2). В Лиге наций, когда настало время Ханси Флика, команды обменялись быстрыми голами в Будапеште (1:1), а в Лейпциге сенсационную (первую за 18 лет) победу венграм принес уже повесивший бутсы на гвоздь Адам Солои. Так что мадьяры могли опасаться соперника, но точно не боялись его. Больше того — они едва не обновили рекорд по самым быстрым голам, но Нойер не позволил забить Шоллои.

Да и в целом значительную часть времени Венгрия фавориту как минимум не уступала, однако в ее составе обнаружилось неожиданное слабое звено в лице Орбана. Опытнейший защитник в ряде эпизодов действовал так, словно не играет много лет в бундеслиге и ничего не знает об уровне единоборств. Он дрогнул под давлением Хаверца, а потом распластался на газоне после, возможно, легкого толчка Гюндогана. И если в первом случае одноклубника по «Лейпцигу» спас Гулачи, то Мусиала в завершении оказался безупречен.

Можно ли было сказать то же самое о Германии в целом? Пусть и с оговорками — вполне. Кроос управлял игрой, Вирц творил, Андрих пахал в центре поля. Только уровень сопротивления со стороны венгров принципиально отличался от шотландского. Гости не просто бились, а сами показывали довольно смелую игру. То, что счет до перерыва не сравнялся — заслуга Нойера, который остановил сложнейший удар Собослаи со штрафного, а перед перерывом добавил еще один момент в подборку лучших сейвов чемпионата (результативное добивание отменил увидевший офсайд ВАР).

Мануэля давно отправляют на пенсию, говоря, что пора передать пост номер один тер Штегену, но 38-летний ветеран по-прежнему в полном порядке. А ведь когда-то у него были непростые отношения с Юлианом Нагельсманном. История про утечку информации из раздевалки и увольнение дружившего с Нойером тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича получилась громкой, однако даже после громкого интервью голкипера топор войны был зарыт. Стороны пришли к тому, что их отношения останутся профессиональными, и они являются таковыми, несмотря на лишение Нойера капитанской повязки в сборной. Пока вратарь лечился, она перешла к Гюндогану, и позже Нагельсманн не стал ничего менять, объяснив свое решение в личной беседе.

Мануэль Нойер.
Фото Reuters

В общем, все ради общей победы. Бывший капитан, который носил повязку с 2016 года, выручил в своих воротах. Нынешний — решил все у чужих, к результативному пасу добавив гол после классного паса Миттельштадта. Когда это произошло, Венгрия словно выдохлась и ее игроки просто перестали успевать за своими оппонентами. Нового концерта по заявкам Германия не устроила, однако ее победа получилась солидной. С хорошим запасом. Пусть в концовке Киммиху и пришлось спасать от гола.

Давно ли мы видели таких — настоящих немцев? Невыходы из группы на двух последних чемпионатах мира были. Поражение от Франции на старте прошлого Евро — тоже. Да даже на победном ЧМ-2014 и на Евро-2016, где Германия дошла до полуфинала, вслед за стартовой победой следовала ничья (соответственно с Ганой и Польшей). Здесь же все идеально. Две победы, досрочный выход в плей-офф и возможность проверить резерв в третьем туре. У плей-офф, бесспорно, свои законы, но пока Германия показывает, что она готова к игре с самыми высокими ставками.

Мануэль Нойер
Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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