Группа Англии и Сербии на Евро-2024: составы команд, расписание матчей и где смотреть

В группе С Евро-2024 сыграют Англия, Дания, Словения и Сербия

Квартет с финалистами чемпионата Европы-2020.

Чемпионат Европы: где проходит и ключевые даты

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры 17-го в истории чемпионата Европы по футболу состоятся в десяти немецких городах: Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Штутгарте и Мюнхене.

Девять из десяти стадионов, которые примут матчи Евро-2024 в Германии, использовались для проведения чемпионата мира по футболу в 2006 году. Также ни одна арена не была построена специально к новому турниру.

Матчи чемпионата Европы-2024 примут «Олимпиаштадион», «Дюссельдорф Арена», «BVB-Штадион», «Арен АуфШальке», «Франкфурт Арена», «Кельн Штадион», «Лейпциг Штадиум», «Альянц Арена», «Фолькспаркштадион» и «Штутгарт Арена».

Игры группового турнира Евро-2024 состоятся с 14 по 26 июня. Стадия плей-офф стартует с 1/8 финала 28 июня. Четвертьфинальные встречи пройдут 5 и 6 июля. Полуфиналы назначены на 9 и 10 июля. Финал пройдет 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

Состав группы С на Евро-2024

В группу С на чемпионате Европы-2024 вошли сборные Англии, Дании, Словении, Сербии.

Англия является финалистом предыдущего розыгрыша чемпионата Европы, летом 2021 года «Три льва» проиграли Италии в решающем матче Евро-2020 на стадионе «Уэмбли» в серии пенальти. В отборочном турнире ЧЕ-2024 англичане заняли первое место в группе С и с 20 очками на шесть баллов опередили итальянцев и Украину. В восьми матчах команда Гарета Саутгейта одержала шесть побед и дважды сыграла вничью. Англия отправила в ворота соперников 22 мяча и пропустила всего четыре.

Дания — бронзовый призер Евро-2020, три года назад она уступила в полуфинале Англии в дополнительное время. В отборочной группе H датчане заняли первое место с 22 очками, опередив Словению по дополнительным показателям. В десяти матчах команда Каспера Юльманна одержала семь побед, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения при разности мячей 19-10.

Словения не участвовала в финальных турнирах чемпионата Европы с дебюта в 2000 году. В отборочной группе H эта сборная заняла второе место, пропустив вперед Данию лишь по дополнительным показателям. В 10 матчах команда Матьяжа Кека одержала 7 побед, один раз сыграла вничью, потерпела два поражения и набрала 22 очка при разности мячей 20-9.

Сербия впервые сыграет в финальном турнире Евро после распада Югославии и разделения с Черногорией. В отборочной группе G сербы заняли второе место с 14 очками, отстав от Венгрии на четыре балла. В восьми матчах «Белые орлы» одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда Драгана Стойковича забила 15 голов и пропустила девять.

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Состав сборной Англии на Евро-2024

В окончательный состав Англии не попали защитник Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), полузащитники Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм») и Кертис Джонс («Ливерпуль»), форвард Джек Грилиш («Манчестер Сити»).

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»).

Защитники: Кайл Уокер, Джон Стоунз (оба — «Манчестер Сити»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Льюис Данк («Брайтон»), Джо Гомес («Ливерпуль»).

Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Эберечи Эзе, Адам Уортон (оба — «Кристал Пэлас»), Коул Палмер («Челси»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Гарри Кейн («Бавария»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Иван Тони («Брентфорд»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»).

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Состав сборной Словении на Евро-2024

В окончательный состав Словении вошли защитник «Сочи» Ванья Дркушич и экс-защитник ЦСКА Яка Бийол.

Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Вид Белец (АПОЭЛ), Игор Векич («Вайле»).

Защитники: Жан Карничник («Целе»), Юре Балковец («Аланьяспор»), Миха Блажич («Лех»), Яка Бийол («Удинезе»), Эрик Янжа («Гурник» Забже), Петар Стоянович («Сампдория»), Ванья Дркушич («Сочи»), Давид Брекало («Орландо Сити»).

Полузащитники: Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба — «Штурм»), Беньямин Вербич, Адам Гнезда-Черин (оба — «Панатинаикос»), Санди Ловрич («Удинезе»), Тими Элшник («Олимпия» Любляна), Ясмин Куртич («Зюдтироль»), Нино Жугель («Буде-Глимт»), Адриан Зелькович («Спартак» Трнава).

Нападающие: Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Ян Млакар («Пиза»), Жан Випотник («Бордо»), Жан Целар («Лугано»), Йосип Иличич («Марибор»).

