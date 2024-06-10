Группа Италии, Испании и Хорватии на Евро-2024: составы команд, расписание матчей и где смотреть

Квартет с действующими чемпионами Европы.

Чемпионат Европы: где проходит и ключевые даты

Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Игры 17-го в истории чемпионата Европы по футболу проведут в десяти немецких городах: Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Штутгарте и Мюнхене. Суммарно призовой фонд чемпионата Европы 2024 составляет 331 миллион евро.

Десять стадионов, которые примут матчи Евро-2024 в Германии: «Олимпиаштадион», «Дюссельдорф Арена», «BVB-Штадион», «Арен АуфШальке», «Франкфурт Арена», «Кельн Штадион», «Лейпциг Штадиум», «Альянц Арена», «Фолькспаркштадион», «Штутгарт Арена».

Матчи группового турнира Евро-2024 пройдут с 14 по 26 июня. Плей-офф начнется со стадии 1/8 финала 28 июня. Четвертьфиналы будут сыграны 5 и 6 июля. Полуфинальные игры пройдут 9 и 10 июля. Финальный матч состоится 14 июля в Берлине на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

Состав группы B на Евро-2024

В группу B Евро-2024 вошли сборные Испании, Италии, Хорватии и Албании.

Сборная Испании с главным тренером Луисом де ла Фуэнте набрала 21 очко в группе А отбора чемпионата Европы-2024 и с первого места вышла в финальную часть турнира. Команда одержала семь побед в восьми играх при одном поражении. На Евро-2020 испанцы дошли до полуфинала и в серии пенальти уступили Италии (1:1, 2:4).

Сборная Италии под руководством Лучано Спаллетти квалифицировалась в финальную часть Евро-2024 со второго места отборочной группы C с 14 очками. Итальянская команда стала победительницей чемпионата Европы-2020. В финале турнира в серии пенальти «Скуадра адзурра» обыграла Англию в Лондоне на стадионе «Уэмбли» (1:1, 3:2).

Сборная Хорватии с главным тренером Златко Даличем вышла в финальную часть чемпионата Европы-2024 со второго места отборочной группы D с 16 очками. На Евро-2020 хорваты в 1/8 финала потерпели поражение от Испании в дополнительное время (3:5).

Сборная Албании под руководством Силвиньо отобралась в финальную часть Евро-2024 с первого места отборочной группы Е с 15 очками. В последний и единственный раз в своей истории албанцы играли на чемпионате Европы в 2016 году. Тогда команда заняла третье место в группе А с тремя очками и не вышла в плей-офф.

Фото AFP

Состав сборной Испании на Евро-2024

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал» Англия), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср» Саудовская Аравия), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Алехандро Гримальдо («Байер» Германия), Начо Фернандес («Реал»), Марк Кукурелья («Челси» Англия).

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити» Англия), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ» Франция), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри («Барселона»), Фермин Лопес («Барселона»).

Нападающие: Ламин Ямал («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг» Германия), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон» Англия), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико» Мадрид), Ферран Торрес («Барселона»), Айосе Перес («Бетис»).

Фото AFP

Состав сборной Италии на Евро-2024

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — «Интер»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба — «Торино»), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини («Рома»)

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Жоржиньо («Арсенал»);

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Фото Reuters

Состав сборной Хорватии на Евро-2024

Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче», Турция), Недилько Лабрович («Риека»), Ивица Ивушич («Пафос», Кипр).

Защитники: Йосип Станишич («Байер», Германия), Марин Понграчич («Лечче», Италия), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», Англия), Мартин Эрлич («Сассуоло», Италия), Йосип Шутало, Борна Соса (оба — «Аякс», Нидерланды), Домагой Вида (АЕК, Швеция), Йосип Юранович («Унион», Германия).

Полузащитники: Ловро Майер («Вольфсбург», Германия), Матео Ковачич («Манчестер Сити», Англия), Лука Модрич («Реал», Испания), Марцело Брозович («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Никола Влашич («Торино», Италия), Иван Перишич («Хайдук»), Лука Иванушец («Фейеноорд», Нидерланды), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Лука Сучич («Зальцбург», Австрия), Мартин Батурина («Динамо» Загреб).

Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Будимир («Осасуна», Испания), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Марко Пьяца («Риека»).

Фото Reuters

Состав сборной Албании на Евро-2024

В окончательную заявку сборной Албании на чемпионат Европы-2024 попали два футболиста из РПЛ — защитник Марио Митай из «Локомотива» и форвард Мирлинд Даку из «Рубина».

