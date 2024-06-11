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Сегодня, 22:30

Группа Франции и Нидерландов на Евро-2024: составы команд, расписание матчей и где смотреть

В группе D на Евро-2024 сыграют Франция, Нидерланды, Австрия и Польша
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хави Симонс, Килиан Мбаппе, Себастьян Шиманьски.
Фото «СЭ»
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Квартет с финалистами чемпионата мира-2022.
Трофей чемпионов Европы по&nbsp;футболу на&nbsp;Олимпийском стадионе в&nbsp;Берлине. Евро 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира

Чемпионат Европы-2024: где проходит и ключевые даты

Чемпионат Европы по футболу запланирован на даты с 14 июня по 14 июля 2024. Евро во второй раз в истории пройдет в Германии, в 1988-м финальный турнир организовывала ФРГ. Сейчас игры примут десять немецких городов: столиц страны Берлин, а также Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Штутгарт и Мюнхен.

Девять из десяти стадионов Евро-2024 уже использовались для проведения крупных турниров. В 2006 году они принимали игры чемпионата мира по футболу. Ни одна арена не была построена специально для этого ЧЕ.

Матчи чемпионата Европы-2024 примут «Олимпиаштадион», «Дюссельдорф Арена», «BVB-Штадион», «Арен АуфШальке», «Франкфурт Арена», «Кельн Штадион», «Лейпциг Штадиум», «Альянц Арена», «Фолькспаркштадион» и «Штутгарт Арена».

Только «Дюссельдорф Арена» не принимала матчи чемпионата мира-2006. «Арена Мюнхен» же установит уникальное достижение, так как Мюнхен был в числе 11 городов Евро-2020. Таким образом, на домашнем стадионе «Баварии» пройдут игры двух подряд чемпионатов Европы.

Матчи группового турнира Евро-2024 пройдут с 14 по 26 июня. Стадия плей-офф начнется с 1/8 финала 28 июня. Четвертьфинальные встречи назначены на 5 и 6 июля. Полуфиналы состоятся 9 и 10 июля. Финальный матч состоится 14 июля в Берлине на арене «Олимпиаштадион».

Стадионы &laquo;Олимпиаштадион&raquo; и &laquo;Альянц Арена&raquo;. Города и стадионы чемпионата Европы в Германии: здесь выступали Джексон, Мадонна и попрощался Зидан

Состав группы D на Евро-2024

В группу D на чемпионате Европы-2024 вошли сборные Нидерландов, Австрии, Франции и Польши.

Франция в отборочной группе B заняла первое место с 22 очками, на четыре балла опередив Нидерланды. «Трехцветные» в восьми матчах одержали семь побед и один раз сыграли вничью (в последнем туре — 2:2 с Грецией). Команда Дидье Дешама забила 29 мячей и пропустила три.

Голландцы стали вторыми в отборочной группе B с 18 очками. Команда Рональда Кумана в восьми матчах одержала шесть побед и потерпела два поражения. «Оранжевые» отправили в ворота соперников 17 мячей и пропустили семь.

Польша заняла третье место в отборочной группе E с 11 очками, пропустив вперед Албанию и Чехию. «Белые орлы» в восьми матчах победили трижды, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения. Команда Михала Пробежа забила 15 голов и пропустила 11. На Евро-2024 поляки пробились через стыковые матчи — плей-офф Лиги наций УЕФА, в котором победили Эстонию (5:1) и Уэльс (0:0, пенальти 5:4).

Австрия заняла второе место в отборочной группе F с 19 очками, на балл отстав от Бельгии. Команда Ральфа Рангника в восьми матчах одержала 6 побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Австрийцы отправили в ворота соперников 17 мячей и пропустили 7.

Дидье Дешам, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн. Сборная Франции на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Состав сборной Франции на Евро-2024

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм», Англия), Майк Меньян («Милан», Италия), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Жюль Кунде («Барселона», Испания), Жонатан Клосс («Марсель»), Бенжамен Павар («Интер», Италия), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Деотшанкюль Упамекано («Бавария», Германия), Тео Эрнандес («Милан», Италия), Ферлан Менди («Реал», Испания).

Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус», Италия), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга (оба — «Реал», Испания), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Нголо Канте («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия).

Нападающие: Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все — «ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария», Германия), Оливье Жиру («Лос-Анджелес», США), Килиан Мбаппе («Реал», Испания), Маркус Тюрам («Интер», Италия).

Вирджил ван Дейк, Рональд Куман и&nbsp;Хави Симонс. Сборная Нидерландов на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Состав сборной Нидерландов на Евро-2024

Из-за травм команда Кумана потеряла перед Евро трех полузащитников — Мартена де Рона и Тена Копмейнерса из «Аталанты» и Френки де Йонга из «Барселоны».

Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон», Англия), Юстин Бейло («Фейеноорд»), Марк Флеккен («Брентфорд», Англия).

Защитники: Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Маттейс де Лигт («Бавария», Германия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Натан Аке («Манчестер Сити», Англия), Стефан де Врей, Дензел Думфрис (оба — «Интер», Италия), Джереми Фримпонг («Байер», Германия), Микки ван де Вен («Тоттенхэм», Англия), Дэйли Блинд («Жирона», Испания), Иан Матсен («Боруссия» Д, Германия).

Полузащитники: Хави Симонс («РБ Лейпциг», Германия), Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Тейани Рейндерс («Милан», Италия), Йоэй Верман, Йерди Схаутен (оба — ПСВ), Райан Гравенберх («Ливерпуль», Англия).

Нападающие: Ваут Вегорст («Хоффенхайм», Германия), Мемфис Депай («Атлетико», Испания), Коди Гакпо («Ливерпуль», Англия), Дониэлл Мален («Боруссия» Д, Германия), Брайан Бробби, Стевен Бергвейн (оба — «Аякс»).

Ральф Рангник, Давид Алаба и&nbsp;Марсель Забитцер. Сборная Австрии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Состав сборной Австрии на Евро-2024

Вратари: Хайнц Линднер («Юнион», Бельгия), Никлас Хедль («Рапид» Вена), Патрик Пенц («Брондбю», Дания).

Защитники: Максимилиан Вебер («Боруссия» М, Германия), Гернот Траунер («Фейеноорд», Нидерланды), Кевин Дансо («Ланс», Франция), Стефан Пош («Болонья», Италия), Леопольд Кверфельд («Рапид» Вена), Филипп Линхарт («Фрайбург», Германия), Филипп Мвене («Майнц», Германия), Флавиус Данилюк («РБ Зальцбург»).

Полузащитники: Николас Зайвальд, Кристоф Баумгартнер (оба — «РБ Лейпциг», Германия), Александер Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Д, Германия), Флориан Гриллич («Хоффенхайм», Германия), Флориан Кайнц («Кельн», Германия), Романо Шмид («Вердер», Германия), Конрад Лаймер («Бавария», Германия), Маттиас Зайдль, Марко Грюлль (оба — «Рапид» Вена), Патрик Виммер («Вольфсбург», Германия).

Нападающие: Марко Арнаутович («Интер», Италия), Михаэль Грегорич («Фрайбург», Германия), Андреас Вайманн («Вест Бромвич», Англия), Максимилиан Энтруп («Хартберг»).

Роберт Левандовски, Войцех Щенсны и&nbsp;Петр Зелиньски. Сборная Польши на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Состав сборной Польши на Евро-2024

Вратари: Войцех Щенсны («Ювентус», Италия), Лукаш Скорупски («Болонья», Италия), Марцин Булка («Ницца», Франция).

Защитники: Бартош Саламон («Лех»), Павел Давидович («Верона», Италия), Себастьян Валюкевич, Бартош Берешински (оба — «Эмполи», Италия), Ян Беднарек («Саутгемптон», Англия), Якуб Кивер («Арсенал», Англия), Тымотеуш Пухач («Кайзерслаутерн», Германия).

