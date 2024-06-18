Группа F Евро-2024: в какой форме Роналду, чего ожидать от Хвичи и почему стоит последить за Турцией

Криштиану, вероятно, проведет последний Евро.

Грузия: вся надежда на Хвичу

«Крестоносцы» впервые в истории вышли в финальную часть чемпионата Европы. При этом в отборочной группе они заняли лишь четвертое место, но попали в стыковые матчи благодаря успешному выступлению в Лиге наций — сначала обыграли Люксембург (2:0), а следом прошли Грецию в серии пенальти (4:2).

Все внимание в составе Грузии приковано к Хвиче Кварацхелии — главная звезда сборной второй год блистает за «Наполи», а ведь не так давно нападающий выступал в РПЛ. При этом в команде есть и еще два очень интересных футболиста: вратарь Георгий Мамардашвили уже несколько сезонов защищает ворота «Валенсии» и считается одним из лучших вратарей ла лиги. Нападающий Жорж Микутадзе по весне рвал лигу 1 в составе вылетевшего «Метца» — летом он вернется в «Аякс».

Примечательная фигура и тренер сборной — бывший защитник «Баварии» и сборной Франции Вилли Саньоль. Под его руководством сборная впервые в истории поехала на крупный турнир, а еще добилась повышения в Лиге наций — новый сезон начнет в дивизионе B. Но на Евро прийти к успеху будет очень тяжело — соперники очень статусные и опытные.

Хвича Кварацхелия. Фото Global Look Press

Состав сборной Грузии

Вратари: Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Георгий Лория («Динамо», Тбилиси), Лука Гугешашвили («Карабах», Азербайджан).

Защитники: Соломон Кверквелия («Аль-Ухдуд», Саудовская Аравия), Георгий Гвелесиани («Персеполис», Иран), Гурам Кашия («Слован», Словакия), Джемал Табидзе («Панетоликос», Греция), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лочошвили («Кремонезе», Италия), Отар Какабадзе («Краковия», Польша), Георгий Гочолеишвили («Шахтер», Украина).

Полузащитники: Ника Квеквескири («Лех», Польша), Георгий Чакветадзе («Уотфорд», Англия), Анзор Меквабишвили («Университатя», Румыния), Габриель Сигуа («Базель», Швейцария), Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания), Леван Шенгелия («Панетоликос», Греция), Сандро Алтунашвили («Вольсфсберг», Австрия), Саба Лобжанидзе («Атланта», США), Георгий Цитаишвили («Динамо», Батуми).

Нападающие: Жорж Микутадзе («Метц», Франция), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ», Германия), Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия), Зурико Давиташвили («Бордо», Франция), Георгий Квилитая (АПОЭЛ, Кипр).

Как играет сборная Грузии

После унижения от Испании в отборе (1:7) грузины перешли на схему с тремя центральными защитниками. Решение можно считать успешным: после построения более плотного блока у своих ворот испанцы обыграли «Крестоносцев» всего 3:1.

Главная задача в атаке — довести мяч до Кварацхелии и Микаутадзе. Нападающие даже нередко появлялись в паре, все же они — самые опасные в составе сборной. Команда вряд ли будет использовать короткий розыгрыш от ворот — для этого ей не хватает качества. Задача — как можно проще и быстрее довести мяч до талантливых игроков спереди.

Три причины болеть за сборную Грузии:

— Хвича!

— хачапури по-аджарски, чурчхела и другие грузинские кулинарные изыски;

— Грузия — четвертая сборная с постсоветского пространства в финальной части Евро.

Хакан Чалханоглу. Фото Reuters

Турция: один из лучших составов за последние годы

Турки собрали действительно звездный коллектив, с которым могут попробовать повторить лучший результат на чемпионатах Европы — полуфинал 2008 года. При этом на двух прошлых турнирах сборная не смогла даже выйти из группы, так что возвращения лучших времен местные болельщики уже заждались. Серьезность намерений Турция продемонстрировала еще в квалификации: выиграла группу с Хорватией, которая занимала места в топ-3 на двух последних чемпионатах мира, и крепким Уэльсом.

При этом прямо по ходу отборочного турнира «Лунные звезды» поменяли тренера — Винченцо Монтелла пришел на место Штефана Кунца. Рокировка себя оправдала: в первом же матче при итальянце турки обыграли Хорватию (1:0), а в последнем туре квалификации удержали нужную ничью с Уэльсом (1:1). Правда, дальнейшие результаты Турции настораживают: команда уступила в трех из четырех товарищеских матчей перед Евро, а не проиграла только Италии (0:0).

