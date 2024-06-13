Группа C Евро-2024: фавориты англичане, братья сербы и старые знакомые словенцы

Действующие и бывшие игроки РПЛ встретятся здесь.

Англия: может, хоть в этот раз?

Да-да, та самая Англия, которая никогда не выигрывала континентальное первенство. Та самая Англия, ведомая одним из лучших бомбардиров современности Кейном, у которого ровно ноль титулов на взрослом уровне. Эту сборную снова называют главным претендентом на победу. Быть может, в 2024-м над Туманным Альбионом взойдет солнце?

Отборочный цикл команда Гарета Саутгейта закончила с разницей мячей +18 и четырьмя потерянными очками. Уверенное первое место в группе с Италией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой. Кейн отличился во всех победных встречах.

На Евро приедет суперзвездная банда с бешенной атакующей линией, готовая оставлять защитников в дураках. Сака, Фоден, Беллингем, Палмер, Кейн — все они лидеры лучших европейских клубов. И это в заявку еще не попали Грилиш, Стерлинг и Рэшфорд.

С флангами обороны полный порядок — Уокер и Триппьер без проблем закроют бровку, а вот центр не выглядит надежным: Магуайра не взяли из-за травмы, а в паре со Стоунсом, скорее всего, начнет Гехи, у которого вообще нет опыта игры на таких больших турнирах.

За вратарскую линию тревожно. Рамсдейл весь сезон грелся на скамейке в «Арсенале», а Хендерсон не внушает доверия. Остается Пикфорд — опытный голкипер с хорошими данными, но часто допускающий глупейшие ошибки.

Харри Кейн (в центре) на тренировке сборной Англии. Фото Reuters

Состав сборной Англии

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Льюис Данк («Брайтон»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунс, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»), Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Айван Тони («Брентфорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Эбере Эзе («Кристал Пэлас»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Коул Палмер («Челси»).

Как играет сборная Англии

Реже 4-3-3, чаще 4-2-3-1. Саутгейта часто критикуют за трусливую игру: есть мнение, что сборная с таким составом должна играть только вперед. При нем же англичане уповают на быстрые атаки и не прочь иногда сыграть на удержание счета. Фоден, Беллингем, Сака и Палмер будут главными подносчиками снаряда для Кейна. Райс и Александр-Арнолд отвечают за опорную зону.

Три причины болеть за сборную Англии:

— Ну должны же они когда-то выиграть Евро?

— Вам хочется посмотреть на английских болельщиков, разносящих все и вся от радости.

— Пора бы уже Кейну взять хоть какой-нибудь трофей.

Кристиан Эриксен на тренировке сборной Дании. Фото AFP

Дания: желание взять реванш у англичан

Сборная — открытие Евро-2020 вновь готова далеко заплыть. Датчан здорово укачивало в отборе (умудрились проиграть Казахстану), но все же они вышли с первого места, набрав столько же очков, сколько и Словения. Теперь эти команды встретятся снова, но уже в финальном турнире в Германии.

Состав у Дании претерпел несущественные изменения — лидеры команды Шмейхель, Кьер, Эриксен и Хейбьерг все еще в строю, хоть и постарели. К ним добавились талантливые Хейлунн и Кристиансен. На тренерском мостике все тот же Каспер Юльманн.

Мы вправе ожидать от этой сборной как минимум выхода в плей-офф. На прошлом Евро датчане показали, что могут бороться на равных даже с Англией (проиграли лишь в овертайме). Есть хорошая возможность взять реванш!

Состав сборной Дании

Вратари: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Фредерик Реннов («Унион»), Мадс Хермансен («Лестер»).

Защитники: Андреас Кристенсен («Барселона»), Симон Кьер («Милан»), Янник Вестергор («Лестер»), Йоахим Андерсен («Кристал Пэлас»), Матиас Йергенсен («Брентфорд»), Йоаким Меле («Вольфсбург»), Виктор Кристиансен («Болонья»), Александр Ба («Бенфика»), Расмус Кристенсен («Лидс»).

Полузащитники: Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Томас Дилейни («Андерлехт»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба — «Брентфорд»), Мортен Юльманн («Спортинг»).

Нападающие: Расмус Хейлунн («Манчестер Юнайтед»), Йонас Винн («Вольфсбург»), Андерс Дрейер, Каспер Дольберг (оба — «Андерлехт»), Андреас Сков Ольсен («Брюгге»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Якуб Брун Ларсен («Бернли»).

Как играет сборная Дании

Три центральных защитника, владение мячом и агрессивный прессинг. В этой команде мало что поменялось с лета 2021-го. Она так же опасна в атаке и допускает позиционные ошибки в обороне.

Шмейхеля, Кьера и Эриксена еще можно назвать главными звездами сборной Дании, но, скорее всего, все внимание на себя заберет Хейлунн. Расмус провел неплохой сезон в «МЮ» (16+2 в 43 матчах) и является одним из самых прогрессирующих форвардов Европы. Если он получит поддержку от полузащитников, то сможет побороться за попадание в топ-5 лучших бомбардиров турнира.

Три причины болеть за сборную Дании:

— Вы влюбились в эту веселую команду на Евро-2020.

— Страшное падение Эриксена на газон все еще откликается в вашей душе.

