Группа Германии на Евро-2024: составы команд, расписание матчей и где смотреть

Германия сыграет в группе А Евро-2024 с Шотландией, Венгрией и Швейцарией

Полезная информация о квартете А с хозяевами чемпионата Европы.

Чемпионат Европы: где проходит и ключевые даты

17-й в истории чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро-2024 будут сыграны в десяти городах Германии: Берлине, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте, Штутгарте.

Игры чемпионата Европы проведут на десяти немецких стадионах: «Олимпиаштадионе», «BVB-Штадионе», «Дюссельдорф Арене», «Франкфурт Арене», «Арене АуфШальке», «Фолькспаркштадионе», «Кельн Штадионе», «Лейпциг Штадиуме», «Альянц Арене», «Штутгарт Арене».

Групповой турнир Евро-2024 завершится 26 июня. Встречи плей-офф начнутся 28 июня со стадии 1/8 финала. Матчи четвертьфинала пройдут 5 и 6 июля. Полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион».

Евро-2024 пройдет в Германии. Фото Reuters

Состав группы A на Евро-2024

В группу А Евро-2024 вошли сборные Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Немецкая команда с главным тренером Юлианом Нагельсманом отобралась на чемпионат Европы-2024 в статусе хозяйки турнира. На Евро-2020 Германия в 1/8 финала потерпела поражение от Англии (0:2).

Шотландия под руководством Стива Кларка набрала 17 очков в отборочном турнире Евро-2024 в группе А и вышла в финальную стадию со второго места. На чемпионате Европы-2020 шотландцы стали четвертыми в группе D с одним баллом и не вышли в плей-офф.

Сборная Венгрии с главным тренером Марко Росси вышла в финальную часть Евро-2024 с первого места в группе G с 18 очками. На чемпионате Европы-2020 венгры не вышли в плей-офф, заняв последнее, четвертое место в группе F с двумя баллами.

Швейцария с главным тренером Муратом Якином квалифицировалась на Евро-2024 со второго места в группе I с 17 очками. На чемпионате Европы-2020 швейцарцы дошли до 1/4 финала и в серии пенальти проиграли Испании (1:1, пенальти — 1:3).

Футболисты сборной Германии. Фото Global Look Press

Состав сборной Германии на Евро-2024

Вратари: Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Вальдемар Антон («Штутгарт»), Йозуа Киммих («Бавария»), Беньямин Хенрикс («Лейпциг»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Лерой Сане («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»).

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Д), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Футболисты сборной Шотландии. Фото Reuters

Состав сборной Шотландии на Евро-2024

Вратари: Ангус Ганн («Норвич»), Зендер Кларк, Крэйг Гордон (оба — «Хартс»), Лиэм Келли («Мазеруэлл»).

Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Райан Портеус («Уотфорд»), Лиэм Купер («Лидс»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Грант Хэнли («Норвич»), Грег Тэйлор, Энтони Ралстон (оба — «Селтик»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»).

Полузащитники: Каллум Макгрегор («Селтик»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Джек («Рейнджерс»).

Нападающие: Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Че Адамс («Саутгемптон»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Бен Доук («Ливерпуль»), Джеймс Форрест («Селтик»).

Футболисты сборной Венгрии. Фото Reuters

Состав сборной Венгрии на Евро-2024

Вратари: Денеш Дибус («Ференцварош»), Петер Гулачи («РБ Лейпциг»), Петер Саппанош («Пакш»).

Защитники: Ботонд Балог («Парма»), Эндре Ботка («Ференцварош»), Мартон Дардаи («Герта»), Аттила Фиола («Фехервар»), Адам Ланг («Омония»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Аттила Салаи («Фрайбург»).

Полузащитники: Бендегуз Болла («Серветт»), Михай Ката (МТК), Милош Керкез («Борнмут»), Ласло Кляйнхайслер («Хайдук»), Адам Надь («Специя»), Жолт Надь («Академия Пушкаш»), Лоик Него («Гавр»), Ондраш Шефер («Унион»), Каллум Стайлз («Сандерленд»).

