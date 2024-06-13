Группа Бельгии и Украины на Евро-2024: составы команд, расписание матчей и где смотреть

Бельгия и Украина сыграют в группе E Евро-2024 со Словакией и Румынией

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Чемпионат Европы: где проходит и ключевые даты

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Игры 17-го в истории чемпионата Европы по футболу проведут в десяти городах Германии: Берлине, Гельзенкирхене, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дортмунде, Лейпциге, Кельне, Франкфурте, Мюнхене и Штутгарте.

Матчи Евро-2024 будут сыграны на полях десяти немецких стадионов: «BVB-Штадионе», «Франкфурт Арене», «Фолькспаркштадионе», «Олимпиаштадионе», «Арене АуфШальке», «Дюссельдорф Арене», «Лейпциг Штадиуме», «Кельн Штадионе», «Штутгарт Арене» и «Альянц Арене». Вместимость каждой из вышеперечисленных арен превышает минимальные требования УЕФА — 30 000 зрительских мест.

Даты группового турнира ЧЕ-2024 — с 14 по 26 июня. Игры плей-офф стартуют 28 июня со стадии 1/8 финала. Четвертьфиналы состоятся 5 и 6 июля. Полуфиналы будут сыграны 9 и 10 июля. Финал пройдет 14 июля в столице Германии Берлине на арене «Олимпиаштадион».

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. На Евро-2020 в финале турнира итальянцы в серии 11-метровых обыграли Англию (1:1, пенальти — 3:2).

Состав группы E на Евро-2024

В группу E Евро-2024 по итогам жеребьевки 2 декабря 2023 года в Гамбурге вошли сборные Словакии, Бельгии, Румынии, а также одна из трех команд из плей-офф Лиги наций — Украина.

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва заняла третье место с 14 очками в группе C отборочного турнира чемпионата Европы-2024, уступив Англии и Италии. Украинцы квалифицировались в финальную часть через стыковые матчи, обыграв в плей-офф Боснию и Исландию. На предыдущем чемпионате Европы-2020 украинская национальная команда дошла до четвертьфинала, где потерпела разгромное поражение от Англии (0:4).

Сборная Словакии с главным тренером Франческо Кальцоной вышла в финальную часть Евро-2024 со второго места отборочной группы J. На чемпионате Европы-2020 словаки не смогли выйти из группы — они заняли третье место в квартете E с тремя очками.

Сборная Бельгии под руководством Доменико Тедеско прошла в финальную часть Евро-2024 с первого места группы F отборочного турнира. На чемпионате Европы-2020 бельгийцы вылетели в четвертьфинале после поражения от Италии (1:2). Ранее Тедеско тренировал московский «Спартак» с 2019 по 2021 год.

Сборная Румынии с главным тренером Эдуардом Йорданеску вышла в финальный турнир с первого места отборочной группы I. В последний раз румыны играли на чемпионате Европы в 2016 году и не смогли выйти из группы А, набрав всего одно очко при двух поражениях.

Фото Global Look Press

Состав сборной Украины на Евро-2024

Вратари: Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Георгий Бущан («Динамо» Киев).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Александр Сваток («Днепр-1»), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Богдан Михайличенко («Полесье»).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко (все — «Динамо» Киев), Александр Зубков, Тарас Степаненко, Георгий Судаков (все — «Шахтер»), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Михаил Мудрик («Челси», Англия), Руслан Малиновский («Дженоа», Италия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Артем Довбик («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Фото Global Look Press

Состав сборной Словакии на Евро-2024

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл», Англия), Марек Родак («Фулхэм», Англия), Генрих Равас («Нью-Инглэнд», США).

Защитники: Петер Пекарик («Герта», Германия), Денис Вавро («Копенгаген», Дания), Милан Шкриньяр («ПСЖ», Франция), Адам Оберт («Кальяри», Италия), Вернон Де Марко («Хатта»), Себастьян Коша («Спартак» Трнава), Норберт Дьембер («Салернитана», Италия), Давид Ганцко («Фейеноорд», Нидерланды).

Полузащитники: Матуш Беро («Бохум», Германия), Юрай Куцка («Слован»), Томаш Риго («Баник» Острава), Патрик Грошовски («Генк», Бельгия), Станислав Лоботка («Наполи», Италия), Ондрей Дуда («Верона», Италия), Ласло Бенеш («Гамбург», Германия).

Нападающие: Давид Дюриш («Асколи», Италия), Томаш Суслов («Верона», Италия), Иван Шранц («Славия», Чехия), Роберт Боженик («Боавишта», Португалия), Давид Стрелец («Слован» Братислава), Любомир Тупта («Слован» Либерец, Чехия), Лео Зауэр («Фейеноорд», Нидерланды), Лукаш Гараслин («Спарта» Прага, Чехия).

Фото Global Look Press

Состав сборной Бельгии на Евро-2024

Вратари: Кун Кастельс («Вольфсбург», Германия), Томас Камински («Лутон», Англия), Матц Селс («Ноттингем», Англия).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм», Англия), Зено Дебаст, Ян Вертонген (оба — «Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер», Англия), Артур Теате («Ренн», Франция), Тома Менье («Трабзонспор», Турция), Максим Де Кейпер («Брюгге»).