— Возможно, это последний чемпионат Европы для Шмейхеля.

Душан Влахович. Фото Global Look Press

Сербия: не останется без поддержки россиян

Страна, которую очень многое объединяет с Россией, в том числе в футбольном плане. Поэтому многие наши болельщики будет поддерживать на турнире именно ее.

Для сербов попадание на Евро уже праздник. Последний раз они играли на континентальном первенстве, когда страна называлась Югославией. Было это 24 года назад. Теперь они напишут новую главу в своей истории.

Чего ждать от этой команды в Германии? Сербия имеет неплохие шансы на выход из группы, пусть и с третьего места. Многое в ее игре будет зависеть от нападающих Митровича и Влаховича, а также от опытнейшего капитана Тадича. Также у нее супербыстрые фланги в лице Костича и Живковича.

Большие проблемы в линии обороны. В отборе команда Драгана Стойковича пропустила девять мячей в восьми встречах. Также мы помним недавний матч с Россией, пусть и товарищеский. Тогда сербы четыре раза вытаскивали мяч из своих ворот. Понятно, что им пришлось почти всю встречу играть в меньшинстве, но звоночек тревожный.

В связи с этим удивляет невызов Эраковича, который провел неплохой весенний отрезок в «Зените». Но приглашены Бабич из «Спартака» и экс-игрок «Краснодара» Спаич, так что поклонникам РПЛ будет за кого поболеть персонально.

Тренировка сборной Сербии. Фото AFP

Состав сборной Сербии

Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»).

Защитники: Страхиня Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («Спартак»), Урош Спаич («Црвена Звезда»), Неманья Стоич («ТСЦ Бачка Топола»).

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Душан Тадич («Фенербахче»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта» Прага), Филип Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК).

Нападающие: Александар Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («РБ Зальцбург»).

Как играет сборная Сербии

Стойкович использует различные вариации схем с тремя защитниками. Сербы высоко встречают соперника и агрессивно действуют в отборе.

Несмотря на наличие в составе Тадича и Милинковича-Савича, у команды есть проблемы с креативом. Часто атаки сводятся к проходам по флангу и навесам на Митровича или Влаховича. Кстати, Стойкович крайне редко выпускает двух забивных форвардов в старте, но в последнем товарищеском матче со Швецией (3:0) рискнул. Получилось успешно.

Три причины болеть за сборную Сербии:

— Не чужая для России страна.

— Хочется, чтобы их первый Евро получился событийным.

— Вы поклонник «Спартака» и будете переживать за Бабича.

Ян Облак. Фото AFP

Словения: они таки добрались до Евро!

Если сербы вызывают у российских болельщиков только приятные эмоции, то при слове Словения сразу возникает ком в горле. Про трагедию в Мариборе в 2009-м лучше лишний раз не вспоминать, можно пустить скупую мужскую слезу. Тут важно зафиксировать: теперь эта сборная впервые сыграет на крупном турнире со времен той победы над Россией.

Словенцы выглядят в этом квартете андердогами, но это только на первый взгляд. В отборе они набрали те же 22 очка, что и Дания, но стали вторыми (по личным встречам). За Словению играют один из лучших вратарей мира Ян Облак и восходящая звезда Беньямин Шешко, который в минувшем сезоне настрелял 18+2 за 22 полных матча в «РБ Лейпциг». Кроме того, в команду вернулся 36-летний Иличич, который когда-то блистал за «Аталанту». Есть и другие точно знакомые вам имена: Дркушич из «Сочи» и Бийол, ранее выступавший за ЦСКА, а теперь являющийся одним из лидеров «Удинезе».

Против Англии и Дании им будет крайне тяжело, но бой сербам они могут дать.

Состав сборной Словении

Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Вид Белец (АПОЭЛ), Игор Векич («Вайле»).

Защитники: Юре Балковец («Аланьяспор»), Жан Карничник («Целе»), Миха Блажич («Лех»), Яка Бийол («Удинезе»), Эрик Янжа («Гурник» Забже), Петар Стоянович («Сампдория»), Ваня Дркушич («Сочи»), Давид Брекало («Орландо Сити»).

Полузащитники: Тими Элшник («Олимпия» Любляна), Санди Ловрич («Удинезе»), Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич (оба — «Панатинаикос»), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба — «Штурм»), Ясмин Куртич («Зюдтироль»), Нино Жугель («Буде-Глимт»), Адриан Зелькович («Спартак» Трнава).

Нападающие: Ян Млакар («Пиза»), Жан Випотник («Бордо»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Жан Целар («Лугано»), Йосип Иличич («Марибор»).

Как играет сборная Словении

Классические 4-4-2, максимально прагматично, без лишних изысков впереди. Вице-капитан команды Бийол — ключевой игрок в центре обороны, Шешко — Холанн на минималках. Здорово открывается, эффективен в завершении и схож по антропометрии. Облак, если поймает кураж, может стать большой головной болью для нападающих соперника.

Три причины болеть за сборную Словении

— Возвращение Иличича — невероятно красивая история.

— Пусть вероятность этого крайне мала, но эта команда может стать открытием.

— Центр обороны Бийол — Дркушич — то, что надо для любителей РПЛ.