Нападающие: Мартин Адам («Ульсан»), Кевин Чобот («Уйпешт»), Даниель Гоздог («Филадельфия»), Кристофер Хорват («Кечкемет»), Роланд Шаллаи («Фрайбург»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Барнабаш Варга («Ференцварош»).

Футболисты сборной Швейцарии. Фото Global Look Press

Состав сборной Швейцарии на Евро-2024

Вратари: Ивон Мвого («Лорьян»), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Ян Зоммер («Интер»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Леонидас Стергиу («Штутгарт»), Сильван Видмер («Майнц»), Цедрик Цезигер («Вольфсбург»).

Полузащитники: Михел Эбишер, Ремо Фройлер (оба — «Болонья»), Денис Закария («Монако»), Стивен Цубер (АЕК), Гранит Джака («Байер»), Шердан Шакири («Чикаго Файр»), Фабиан Ридер («Ренн»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Ардон Джашари («Люцерн»), Венсан Сьерро («Тулуза»), Ренато Штеффен («Лугано»).

Нападающие: Ноа Окафор («Милан»), Зеки Амдуни («Бернли»), Брель Эмболо («Монако»), Квандво Дуа («Лудогорец»), Дан Ндой («Болонья»).

Расписание матчей группы A на Евро-2024

14 июня, пятница

Мюнхен. 22.00 (здесь и далее — по московскому времени). Германия — Шотландия

15 июня, суббота

Кельн. 16.00. Венгрия — Швейцария

19 июня, среда

Штутгарт. 19.00. Германия — Венгрия

Кельн. 22.00. Шотландия — Швейцария

23 июня, воскресенье

Франкфурт-на-Майне. 22.00. Швейцария — Германия

Штутгарт. 22.00. Шотландия — Венгрия

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».

Сетка плей-офф Евро-2024: формат турнира

24 участника Евро-2024 поделены на шесть групп, по четыре сборные в каждой. В групповом турнире Евро-2024 будет сыграно 36 матчей. В 1/8 финала выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре лучшие из шести национальных команд, которые стали третьими в своих квартетах. Чтобы их определить, будут учитываться результаты игр групповой стадии Евро-2024. Далее приведены критерии в порядке убывания важности:

набранные очки;

разность забитых и пропущенных голов;

забитые мячи;

число побед;

наименьшее число дисциплинарных очков «фейр-плей» (одно очко за каждую желтую карточку, три очка за красную карточку или удаление за две желтые карточки);

место в общем рейтинге отборочного турнира.

Сетка плей-офф чемпионата Европы-2024 сформируется после группового турнира и будет зафиксирована с 1/8 финала до финального матча. На каждой стадии сборные будут играть по одному матчу на вылет. Победитель Евро-2024 будет определен в финале в Берлине 14 июля.

Финал Евро-2024 состоится в Берлине 14 июля. Фото AFP

Кто фаворит группы A и Евро

Фаворитом группы А Евро-2024 является сборная Германии. По мнению букмекеров, наибольшие шансы на первое место у немецкой команды, коэффициент на это — 1.41. Следом идет сборная Швейцарии. Поставить на то, что команда Якина займет первую строчку в группе А, можно за 4.90. Коэффициент на второе место в квартете у Швейцарии — 2.65. Наименьшие шансы у Венгрии и Шотландии. При этом на первое место у венгров коэффициент — 10.00, а у шотландцев — 13.00. Сделать ставку на то, что команда Кларка завершит групповой турнир на третьей строчке, можно за 2.95. Аналогичная ставка на команду Росси идет с коэффициентом 2.83.

Где смотреть трансляции матчей Евро-2024 в России

Смотреть матчи Евро-2024 в России можно будет в прямом эфире на «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре Okko. У холдинга «Матч» предусмотрен показ 34 игр чемпионата Европы-2024, а у Okko — 17 эксклюзивно (и все остальные через эфир «Матч ТВ»). Ознакомиться подробнее с расписанием матчей Евро-2024 можно по ссылке на материал «СЭ».

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр чемпионата Европы-2024 в Германии.