Полузащитники: Орель Мангала («Ноттингем Форест», Англия), Амаду Онана («Эвертон», Англия), Юри Тилеманс («Астон Вилла», Англия), Артур Вермерен («Антверпен»), Астер Вранкс («Вольфсбург», Германия), Аксель Витсель («Атлетико», Испания).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Рома», Италия), Луа Опенда («РБ Лейпциг», Германия), Жоан Бакайоко (ПСВ, Нидерланды), Янник Карраско («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Жереми Доку («Манчестер Сити», Англия), Доди Лукебакио («Севилья», Испания), Леандро Троссард («Арсенал», Англия).

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Состав сборной Румынии на Евро-2024

Вратари: Хорациу Молдован («Атлетико», Испания), Флорин Ницэ («Газиантеп», Турция), Штефан Торновану («Стяуа»).

Защитники: Никушор Банку («Университатя»), Андрей Буркэ («Аль-Охдуд», Саудовская Аравия), Ионуц Неделчару («Палермо», Италия), Адриан Рус («Пиза», Италия), Андрей Рациу («Райо Вальекано», Испания), Раду Дрэгушин («Тоттенхэм», Англия), Василе Могош («ЧФР»), Богдан Раковицан («Ракув», Польша).

Полузащитники: Николае Станчу («Дамак», Саудовская Аравия), Рэзван Марин («Эмполи», Италия), Александру Чикылдэу («Коньяспор», Турция), Янис Хаджи («Алавес», Испания), Валентин Михэйлэ, Деннис Ман (оба — «Парма», Италия), Мариус Марин («Пиза», Италия), Дариус Олару, Флоринел Коман (оба — «Стяуа»), Деян Сореску («Газиантеп», Турция), Адриан Шут («ЧФР»).

Нападающие: Денис Алибек («Аль-Муайдар», Катар), Джордже Пушкаш («Бари», Италия), Денис Драгуш («Газиантеп», Турция), Даниэль Берлиджа («ЧФР»).

Расписание матчей группы E на Евро-2024

17 июня, понедельник

16:00 (здесь и дальше — по московскому времени). Румыния — Украина (Мюнхен)

19:00. Бельгия — Словакия (Франкфурт-на-Майне)

21 июня, пятница

16:00. Словакия — Украина (Дюссельдорф)

22 июня, суббота

22:00. Бельгия — Румыния (Кельн)

26 июня, среда

19:00. Словакия — Румыния (Франкфурт-на-Майне)

19:00. Украина — Бельгия (Штутгарт)

Ознакомиться полным с расписанием матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф можно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».

Сетка плей-офф Евро-2024: формат турнира

24 участника Евро-2024 поделены на шесть групп, по четыре сборные в каждой. В групповом турнире Евро-2024 будет сыграно 36 матчей. В 1/8 финала выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре лучшие из шести национальных команд, которые стали третьими в своих квартетах. Чтобы их определить, будут учитываться результаты игр групповой стадии Евро-2024. Далее приведены критерии в порядке убывания важности:

набранные очки;

разница забитых и пропущенных голов;

забитые мячи;

число побед;

наименьшее количество дисциплинарных очков «фейр-плей» (одно очко за каждую желтую карточку, три очка за красную карточку или удаление за две желтые карточки);

место в общем рейтинге отборочного турнира.

Сетка плей-офф чемпионата Европы-2024 сформируется после группового турнира и будет зафиксирована с 1/8 финала до финального матча. На каждой стадии сборные будут играть по одному матчу на вылет. Победитель Евро-2024 будет определен в финале в Берлине 14 июля.

Кто фаворит группы E и Евро

Фаворитом группы Е Евро-2024 считается сборная Бельгии. По мнению букмекеров, у команды Доменико Тедеско наивысшие шансы занять первое место в квартете. Коэффициент на этот исход — 1.60. Сделать ставку, что на первой строчке в группе Е расположится Украина, можно за 4.10.

Главным фаворитом чемпионата Европы-2024 является сборная Англии. Коэффициент на ее победу в турнире — 4.30. Следом идет Франция за 5.00, а успех Германии с коэффициентом 6.50. Победа сборных Испании и Португалии оценивается одинаково у букмекеров — с коэффициентами 9.00.

Где смотреть трансляции матчей Евро-2024 в России

Смотреть матчи Евро-2024 в России можно будет в прямом эфире на «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре Okko. У холдинга «Матч» предусмотрен показ 34 игр чемпионата Европы-2024, а у Okko — 17 эксклюзивно (и все остальные через эфир «Матч ТВ»). Прочитать больше информации о расписании матчей Евро-2024 можно по ссылке в материале «СЭ».

Следите за матчами чемпионата Европы-2024 в Германии с помощью текстовых онлайн-трансляций на сайте «СЭ».