Группа D Евро-2024: мотивированные Дешам и Куман, старина Рангник и обескровленная Польша

Мбаппе, ван Дейк, Левандовски: здесь много суперзвезд.

Франция: Дешам и его дримтим

В НБА и НХЛ есть масштабная ежегодная традиция — проводить матчи звезд. В ходе голосования выбираются лучшие игроки из клубов, а затем команды играют между собой. Нынешняя сборная Франции как раз напоминает одну из таких команд, только собирает ее один человек — Дидье Дешам.

Перед стартом Евро французы излучают позитив, у них нет никаких проблем. Дешам настолько уверен в себе, что вызвал на одного футболиста меньше, чем разрешено по регламенту. В атаке, как всегда, россыпь звезд: нестареющий Жиру, трудяга Гризманн, а также реактивные Мбаппе, Дембеле, Тюрам и Барколя. В полузащите сыгранный мадридский тандем Камавинга — Тчуамени, талантливый Заир-Эмри, а в случае чего подменить их готов 33-летний Канте, прилетевший из Саудовской Аравии.

С линией обороны тоже полный порядок, даже несмотря на травму Люки Эрнандеса. К Меньяну на воротах давно привыкли — это надежный голкипер.

Все в один голос твердят, что французы — главные фавориты турнира наряду с англичанами. Ну а как иначе? С таким-то составом. К тому же у Дешама будет запредельная мотивация: он может оказаться вторым человеком в истории (после Берти Фогтса), ставшим чемпионом Европы и как игрок, и как тренер.

Килиан Мбаппе и Дидье Дешам. Фото AFP

Состав сборной Франции

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм», Англия), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайот Упамекано («Бавария»).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмри («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»)

Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»)

Как играет сборная Франции

4-2-3-1 или 4-3-3. Как известно, у Дешама прагматичный стиль, за что ему часто прилетает от экспертов и журналистов. Французы не так часто радуют яркой игрой, главное для них — результат.

У этой сборной Франции сложно определить ключевого игрока. Для Дешама важен каждый, все они — винтики в его четко работающем механизме. Но если все же выделять кого-то, то Гризманна. Антуан из года в год выдает бешеный объем работы без мяча и успевает созидать впереди. Но и без Мбаппе, безусловно, никуда.

Три причины болеть за сборную Франции

— Хочется, чтобы Дешам вошел в историю

— Последний турнир Жиру в футболке сборной

— Увидеть милейшую белоснежную улыбку Канте

Вирджил ван Дейк. Фото AFP

Нидерланды: окончательно вернулись в элиту

«Оранжевые» играли с французами в одной группе в отборе. И проиграли только им, причем дважды. В матчах с остальными командами были добыты 18 очков из 18 возможных, а путевку в Германию голландцы получили за тур до конца.

Есть ощущение, что сборная Нидерландов полностью преодолела кризис и окончательно вернулась в когорту элитных команд. Осталось доказать это результатом. После непопадания на Евро-2016 и ЧМ-2018 команда добралась до 1/8 финала на Евро-2020, а затем вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. Идут по восходящей, поэтому болельщики вправе ожидать от них выхода как минимум в полуфинал. Тем более что поколение у «заводных апельсинов» подросло хорошее.

Бросается в глаза защита: ван Дейк, Аке, Фримпонг, Дюмфрис, де Лигт, де Врей — по именам это одна из сильнейших линий обороны на турнире. С полузащитой еще недавно все было совсем неплохо, но из-за травм в последний момент вылетели де Йонг и Копмейнерс. Теперь вся надежда на восходящую звезду Симонса.

Что касается слабых мест, то вратарская позиция и нападение совсем не внушают оптимизма. Настоящая головная боль для Кумана. А он, как и Дешам, будет максимально заряжен на победу. На кону то же достижение, ведь Роналд выигрывал Евро-1988 в качестве игрока.

Состав сборной Нидерландов

Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Юстин Бейло («Фейеноорд»).

Защитники: Маттейс де Лигт («Бавария»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Дэйли Блинд («Жирона»), Стефан де Врей («Интер»), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), Иан Матсен («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Жоржиньо Вейналдум («Аль-Иттифак»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Йерди Схаутен (ПСВ), Тиджани Рейндерс («Милан»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Стивен Бергвейн («Аякс»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Джоуи Верман (ПСВ).

Нападающие: Мемфис Депай («Атлетико»), Ваут Вегхорст («Хоффенхайм»), Брайан Бробби («Аякс»).

Как играет сборная Нидерландов

Четверка защитников, молниеносные фланги атаки, осторожный прессинг. 21-летний Симонс — главный креативщик в этой команде. Любит идти в обводку и забрасывать мяч в свободные зоны. В сборной он пока не так результативен, как в «Лейпциге», но Куман ему доверяет.

Три причины болеть за сборную Нидерландов

— Ностальгия из-за ассоциации с Евро-2008

— Гуллит, ван Бастен, Райкард... вы за эту сборную с детства!

