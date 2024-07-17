Защитник из Италии, восходящая звезда «МЮ» и таланты Испании. Главные открытия Евро-2024

Кто продолжит карьеру в новом статусе благодаря выступлению на Евро.

Многие суперзвезды — Мбаппе, Роналду, Лукаку — провалили Евро, но было и много игроков, которым удалось превзойти ожидания и даже стать открытиями турнира.

Кобби Майну

В начале сезона об этом 19-летнем парне знали только фанаты «МЮ», следящие за молодежкой клуба. Но и они вряд ли могли ждать от парня прорывного сезона — Майну пропустил осень из-за травмы. Однако уже в декабре Кобби не просто вернулся, а сразу ворвался во взрослую команду. Вторую половину сезона тинейджер провел в старте «Юнайтед», став одним из открытий года в АПЛ, и забил победный мяч в финале Кубка Англии. Его трансферная стоимость взлетела с 1 млн евро до 50 млн евро.

Прорыв заметил и Саутгейт, вызвавший Кобби в сборную в марте. Майну сыграл в старте против Бельгии и Исландии, но на Евро поехал в качестве запасного. Изначально в конкуренции за место в опорной зоне рядом с Декланом Райсом вундеркинд уступал Тренту Александру-Арнольду и Конору Галлахеру. Но после неудачных выступлений конкурентов получил свой шанс и зацепился.

Майну вышел в перерыве заключительного матча группы со Словенией и с тех пор не выпадал из старта. Для Саутгейта одно из ключевых качеств опорного полузащитника — отсутствие ненужных потерь, которые приводят к быстрым атакам соперника и лишают сборную контроля. В этом аспекте Майну колоссально впечатлил: к финалу Евро он подходил с лучшей точностью передач среди полузащитников за всю историю турнира — 96,3%. К сожалению, финал подпортил феноменальную статистику, но эта ложка дегтя не отравляет бочку меда.

Тем более Кобби был хорош во многом. В матче с голландцами он выиграл все дуэли, ни разу не ошибся в отборе и длинной передаче. Майну заслужил сравнений с самим Кларенсом Зеедорфом. А великий голландец не просто не стал отрицать сходства, а предсказал более высокий потенциал англичанина в сравнении со своим. Такая похвала дорогого стоит.

Риккардо Калафьори (слева). Фото Reuters

Риккардо Калафьори

В минувшем сезоне Калафьори вместе с «Болоньей» сенсационно вышел в Лигу чемпионов — команда-феномен заняла пятое место в серии А. Когда-то Риккардо входил в число самых перспективных талантов «Ромы», но травмы не позволили итальянцу раскрыться в родном клубе.

Через «Базель» Калафьори перебрался в «Болонью», где увеличил свой ценник с 4,5 млн до 30 млн евро. Защитник отлично влился в инновационный футбол Тиаго Мотты, став не просто лидером обороны, а разносторонним игроком с хорошим пасом и умением двигать мяч вперед. Последнее пригодилось Калафьори в ключевой момент группового этапа: на последних секундах матча с хорватами Рикки совершил сольный проход и сделал ассист, позволивший Италии выйти в 1/8 финала.

Примечательно, что Калафьори дебютировал за сборную за 10 дней до старта Евро — вышел на замену в матче с Турцией. Это не помешало Спаллетти сделать выбор в пользу 22-летнего игрока и поставить его в старт на турнире. Неожиданным образом это решение стало одним из немногих плюсов в работе Лучано на Евро: Калафьори был надежен и приносил осязаемую пользу в развитии атак.

Перформанс защитника оценил «Арсенал» — ведутся переговоры о трансфере итальянца за 53 млн евро. В Лондоне наверняка обратили внимание и на универсальность игрока — Риккардо начинал как левый защитник, а в команде Артеты эта роль особенно важна с точки зрения атаки и созидания.

Ламин Ямаль и Нико Уильямс. Фото AFP

Нико Уильямс

Когда мы говорим о яркости и силе сборной Испании, ненароком вспоминаем именно фланги атаки. Начнем с левого края. Нико Уильямс — воспитанник баскского футбола, как и его старший брат Иньяки. 22-летний Нико уже три года играет за взрослую команду «Атлетика», поэтому в Испании его талант уже давно известен. Однако на Евро Нико заблистал по-новому.

Уильямс накручивал всех и убегал от каждого. 31 обводка за турнир — топ-результат. Нико также успешно реализовывал моменты. Два мяча с 1,0 xG — отличная реализация на короткой дистанции. Вместе с этим испанец завершил турнир с голом в финале и в статусе лучшего игрока решающей встречи — а это важнее любой статистики. Теперь быстроногому вингеру пророчат переход в «Барсу».

Ламин Ямаль

Нужны ли какие-то объяснения? Игрок, который заканчивал школу во время Евро, стал лучшим ассистентом и лучшим молодым игроком турнира. Ямаль поразил всех в минувшем сезоне ла лиги и Лиги чемпионов, однако его летний перформанс впечатлил еще сильнее. Четыре ассиста — рекорд в истории Евро с 1980 года (со времен ведения статистики).

Ламин создал с отрывом больше всего явных моментов для партнеров — 8 (у ближайших преследователей по 4 созданных шанса). А также закончил турнир в топе по продвижению мяча наравне с Уильямсом, Дембеле и Сака. Еще в марте трансферная стоимость вундеркинда составляла сногсшибательные 75 млн евро, а теперь и вовсе выросла до 90 млн. Уже появлялись сообщения о готовности «ПСЖ» заплатить 250 млн евро за Ямаля и установить новый мировой рекорд. Но «Барса» объяснимо отказывается — никакие финансовые проблемы не смогут оправдать продажу такого таланта.