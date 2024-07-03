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Сегодня, 20:30

Женам и девушкам немецких игроков запретили приезжать на базу. Суровое решение Нагельсманна

Нагельсманн запретил женам футболистов сборной Германии приезжать на базу
Гоша Чернов
Корреспондент
Юлиан Нагельсманн, Йозуа Киммих с женой Линой после матча.
Фото Reuters
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Сборная Германии в изоляции готовится к четвертьфиналу Евро.

Национальная команда Германии вышла в 1/4 финала домашнего чемпионата Европы, где ее ждет серьезнейшее испытание: соперник — Испания. Немцы на этом турнире еще не играли с настолько сильными командами, поэтому подготовка к матчу ведется в строжайшей секретности. Главный тренер команды Юлиан Нагельсманн даже пошел на принцип и отменил собственное правило.

Как сообщает Bild, раньше тренерский штаб немцев разрешал семьям футболистов навещать их в отеле на базе в Херцогенаурахе. Более того, сами руководители команды следовали этому правилу. Известно, что девушка Нагельсманна Лена Вюрценбергер регулярно приезжала в гостиницу сборной, как и жены футболистов — например, Лиза Фюллькруг и Алиса Андрих. Нагельсманн даже поразил многих, когда побежал на трибуны по окончании матча группового этапа с Венгрией, крепко обнял и поцеловал при всех свою возлюбленную.

Юлиан Нагельсманн закрыл базу сборной от жен и подруг футболистов.
Фото AFP

Однако перед началом решающих стадий Евро тренерский штаб решил затянуть гайки и запретил женам и подругам футболистов появляться на базе. По сведениям Bild, Нагельсманн аргументировал запрет тем, что игроков ничто не должно отвлекать от подготовки к четвертьфиналу и футболистам необходимо быть сконцентрированными на тренировках.

Источник добавляет, что между окончанием группового этапа и началом плей-офф у сборной Германии было шесть дней, поэтому футболистам хватало времени и на общение с семьей, и на тренировки. Сейчас перерыв между стадиями короче, поэтому вступил в силу запрет.

Добавим, что еще на групповом этапе Нагельсманн забанил всех агентов на немецкой базе. Сейчас в Европе открыто трансферное окно, и предложения по многим игрокам сборной Германии уже поступают, однако Юлиан не хочет ничего слышать о клубных делах. Теперь база немцев оказалась неприступным местом и для родных и близких футболистов.

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Матч 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией состоится в пятницу, 5 июля, в Штутгарте. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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