В ростере сборной есть как уже сложившиеся футболисты, так и топовые проспекты. Однозначно большая ответственность будет лежать на Хакане Чалханоглу из «Интера», Оркуне Кекчю из «Бенфики», Кереме Актюркоглу из «Галатасарая» и других уже опытных футболистах. Но также предстоящий турнир может стать звездным часом для юных Арды Гюлера из «Реала» и Кенана Йылдыза из «Ювентуса». На клубном уровне эти 19-летние футболисты уже находятся в обойме европейских грандов. Плюс есть 24-летний Барыш Йылмаз, который собирается приковать к себе внимание по-настоящему больших команд.

В любом случае Турция точно не входит в число фаворитов турнира, но вполне может провести успешную кампанию. Для начала надо выйти из группы: побороться за первое место с Португалией будет сложно, а вот вторая строчка команде вполне по силам.

Состав сборной Турции

Вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед», Англия), Мерт Гюнок («Бешикташ»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»).

Защитники: Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Зеки Челик («Рома», Италия), Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Ахметджан Каплан («Аякс», Нидерланды), Мерих Демирал («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Самет Акайдын («Панатинаикос», Греция), Ферди Кадыоглу («Фенербахче»).

Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер», Италия), Исмаиль Юксек («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»), Окай Йокушлу («Вест Бромвич», Англия), Оркун Кекчю («Бенфика», Португалия), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд, Германия).

Нападающие: Ирфан Джан Кахведжи («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Лестер», Англия), Кенан Йылдыз («Ювентус», Италия), Керем Мухаммед Актюркоглу («Галатасарай»), Арда Гюлер («Реал», Испания), Барыш Алпер Йылмаз («Галатасарай»), Бертуг Озгюр Йылдырым («Ренн», Франция), Дженк Тосун («Бешикташ»), Семих Кылычсой («Бешикташ»), Юсуф Языджи («Лилль», Франция).

Как играет сборная Турции

Монтелла полностью доверяет схеме 4-2-3-1, в которой вполне может раскрыться атакующий потенциал турецких звезд. В команде много футболистов, соответствующих требованиям итальянца по работе с мячом и контролю игры. Полузащитники Чалханоглу, Кекчю и Озджан как будто созданы для этого.

Три причины болеть за сборную Турции:

— очень интересный состав с большим количеством молодых талантов;

— помните, как Юсуф Языджи разрывал РПЛ? Он тоже в заявке;

— персонал на турецких курортах станет более приветливым.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Португалия: последний шанс Роналду

Португальцы фантастически прошли отборочную кампанию: 10 побед в 10 матчах, 36 забитых и всего два пропущенных мяча, а сразу в девяти матчах они отыграли на ноль. После такого выступления команда Роберто Мартинеса заслуженно попала в число фаворитов Евро. К тому же, по данным сайта Transfermarkt, более дорогие составы на турнире только у сборных Англии и Франции.

Чемпионат Европы в Германии, вероятно, станет последним континентальным турниром для 39-летнего Криштиану Роналду. Последние полтора года пятикратный обладатель «Золотого мяча» провел в Саудовской Аравии, где продолжил показывать топовую статистику — в 64 матчах за «Аль-Наср» настрелял 58+15. В сборной Роналду тоже остается однозначным игроком основного состава. Он же — лучший бомбардир не только в истории Португалии, но и в принципе национальных команд. Всего на счету Криштиану 130 мячей в 207 играх.

Португальцы обладают топ-футболистами во всех линиях. Вратарь «Порту» Диогу Кошта давно провоцирует европейские гранды, скорый трансфер в топ-клубы наверняка получат янгстеры из «Бенфики» — Жоау Невеш и Антониу Силва. Важную роль для сборной играют звезды АПЛ — Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Рубен Диаш и Диогу Жота. А еще по-прежнему в составе 41-летний Пепе.

Португальцам по силам повторить успех 2016 года — тогда они впервые в истории стали чемпионами Европы. Правда, на прошлом турнире команда затормозила уже в 1/8 финала — Бельгия осадила действующих победителей Евро уже на первой стадии плей-офф (1:0). В группе Португалия выглядит однозначным фаворитом.

Состав сборной Португалии

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Патрисиу («Рома», Италия).

Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данило Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ», Франция), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед», Англия), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона», Испания), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон», Англия), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Англия).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм», Англия), Отавио («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Витинья («ПСЖ», Франция).

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Диогу Жота («Ливерпуль», Англия), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ», Франция), Жоау Феликс («Барселона», Испания), Педру Нету («Вулверхэмптон», Англия), Рафаэл Леау («Милан», Италия).

Как играет сборная Португалии

От португальцев стоит ждать атакующих 4-3-3 с акцентом на владение мячом. В позиционных атаках сборная старается заставить соперника освободить пространство в опасных зонах, которым умело пользуются техничные игроки.

Также важная задача для команды — довести мяч до Роналду. В квалификации Криш наносил в среднем 5,7 удара за игру — больше всех. Форвард «Аль-Насра» однозначно все еще способен решать ключевые эпизоды матчей, но снаряды ему нужно подносить. Настораживает то, что под руководством Мартинеса Португалия практически не встречалась с топовыми соперниками — а единственный товарищеский матч против Хорватии закончился поражением (1:2).

Три причины болеть за сборную Португалии:

— возможно, последний Евро Роналду;

— пугающая улыбка 41-летнего Пепе;

— если победит Португалия, «Золотой мяч» получит Роналду — Месси же дали за победу на ЧМ.

Патрик Шик. Фото Reuters

Чехия: одна из самых симпатичных команд прошлого Евро

На прошлом чемпионате Европы чехи выглядели симпатично и дошли до четвертьфинала. В 1/8 финала «Гордые львы» даже справились с одним из фаворитов — переиграли Нидерланды (2:0). Правда, состав чехов достаточно изменился и омолодился: на Евро в Германии у них самый молодой ростер, средний возраст — 25,5 года.

Чехи едут на Евро с недавно назначенным тренером: брат Доминика Гашека Иван присоединился к команде только в январе 2024-го и провел с ней всего четыре товарищеских матча — все закончились победой. Правда, уровень соперников в спаррингах оставался невысоким: самый статусный оппонент — Норвегия (2:1). Квалификацию Чехия проходила под руководством Ярослава Шилгавы, но он не стал продлевать контракт, несмотря на предстоящий чемпионат Европы.

Как и на прошлом турнире, главная надежда Чехии связана с нападающим Патриком Шиком — три года назад он стал лучшим бомбардиром с пятью забитыми мячами. Также в составе команды стоит обратить внимание на Адама Гложека из «Байера», Томаша Соучека и Владимира Цоуфала из «Вест Хэма». Состав боевой и опытный, так что Чехии по силам пробиться в плей-офф.

Состав сборной Чехии

Вратари: Йиндржих Штанек («Славия»), Матей Коварж («Байер», Германия), Витезслав Ярош («Штурм», Австрия).

Защитники: Томаш Голеш, Томаш Вичек, Давид Доудера, Давид Зима (все — «Славия»), Ладислав Крейчи, Мартин Витик (оба — «Спарта»), Робин Гранач («Виктория»), Владимир Цоуфал («Вест Хэм», Англия), Давид Юрасек («Хоффенхайм», Германия).

Полузащитники: Лукаш Провод, Матей Юрасек (оба — «Славия»), Павел Шульц, Лукаш Черв (оба — «Виктория»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Антонин Барак («Фиорентина», Италия), Вацлав Черны («Вольфсбург», Германия), Ондржей Лингр («Фейенорд», Нидерланды).

Нападающие: Патрик Шик, Адам Гложек (оба — «Байер», Германия), Томаш Хоры («Виктория»), Моймир Хитил («Славия»), Ян Кухта («Спарта»).

Как играет сборная Чехии

Чехи предпочитают играть без мяча. Пятерка защитников сидит низким блоком, а дуэт центральных полузащитников опускается максимально близко к ним. При этом атакующая тройка остается выше в ожидании перехвата и молниеносной быстрой передачи на ход. Примерно в таком ключе Патрик Шик разорвал на прошлом Евро.

Еще одна сильная сторона чехов — стандарты. С них они забили 5 из 12 мячей в квалификации, а в составе немало габаритных игроков. Например, рост Шика — 191 сантиметр, Соучека — 192.

Три причины болеть за сборную Чехии:

— самая молодая команда на Евро, средний возраст — 25,5 года;

— немцы запретили крепкое пиво на стадионах, чтобы не стыдиться перед чехами;

— персональная поддержка Зимы, Барака и Юрасека.