Вратари: Этрит Бериша («Эмполи», Италия), Эльхан Кастрати («Читтаделла», Италия), Симон Симони («Айнтрахт», Германия), Томас Стракоша («Брентфорд», Англия).

Защитники: Насер Алиджи («Волунтари», Румыния), Арлинд Аджети («ЧФР», Румыния), Иван Баллиу («Райо Вальекано», Испания), Берат Джимсити («Аталанта», Италия), Эльсеид Хисай («Лацио», Италия), Адриан Исмаджли («Эмполи», Италия), Мараш Кумбулла («Сассуоло», Италия), Энеа Михай («Фамаликан», Португалия), Марио Митай («Локомотив», Россия).

Полузащитники: Амир Абраши («Грассхоппер», Швейцария), Кристьян Аслани («Интер», Италия), Недим Байрами («Сассуоло», Италия), Медон Бериша («Лечче», Италия), Клаус Гьясула («Дармштадт», Германия), Казим Лачи («Спарта» Прага, Чехия), Эрнест Мучи («Бештикташ», Турция), Юлбер Рамадани («Лечче», Италия).

Нападающие: Джасир Асани («Кванджу», Южная Корея), Армандо Броха («Фулхэм», Англия), Мирлинд Даку («Рубин», Россия), Арбер Ходжа («Динамо» Загреб, Хорватия), Рей Манай («Сивасспор», Турция), Таулант Сефери («Бани Яс», ОАЭ).

Расписание матчей группы B на Евро-2024

15 июня, суббота

Берлин. 19.00 мск. Испания — Хорватия

Дортмунд. 22.00. Италия — Албания

19 июня, среда

Гамбург. 16.00. Хорватия — Албания

20 июня, четверг

Гельзенкирхен. 22.00. Испания — Италия

24 июня, понедельник

Дюссельдорф. 22.00. Албания — Испания

Лейпциг. 22.00. Хорватия — Италия

Подробнее ознакомиться с расписанием игр по датам, группам и всем стадиям плей-офф можно на странице календаря Евро-2024 на сайте «СЭ».

Сетка плей-офф Евро-2024: формат турнира

В групповом турнире чемпионата Европы-2024 сыграют 36 матчей. 24 сборные поделены на шесть групп, по четыре в каждой. Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала, куда выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре лучшие из шести национальных команд, которые стали третьими в своих квартетах. Чтобы их определить, будут учитываться результаты игр групповой стадии Евро-2024. Далее приведены критерии в порядке убывания важности:

набранные очки;

разность забитых и пропущенных мячей;

забитые голы;

количество побед;

наименьшее число дисциплинарных очков «фейр-плей» (одно очко за каждую желтую карточку, три очка за красную карточку или удаление за две желтые карточки);

место в общем рейтинге отборочного турнира.

Сетка плей-офф Евро-2024 сформируется после группового турнира начиная с 1/8 финала до финальной игры. На каждой стадии матчи будут проходить в формате одной встречи на вылет. Победитель чемпионата Европы-2024 определится в финале 14 июля в Берлине.

Фото Reuters

Кто фаворит группы B и Евро

Фаворитом группы B Евро-2024 является сборная Испании. По мнению букмекеров, именно у испанской команды наибольшие шансы занять первое место в квартете. Ставка на данный исход идет с коэффициентом 2.04. При этом букмекеры считают, что у сборной Италии тоже высокие шансы на первенство в группе B. Коэффициент на этот исход — 2.75. Наименьшие шансы на первое место в квартете у Албании. Сделать ставку на успех «орлов» можно с коэффициентом 19.00. Лидерство хорватов идет за 5.00.

Фаворитами чемпионата Европы-2024 являются сборные Англии, Франции и Германии. Коэффициент на победу англичан — 4.10, французов — 5.00, хозяев турнира немцев — 6.50.

Где смотреть трансляции матчей Евро-2024 в России

Видеотрансляции матчей Евро-2024 в России покажут в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в онлайн-кинотеатре Okko. В телепрограмме холдинга «Матч» предусмотрен показ 34 встреч чемпионата Европы-2024. У Okko — 17 эксклюзивных трансляций, а все остальные будут доступны на платформе через эфир «Матч ТВ». Больше информации о том, как будут показывать матчи Евро-2024, доступно по ссылке в материале «СЭ».

На сайте «СЭ» регулярно будут проходить текстовые онлайн-трансляции матчей Евро-2024.