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Чемпионат Европы

Сегодня, 23:00

Группа Португалии и Грузии на Евро-2024: составы команд, расписание матчей и где смотреть

Грузия и Португалия сыграют в группе F Евро-2024 с Турцией и Чехией
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Юсуф Языджи, Бернарду Силва, Хвича Кварацхелия.
Фото «СЭ»
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Собрали информацию о квартете F со сборными Хвичи и Роналду.
Кубок Евро-2024 и&nbsp;официальный мяч турнира на&nbsp;фоне Бранденбургских ворот в&nbsp;Берлине. Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024

Чемпионат Европы: где проходит и ключевые даты

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи 17-го в истории чемпионата Европы по футболу принимают десять немецких городов, в списке — Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Лейпциг, Кельн, Мюнхен и Штутгарт.

Западная Германия (ФРГ) принимала чемпионат Европы в 1988 году, тогда золото в финале с СССР завоевала сборная Нидерландов. Теперь Германия впервые после воссоединения организует ЧЕ. В 2006-м немцы были хозяевами чемпионата мира.

Игры Евро-2024 проведут на полях десяти стадионов Германии: «Фолькспаркштадионе», «BVB-Штадионе», «Олимпиаштадионе», «Арене АуфШальке», «Дюссельдорф Арене», «Кельн Штадионе», «Франкфурт Арене», «Штутгарт Арене», «Лейпциг Штадиуме» и «Альянц Арене».

Групповой турнир Евро-2024 продлится до 26 июня. Матчи плей-офф стартуют 28 июня со стадии 1/8 финала. Четвертьфиналы будут сыграны 5 и 6 июля. Полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

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Состав группы F на Евро-2024

В группу F Евро-2024 вошли сборные Португалии, Чехии, Грузии и Турции. Жеребьевка группового турнира чемпионата Европы прошла 2 декабря 2023 года в Гамбурге.

Сборная Португалии с главным тренером Роберто Мартинесом вышла в финальную часть Евро-2024 с первого места группы J отборочного турнира. Команда капитана Криштиану Роналду набрала максимальное количество очков после десяти побед в десяти матчах — 30. На Евро-2020 португальцы выступали как действующие чемпионы и вылетели в 1/8 финала после поражения от Бельгии (0:1).

Сборная Чехии под руководством Ярослава Шилгавы попала в финальную часть Евро-2024 со второго места отборочной группы E с 15 очками. Шилгавы покинул пост главного тренера в конце ноября 2023 года, на его место пришел Иван Гашек. На чемпионате Европы-2020 чехи остановились в четвертьфинале после поражения от Дании (1:2).

Сборная Грузии с главным тренером Вилли Саньолем стала четвертой в группе А отборочного турнира Евро-2024. Грузины впервые в истории попали на чемпионат Европы после участия в стыковых матчах — плей-офф Лиги наций УЕФА. Команда со звездой «Наполи» Хвичей Кварацхелией в этих играх победила Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, пенальти — 4:2).

Сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы квалифицировалась на Евро-2024 с первого места отборочной группы D с 17 очками. На чемпионате Европы-2020 турки не смогли выйти из группы А, они заняли последнее место с нулем очков в квартете со Швейцарией, Уэльсом и Италией.

Рафаэл Леау, Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш. Сборная Португалии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Состав сборной Португалии на Евро-2024

39-летний Криштиану Роналду — рекордсмен мирового футбола по числу матчей и голов на уровне сборных (207 игр, 130 мячей на 14 июня). Форвард сыграет на чемпионате Европы в шестой раз в карьере. Чемпион Европы-2016 является самым возрастным капитаном на турнире в Германии, а его 41-летний партнер по национальной команде защитник Пепе — самым возрастным игроком.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Патрисиу («Рома», Италия).

Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данило Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ», Франция), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед», Англия), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона», Испания), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон», Англия), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Англия).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм», Англия), Отавио («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Витинья («ПСЖ», Франция).

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Диогу Жота («Ливерпуль», Англия), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ», Франция), Жоау Феликс («Барселона», Испания), Педру Нету («Вулверхэмптон», Англия), Рафаэл Леау («Милан», Италия).

Патрик Шик, Томаш Соучек, Владимир Цоуфал. Сборная Чехии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Состав сборной Чехии на Евро-2024

Вратари: Йиндржих Штанек («Славия»), Матей Коварж («Байер», Германия), Витезслав Ярош («Штурм», Австрия).

Защитники: Томаш Голеш, Томаш Вичек, Давид Доудера, Давид Зима (все — «Славия»), Ладислав Крейчи, Мартин Витик (оба — «Спарта»), Робин Гранач («Виктория»), Владимир Цоуфал («Вест Хэм», Англия), Давид Юрасек («Хоффенхайм», Германия).

Полузащитники: Лукаш Провод, Матей Юрасек (оба — «Славия»), Павел Шульц, Лукаш Черв (оба — «Виктория»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Антонин Барак («Фиорентина», Италия), Михал Садилек («Твенте», Нидерланды), Вацлав Черны («Вольфсбург», Германия), Ондржей Лингр («Фейенорд», Нидерланды).

Нападающие: Патрик Шик, Адам Гложек (оба — «Байер», Германия), Томаш Хоры («Виктория»), Моймир Хитил («Славия»), Ян Кухта («Спарта»).

Георгий Кочорашвили, Хвича Кварацхелия и&nbsp;Георгий Чакветадзе. Сборная Грузии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Состав сборной Грузии на Евро-2024

Сборная Грузии впервые в истории участвует в финальном турнире чемпионата Европы. В заявку входит вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» является самым дорогим игроком с постсоветского пространства, его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

Вратари: Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Георгий Лория («Динамо», Тбилиси), Лука Гугешашвили («Карабах», Азербайджан).