Полузащитники: Якуб Петровски («Лудогорец», Болгария), Якуб Модер («Брайтон», Англия), Петр Зелиньски («Наполи», Италия), Камиль Гросицки («Погонь»), Тарас Романчук («Ягеллония»), Дамян Шиманьски (АЕК, Греция), Пшемыслав Франковски («Ланс», Франция), Себастьян Шиманьски («Фенербахче», Турция), Никола Залевски («Рома», Италия), Бартош Слиш («Атланта Юнайтед», США), Михал Скурась («Брюгге», Бельгия), Кацпер Урбаньски («Болонья», Италия).

Нападающие: Кароль Свидерски («Верона», Италия), Роберт Левандовски («Барселона», Испания), Адам Букса («Антальяспор», Турция), Кшиштоф Пентек («Истанбул», Турция).

Трофей Евро-2024. Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф

Расписание матчей группы D на Евро-2024

16 июня, воскресенье

16:00. Польша — Нидерланды (Гамбург)

17 июня, понедельник

22:00. Австрия — Франция (Дюссельдорф)

21 июня, пятница

19:00. Польша — Австрия (Берлин)

22:00. Нидерланды — Франция (Лейпциг)

25 июня, вторник

19:00. Франция — Польша (Дортмунд)

19:00. Нидерланды — Австрия (Берлин)

Изучить полное расписание матчей чемпионата Европы-2024 по датам, группам и всем стадиям плей-офф можно на странице календаря Евро-2024 на сайте «СЭ», а за положением команд в турнирных таблицах и в сетке плей-офф следить на этой странице.

Кубок Евро-2024 и&nbsp;официальный мяч турнира на&nbsp;фоне Бранденбургских ворот в&nbsp;Берлине. Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024

Сетка плей-офф Евро-2024: формат турнира

В рамках группового турнира чемпионата Европы-2024 состоится всего 36 матчей. 24 команды были разделены на шесть групп, в каждом квартете — по четыре сборные.

Стадия плей-офф стартует с 1/8 финала, в которую попадут по две лучшие команды из каждой группы плюс четыре из шести национальных сборных, которые финишируют третьими в своих квартетах с учетом результатов игр групповой стадии Евро-2024, а также критериев (перечислены по степени важности):

  • набранные очки;

  • разность забитых и пропущенных мячей;

  • забитые голы;

  • количество побед;

  • наименьшее число дисциплинарных очков «фейр-плей» (одно очко за каждую желтую карточку, три очка за красную карточку или удаление за две желтые карточки);

  • место в общем рейтинге отборочного турнира.

Сетка плей-офф Евро-2024 формируется по итогам группового турнира с 1/8 финала до финальной встречи. На каждой стадии игры пройдут в формате одного матча на вылет. Чемпионом Европы-2024 станет победитель решающего матча, который состоится 14 июля в Берлине.

Юлиан Нагельсманн, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн. Германия разочарует, Румыния удивит, Англия и Франция — фавориты. Прогнозы на Евро-2024

Кто фаворит группы С и Евро

Фаворитом группы D является Франция. Букмекеры оценивают победу «Трехцветных» в этом квартете коэффициентом 1,55. Шансы Нидерландов занять первое место в группе оцениваются значительно ниже — 6,50, Австрии — 9,50, а Польши — 11,0.

Французы входят в число фаворитов чемпионата Европы вместе со сборными Англии и Германии. Коэффициент на победу англичан — 4,10, французов — 5,00, а хозяев турнира — 6,50.

Логотип Евро-2024. Расписание трансляций чемпионата Европы: кто показывает и где смотреть матчи Евро-2024 в России

Где смотреть трансляции матчей Евро-2024 в России

Игры чемпионата Европы-2024 в России в прямом эфире будут показаны на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в онлайн-кинотеатре Okko.

В телепрограмму холдинга «Матч» войдет 34 игры Евро-2024. В распоряжении Okko — 17 эксклюзивных трансляций, а все остальные игры также будут доступны на платформе через эфир «Матч ТВ».

Узнать больше о трансляциях матчей чемпионата Европы-2024 можно по ссылке в материале «СЭ». На сайте «СЭ» регулярно будут проходить текстовые онлайн-трансляции матчей Евро-2024.

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Сборная Польши по футболу
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