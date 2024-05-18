Хави Симонс: биография голландского вундеркинда

История игрока сборной Нидерландов и «РБ Лейпциг».

Хави Симонс

Дата рождения: 21 апреля 2003 года

Место рождения: Амстердам

Вид спорта: футбол

Амплуа: полузащитник

Рост: 179 см, вес: 58 кг

Игровой номер: 20-й в клубе (7-й в сборной)

Команда: «ПСЖ» (аренда в «РБ Лейпциг»)

Где родился и провел детство Хави Симонс

Хави Симонс родился в Амстердаме в семье голландского футболиста с суринамскими корнями Региллио Симонса и чистокровной нидерландки. У него также есть родной брат Фаустино.

Так как Региллио всегда болел за «Барселону», то своего сына решил назвать в честь легендарного футболиста Хави (на каталонском языке его также произносят как Шави, а на испанском — Чави). В одном из своих интервью Симонс-младший рассказал, как сообщил тренеру сине-гранатовых об этом: «Однажды я был у физиотерапевта, когда пришел Хави. После того как я сообщил ему, что меня тоже зовут Хави, он рассмеялся. Это было забавно. Он мой кумир». При этом сам голландец свое имя произносит как Чави.

Когда будущему футболисту было три года, его семья перебралась в Рохалес, небольшой город в Испании, а затем в Каталонию.

С детства у Симонса наблюдалась любовь к футболу, поэтому отец основательно взялся за сына и лично тренировал его.

Футбольная карьера: клубы и сборная

« Барселона »

В 2010 году юный Хави Симонс попал в «Ла Масию» — академию «Барселоны». Среди сверстников талантливый хавбек значительно выделялся настолько, что его даже нарекли голландским вундеркиндом и сравнивали с Лео Месси. За лидерские качества на поле ему часто доверяли капитанскую повязку. А скауты топ-клубов, среди которых были «Челси» и «Реал», регулярно следили за прогрессом футболиста.

Хави, еще будучи подростком, стал очень популярным в Сети. Видео с его голами и игрой на поле набирали огромное количество просмотров. В 15 лет у Симонса в Instagram* (соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) был почти миллион подписчиков.

В 2015 году Симонс пропустил несколько месяцев, так как ФИФА проводила расследование о законности подписания «Барселоной» молодых иностранных игроков. После разбирательств голландцу разрешили снова выступать за каталонцев.

« ПСЖ »

Летом 2019 года молодую звезду подписал «Пари Сен-Жермен» — Хави получил первый профессиональный контракт в карьере. Переговорами Симонса занимался известный агент Мино Райола, который не смог согласовать трудовое соглашение с «Барселоной». При этом вопрос заключался не в деньгах, а в гарантиях игрового времени. Их молодому футболисту не предоставили, поэтому Хави пришлось перебраться в Париж, где ему предложили 1 миллион евро в год. В «Барсе» он получал значительно меньше.

Несмотря на то что Хави только перешел в топ-клуб, у него уже был крупный контракт с Nike. Все благодаря его огромной популярности в соцсетях.

Дебют в «ПСЖ» состоялся 10 февраля 2021 года в матче Кубка Франции против «Кана». За парижан он сыграл 11 матчей и не забил ни одного гола.

Хави Симонс в «ПСЖ». Фото Global Look Press

ПСВ

Летом 2022 года Хави перешел в ПСВ, который предложил ему контракт на пять лет. Дебют в новой команде состоялся 30 июля 2022 года — в матче за Суперкубок Нидерландов с «Аяксом» (5:3): Хави забил гол, а его команда завоевала трофей.

Всего за ПСВ Хави провел 48 матчей, в которых забил 22 гола.

« РБ Лейпциг »

В июле 2023-го «ПСЖ» решил активировать опцию обратного выкупа Хави у голландского клуба. Новое соглашение с парижской командой рассчитано на четыре года. Однако Симонс не получил свой шанс в основе и сразу же отправился в аренду в «Лейпциг» до конца сезона.

За немецкий клуб голландский форвард провел 41 матч и забил 9 голов.

Сборная Нидерландов

Хави выступал за сборную Нидерландов разных возрастов: от 15 до 19 лет. При этом за основную команду он не сыграл еще ни на одном турнире. Его дебют состоится на чемпионате Европы-2024, куда он получил вызов.

Хави Симонс (справа) и Антуан Гризманн в матче сборных Нидерландов и Франции. Фото Global Look Press

Достижения Хави Симонса

Командные

«Пари Сен-Жермен»

Чемпион Франции (сезон-2021/22)

Обладатель Кубка Франции (2020/21)

ПСВ

Обладатель Суперкубка Нидерландов (2022)

Обладатель Кубка Нидерландов (2022/23)

«РБ Лейпциг»

Обладатель Суперкубка Германии (2023)

Хави Симонс (справа) в «РБ Лейпциг». Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Хави Симонс

Зарплата Хави в «РБ Лейпциг» составляет 3 миллиона евро за сезон.

По данным Transfermarkt на весну 2024 года, рыночная стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.

Хави Симонс в «РБ Лейпциг». Фото Global Look Press

Личная жизнь Хави Симонса

Молодой футболист официально не женат и не имеет детей. Также у него пока нет подруги. Все свободное время он проводит со своим родным братом и его семьей.

Социальные сети

* Соцсети принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.