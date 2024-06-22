Гениальная игра Мамардашвили — и ничья с Чехией.

Ключевой матч

Сборная Грузии более чем ярко дебютировала на Евро: матч с Турцией точно останется одним из самых зрелищных и эмоциональных на всем турнире. В первую очередь закавказская команда поразила смелым и в меру авантюрным футболом, в который вовлекла еще и Турцию. Правда, и ее соперник был рад оказаться втянутым в этот фестиваль безбашенности, но это имело не самое важное значение. Главное, что Грузия уже запомнилась болельщикам, а шансы на выход в плей-офф у нее оставались, несмотря на поражение в первом туре.

С Чехией, казалось, подобной игры не будет. Команда Ивана Гашека в стартовом туре владела мячом меньше всех — всего 27 процентов, — но и в противниках у нее был не какой-то аутсайдер, а сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду. Чехи показали организованную игру и умение действовать вторым номером, но все равно уступили на последних минутах. Поэтому их встреча с Грузией имела важнейшее турнирное значение, ведь оба соперника не набрали очков.

Блестящий вратарь

Было очевидно, что Саньоль и Гашек освежат составы после поражений. Обе команды подправили свои схемы и увеличили атакующую группу. Грузины оставили в запасе Чакветадзе и выпустили в основе экс-полузащитника «Ротора», «Рубина» и тульского «Арсенала» Давиташвили, который разбавил дуэт форвардов Кварацхелия-Микаутадзе. А чехи обновили партнеров для своего лидера Шика — Кухта переместился в запас, зато в атаке появились Черны и Хложек, которые в матче с Португалией вообще не играли.

Такие перестановки чехов говорили о том, что у них изначально был различный план на матчи с Португалией и Грузией. И это объяснимо, ведь уровень оппонентов различается. На этот раз команда Гашека не парковала никаких автобусов, а сразу взялась за дело: уже к 4-й минуте голкипер грузин Мамардашвили отразил три удара!

Конечно, такая игра не стала сюрпризом для Грузии, но она не была готова к ней на сто процентов. Команда Саньоля не умеет запираться в своей штрафной, что лишний раз доказала эта встреча: грузины предоставляли соперникам много пространства недалеко от ворот. Достаточно сказать, что до перерыва чехи нанесли целых восемь ударов из штрафной!

В середине первого тайма чехи забили, но Хложек сделал это рукой — гол справедливо отменили после просмотра повтора. Если в этом случае грузин спас ВАР, то в остальных — блестящий Мамардашвили. Голкипер «Валенсии» только за первый тайм совершил восемь сейвов.

Георгий Мамардашвили. Фото Reuters

Гол Микаутадзе

А что Грузия? Желание переполняло футболистов. Особенно ярко смотрелся Давиташвили на правом фланге — на 10-й минуте прорвался и упал в штрафной, выпрашивая пенальти, но арбитры были непреклонны. Конкретики в атакующей фазе грузинам не хватало, они очень мало били по воротам.

Очевидно, что за первый тайм чехи наиграли на гол, но забили их соперники. Грузины сперва чуть не поразили ворота Станека со штрафного, но голкипер чехов выручил после удара Кашии в упор. Однако в том же эпизоде Хранач сыграл рукой в своей штрафной, за что был назначен пенальти. Этот защитник чешской сборной становится виновником уже третьего мяча в ее ворота на Евро, но грузинам все равно. Микаутадзе подошел к мячу, уверенно реализовал 11-метровый и осчастливил свою страну. Грузия повела на Евро!

Футболисты сборной Грузии празднуют гол Микаутадзе в ворота Чехии. Фото Reuters

Второй тайм в обороне

В перерыве Саньолю надо было успокоить команду, которую переполняли эмоции, а заодно перестроить игру. Грузинам надо было каким-то способом отвести чехов от своих ворот, потому что дальше полагаться на мастерство одного Мамардашвили было нельзя.

Команда Гашека выглядела очень опасно на штрафных и угловых, но на 57-й минуте сами грузины едва не конвертировали чужой стандарт в собственный гол: Кварацхелия и Меквабишвили убежали в контратаку — Анзор не попал в ворота. Грузия на Евро раньше не сталкивалась с золотыми футбольными правилами, но реальность ее догнала: она не забила и вскоре пропустила — Лингр с углового попал в штангу, Шик сыграл на добивании. Почти сразу чехи едва не вышли вперед: Крейчи с углового метил в дальний угол.

Стоит отметить, что грузины все-таки сделали работу над ошибками в перерыве, пусть и пропустили. Чехия во втором тайме стала куда реже бить в створ и из штрафной. Ударов по воротам Мамардашвили все еще хватало, но они несли в себе меньшую опасность.

Грузины перешли на низкий блок, который визуально не выглядел образцовым — свободные зоны все еще были, но чехи ими не пользовались. В последние минуты команда Саньоля вполне достойно оборонялась, а на последних секундах добавленного времени подобралась к сенсации: чехи обрезались у чужих ворот и допустили контратаку 3 в 1, но Лобжанидзе из убойной позиции пробил выше, заставив всю Грузию схватиться за голову. Первая ничья на Евро — это хорошо, но дебютная победа была очень близка!