Защитники: Соломон Кверквелия («Аль-Ухдуд», Саудовская Аравия), Георгий Гвелесиани («Персеполис», Иран), Гурам Кашия («Слован», Словакия), Джемал Табидзе («Панетоликос», Греция), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лочошвили («Кремонезе», Италия), Отар Какабадзе («Краковия», Польша), Георгий Гочолеишвили («Шахтер», Украина).

Полузащитники: Ника Квеквескири («Лех», Польша), Георгий Чакветадзе («Уотфорд», Англия), Анзор Меквабишвили («Университатя», Румыния), Габриель Сигуа («Базель», Швейцария), Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания), Леван Шенгелия («Панетоликос», Греция), Сандро Алтунашвили («Вольсфсберг», Австрия), Саба Лобжанидзе («Атланта», США), Георгий Цитаишвили («Динамо», Батуми).

Нападающие: Жорж Микутадзе («Метц», Франция), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ», Германия), Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия), Зурико Давиташвили («Бордо», Франция), Георгий Квилитая (АПОЭЛ, Кипр).

Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу, Керем Актюркоглу. Сборная Турции на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Состав сборной Турции на Евро-2024

Вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед», Англия), Мерт Гюнок («Бешикташ»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»).

Защитники: Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Зеки Челик («Рома», Италия), Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Ахметджан Каплан («Аякс», Нидерланды), Мерих Демирал («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Самет Акайдын («Панатинаикос», Греция), Ферди Кадыоглу («Фенербахче»).

Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер», Италия), Исмаиль Юксек («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»), Окай Йокушлу («Вест Бромвич», Англия), Оркун Кекчю («Бенфика», Португалия), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд, Германия).

Нападающие: Ирфан Джан Кахведжи («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Лестер», Англия), Кенан Йылдыз («Ювентус», Италия), Керем Мухаммед Актюркоглу («Галатасарай»), Арда Гюлер («Реал», Испания), Барыш Алпер Йылмаз («Галатасарай»), Бертуг Озгюр Йылдырым («Ренн», Франция), Дженк Тосун («Бешикташ»), Семих Кылычсой («Бешикташ»), Юсуф Языджи («Лилль», Франция).

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Расписание матчей группы F на Евро-2024

18 июня, вторник

19:00 (здесь и далее — по московскому времени). Турция — Грузия (Дортмунд)

22:00. Португалия — Чехия (Лейпциг)

22 июня, суббота

16:00. Грузия — Чехия (Гамбург)

19:00. Турция — Португалия (Дортмунд)

26 июня, среда

22:00. Грузия — Португалия (Гельзенкирхен)

22:00. Чехия — Турция (Гамбург)

Подробнее ознакомиться с расписанием игр по датам, группам и всем стадиям плей-офф можно на странице календаря Евро-2024 на сайте «СЭ», а за положением команд в турнирных таблицах и в сетке плей-офф следить на этой странице.

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Сетка плей-офф Евро-2024: формат турнира

В групповом турнире чемпионата Европы-2024 сыграют 36 матчей. 24 сборные поделены на шесть групп, по четыре в каждой. Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала, куда выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре лучшие из шести национальных команд, которые стали третьими в своих квартетах. Чтобы их определить, будут учитываться результаты игр групповой стадии Евро-2024. Далее приведены критерии в порядке убывания важности:

  • набранные очки;

  • разность забитых и пропущенных мячей;

  • забитые голы;

  • количество побед;

  • наименьшее число дисциплинарных очков «фейр-плей» (одно очко за каждую желтую карточку, три очка за красную карточку или удаление за две желтые карточки);

  • место в общем рейтинге отборочного турнира.

Сетка плей-офф Евро-2024 сформируется после группового турнира начиная с 1/8 финала до финальной игры. На каждой стадии матчи будут проходить в формате одной встречи на вылет. Победитель чемпионата Европы-2024 определится в финале 14 июля в Берлине.

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Кто фаворит группы F и Евро

Безоговорочным фаворитом группы F Евро-2024 является сборная Португалии. Коэффициент на первенство команды Роналду в квартете составляет 1.44. Следом идет Турция — 5.55, Чехия — 6.00. По мнению букмекеров, наименьшие шансы на выход в плей-офф у Грузии. При этом наиболее вероятным результатом команды Хвичи считается финиш на четвертом месте, коэффициент на данный исход — 1.68.

Главным фаворитом чемпионата Европы-2024 букмекеры считают сборную Англии. Коэффициент на победу вице-чемпионов-2020 на турнире в Германии оценивается с коэффициентом 4.80. Сделать ставку на успех Франции можно за 5.00, а Германии — 6.50. Успех Португалии котируется как 8.00, а Испании — 9.50.

Логотип Евро-2024. Расписание трансляций чемпионата Европы: кто показывает и где смотреть матчи Евро-2024 в России

Где смотреть трансляции матчей Евро-2024 в России

В России смотреть матчи Евро-2024 можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ», на сайте matchtv.ru и по подписке в онлайн-кинотеатре Okko. 34 игры чемпионата Европы-2024 предусмотрено в телепрограмме «Матч ТВ». Еще 17 матчей эксклюзивно покажут на платформе Okko (и все остальные через эфир «Матч ТВ»). Более подробная информация о расписании игр Евро-2024 доступна по ссылке в материале «СЭ».

«СЭ» проведет текстовые онлайн-трансляции самых интересных событий и матчей чемпионата Европы-2024 в Германии.

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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