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Состав сборной Дании на Евро-2024

В окончательный состав Дании вошел бывший форвард «Рубина» Андерс Дрейер.

Вратари: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Мадс Хермансен («Лестер»), Фредерик Реннов («Унион»).

Защитники: Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Янник Вестергор («Лестер»), Симон Кьер («Милан»), Йоаким Мэле («Вольфсбург»), Андреас Кристенсен («Барселона»), Матиас Йоргенсен («Брентфорд»), Виктор Кристиансен («Болонья»), Александер Ба («Бенфика»), Расмус Кристенсен («Лидс»).

Полузащитники: Матиас Йенсен, Миккель Дамсгор, Кристиан Нергор (все — «Брентфорд»), Томас Дилэйни («Андерлехт»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Андреас Сков Ольсен («Брюгге»), Мортен Юлманд («Спортинг»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»).

Нападающие: Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Каспер Дольберг, Андерс Дрейер (оба — «Андерлехт»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Якуб Бруун Ларсен («Бернли»).

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Состав сборной Сербии на Евро-2024

В окончательный состав Сербии вошел защитник «Спартака» Срджан Бабич, но не попали защитник «Зенита» Страхиня Эракович и полузащитник ЦСКА Саша Зделар.

Вратари: Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»).

Защитники: Страхиня Павлович («Зальцбург»), Неманья Стоич («Бачка Топола»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Неманья Гудель («Севилья»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («Спартак»), Урош Спаич («Црвена Звезда»), Филип Младенович («Панатинаикос»).

Полузащитники: Неманья Максимович («Хетафе»), Душан Тадич («Фенербахче»), Филип Костич («Ювентус»), Андрия Живкович (ПАОК), Срджан Мияйлович («Црвена Звезда»), Иван Илич («Торино»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Мият Гачинович (АЕК), Саша Лукич («Фулхэм»), Велько Бирманчевич («Спарта» Прага).

Нападающие: Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Александар Митрович («Аль-Хиляль»), Петар Ратков («Зальцбург»).

Расписание матчей группы C на Евро-2024

16 июня, воскресенье

Словения — Дания (Штутгарт, 19.00)

Сербия — Англия (Гельзенкирхен, 22.00)

20 июня, четверг

Словения — Сербия (Мюнхен, 16.00)

Дания — Англия (Франкфурт-на-Майне, 19.00)

25 июня, вторник

Англия — Словения (Кельн, 22.00)

Дания — Сербия (Мюнхен, 22.00)

Ознакомиться с расписанием игр чемпионата Европы по датам, группам и всем стадиям плей-офф можно на странице календаря Евро-2024 на сайте «СЭ».

Сетка плей-офф Евро-2024: формат турнира

На групповом этапе чемпионата Европы-2024 будет сыграно 36 матчей. 24 сборные поделены на шесть групп, в каждой — по четыре команды.

Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала, в которую выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре из шести национальных команд, которые стали третьими в своих квартетах. Для этого будут учитываться результаты игр групповой стадии Евро-2024, а также критерии (приведены в порядке убывания важности):

набранные очки;

разность забитых и пропущенных мячей;

забитые голы;

количество побед;

наименьшее число дисциплинарных очков «фейр-плей» (одно очко за каждую желтую карточку, три очка за красную карточку или удаление за две желтые карточки);

место в общем рейтинге отборочного турнира.

Сетка плей-офф Евро-2024 будет сформирована после группового турнира с 1/8 финала до решающей игры. На каждой стадии матчи будут проходить в формате одной встречи на вылет. Победитель чемпионата Европы-2024 определится в финале 14 июля в Берлине.

Фото AFP

Кто фаворит группы С и Евро

Фаворитом группы С Евро-2024 является Англия. Котировка букмекеров на успех команды Саутгейта в данном квартете — 1,35. Коэффициент на победу Дании в группе — 5,50, Сербии — 8,50, а Словении — 17,0.

Англия входит в число фаворитов чемпионата Европы вместе с Францией и Германией. Коэффициент на победу англичан — 4,10, французов — 5,00, а хозяев турнира немцев — 6,50.

Где смотреть трансляции матчей Евро-2024 в России

Матчи Евро-2024 в России в прямом эфире будут транслироваться на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в онлайн-кинотеатре Okko.

В телепрограмме холдинга «Матч» запланирован показ 34 игр чемпионата Европы. У Okko — 17 эксклюзивных трансляций, а все остальные будут доступны на платформе через эфир «Матч ТВ». Узнать больше информации о том, как будут транслироваться матчи Евро-2024 и как составлено расписание прямых эфиров, можно по ссылке в материале «СЭ».

На сайте «СЭ» регулярно будут проходить текстовые онлайн-трансляции матчей Евро-2024.