— Яркая оранжевая форма

Давид Алаба. Фото AFP

Австрия: Рангник — тренер

Австрийцы мощно провели квалификацию и заняли второе место в группе после Бельгии, уступив ей лишь одно очко. Играли резво, в атаку, наколотили 17 мячей (2,13 гола за матч).

Тренирует сборную Австрии прекрасно знакомый российским болельщикам Ральф Рангник, еще несколько лет назад работавший функционером в «Локомотиве». За три года после отъезда из Москвы немец успел утонуть в проблемах «МЮ» и отказаться от предложения «Баварии».

Под его руководством австрийцы много прессингуют, но только против заведомо слабых соперников. С топовыми сборными они действуют осторожно. В этом контексте будет интересно посмотреть на команду в матчах с Францией и Нидерландами.

На прошлом Евро Австрия добралась до 1/8 финала, где уступила будущим победителям, итальянцам, лишь в овертайме. На предстоящем турнире есть хороший шанс как минимум повторить этот результат. Выйти с третьего места из группы вполне реально, но нужно обязательно обыгрывать Польшу.

К сожалению для болельщиков сборной, главная звезда команды последних лет Алаба не сможет выйти на поле из-за разрыва крестообразных связок, но Рангник взял его в свой тренерский штаб. Чем не сюжет?

Состав сборной Австрии

Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Хайнц Линднер («Юнион»), Патрик Пенц («Брондбю»).

Защитники: Флавиус Данилюк («Ред Булл Зальцбург»), Кевин Дансо («Ланс»), Максимилиан Вебер («Боруссия» Менхенгладбах), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филлипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Болонья»), Леопольд Куэрфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд»).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба — «РБ Лейпциг»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Марко Грюлль, Маттиас Зайдль (оба — «Рапид»), Флориан Кайнц («Кельн»), Конрад Лаймер («Бавария»), Александр Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Романо Шмид («Вердер»), Патрик Виммер («Вольфсбург»).

Нападающие: Марко Арнаутович («Интер»), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Андреас Вайманн («Вест Бромвич»).

Как играет сборная Австрии

Стабильные 4-2-3-1, где в центре собран мощнейший кулак из топов бундеслиги — Лаймер — Зайвальд — Забитцер. Впереди искать свои шансы будет Арнаутович.

Без Алабы защитная линия выглядит блекло, но Давид поможет обороне с тренерской скамейки.

Три причины болеть за сборную Австрии

— Красивый жест с Алабой

— Попытаться понять, почему Рангника звали в «Баварию»

— Симпатичная команда, играющая в атаку

Фото Reuters

Польша: на грани провала

Поляки чуть не пролетели мимо Евро: третье место в отборочной группе после Чехии и Албании. Спасла победа в финальном стыке над Уэльсом в серии пенальти.

Что ожидать от Польши на турнире в Германии? Кажется, ничего хорошего. После провала на Евро-2020 поляки чудом вышли в 1/8 на ЧМ-2022, но сейчас не видно, что команда способна повторить этот результат. Против Франции и Нидерландов шансы близки к нулю, а Австрия сейчас выглядит покрепче.

Плюс ко всему у Польши какая-то проблема мистического характера, связанная с травмами. Сначала вылетел Милик, потом во время празднования гола в товарищеском матче травмировался Свидерски. Ну и самое главное — получил повреждение Левандовски. Без него нынешнюю сборную представить невозможно. Роберт, скорее всего, пропустит первый матч с Нидерландами, но вернется по ходу Евро-2024. Быть может, будет уже поздно.

Состав сборной Польши

Вратари: Войцех Щенсны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Марцин Булка («Ницца»)

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Эмполи»), Павел Давидович («Верона»), Якуб Кивер («Арсенал»), Тымотеуш Пухач («Кайзерслаутерн»), Бартош Саламон («Лех»), Себастьян Валюкевич («Эмполи»)

Полузащитники: Пшемыслав Франковски («Ланс»), Камиль Гросицки («Погонь»), Якуб Модер («Брайтон»), Якуб Петровски («Лудогорец»), Тарас Романчук («Ягеллония»), Бартош Слиш («Атланта Юнайтед»), Дамьян Шиманьски (АЕК), Себастьян Шиманьски («Фенербахче»), Михал Скурась («Брюгге»), Кацпер Урбаньски («Болонья»), Никола Залевски («Рома»), Петр Зелиньски («Наполи»)

Нападающие: Адам Букса («Антальяспор»), Роберт Левандовски («Барселона»), Кшиштоф Пентек («Истанбул»), Кароль Свидерски («Верона»)

Как играет сборная Польши

3-5-2 или 3-4-3. Есть проблемы как с позиционной обороной, так и атакой. Михал Пробеж не выдумывает ничего сверхъестественного и надеется на перформанс от своих звезд — Щенсны, Зелиньски и Левандовски. Эта троица иногда может совершить чудо.

Три причины болеть за сборную Польши

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