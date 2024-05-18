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Сегодня, 19:15

Хави Симонс: биография голландского вундеркинда

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Хави Симонс в сборной Нидерландов.
Фото Global Look Press
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История игрока сборной Нидерландов и «РБ Лейпциг».

Хави Симонс
Дата рождения: 21 апреля 2003 года
Место рождения: Амстердам
Вид спорта: футбол
Амплуа: полузащитник
Рост: 179 см, вес: 58 кг
Игровой номер: 20-й в клубе (7-й в сборной)
Команда: «ПСЖ» (аренда в «РБ Лейпциг»)

Где родился и провел детство Хави Симонс

Хави Симонс родился в Амстердаме в семье голландского футболиста с суринамскими корнями Региллио Симонса и чистокровной нидерландки. У него также есть родной брат Фаустино.

Так как Региллио всегда болел за «Барселону», то своего сына решил назвать в честь легендарного футболиста Хави (на каталонском языке его также произносят как Шави, а на испанском — Чави). В одном из своих интервью Симонс-младший рассказал, как сообщил тренеру сине-гранатовых об этом: «Однажды я был у физиотерапевта, когда пришел Хави. После того как я сообщил ему, что меня тоже зовут Хави, он рассмеялся. Это было забавно. Он мой кумир». При этом сам голландец свое имя произносит как Чави.

Хави Симонс. Он вырос в «Барсе», принадлежит «ПСЖ», но разрывает за «Лейпциг». Хави Симонс — главная угроза для «Реала»

Когда будущему футболисту было три года, его семья перебралась в Рохалес, небольшой город в Испании, а затем в Каталонию.

С детства у Симонса наблюдалась любовь к футболу, поэтому отец основательно взялся за сына и лично тренировал его.

Футбольная карьера: клубы и сборная

«Барселона»

В 2010 году юный Хави Симонс попал в «Ла Масию» — академию «Барселоны». Среди сверстников талантливый хавбек значительно выделялся настолько, что его даже нарекли голландским вундеркиндом и сравнивали с Лео Месси. За лидерские качества на поле ему часто доверяли капитанскую повязку. А скауты топ-клубов, среди которых были «Челси» и «Реал», регулярно следили за прогрессом футболиста.

Хави, еще будучи подростком, стал очень популярным в Сети. Видео с его голами и игрой на поле набирали огромное количество просмотров. В 15 лет у Симонса в Instagram* (соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) был почти миллион подписчиков.

В 2015 году Симонс пропустил несколько месяцев, так как ФИФА проводила расследование о законности подписания «Барселоной» молодых иностранных игроков. После разбирательств голландцу разрешили снова выступать за каталонцев.

«ПСЖ»

Летом 2019 года молодую звезду подписал «Пари Сен-Жермен» — Хави получил первый профессиональный контракт в карьере. Переговорами Симонса занимался известный агент Мино Райола, который не смог согласовать трудовое соглашение с «Барселоной». При этом вопрос заключался не в деньгах, а в гарантиях игрового времени. Их молодому футболисту не предоставили, поэтому Хави пришлось перебраться в Париж, где ему предложили 1 миллион евро в год. В «Барсе» он получал значительно меньше.

Несмотря на то что Хави только перешел в топ-клуб, у него уже был крупный контракт с Nike. Все благодаря его огромной популярности в соцсетях.

Дебют в «ПСЖ» состоялся 10 февраля 2021 года в матче Кубка Франции против «Кана». За парижан он сыграл 11 матчей и не забил ни одного гола.

Хави Симонс в «ПСЖ».
Фото Global Look Press

ПСВ

Летом 2022 года Хави перешел в ПСВ, который предложил ему контракт на пять лет. Дебют в новой команде состоялся 30 июля 2022 года — в матче за Суперкубок Нидерландов с «Аяксом» (5:3): Хави забил гол, а его команда завоевала трофей.

Всего за ПСВ Хави провел 48 матчей, в которых забил 22 гола.

Вирджил ван Дейк, Рональд Куман и&nbsp;Хави Симонс. Сборная Нидерландов на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

«РБ Лейпциг»

В июле 2023-го «ПСЖ» решил активировать опцию обратного выкупа Хави у голландского клуба. Новое соглашение с парижской командой рассчитано на четыре года. Однако Симонс не получил свой шанс в основе и сразу же отправился в аренду в «Лейпциг» до конца сезона.

За немецкий клуб голландский форвард провел 41 матч и забил 9 голов.

Сборная Нидерландов

Хави выступал за сборную Нидерландов разных возрастов: от 15 до 19 лет. При этом за основную команду он не сыграл еще ни на одном турнире. Его дебют состоится на чемпионате Европы-2024, куда он получил вызов.

Хави Симонс (справа) и Антуан Гризманн в матче сборных Нидерландов и Франции.
Фото Global Look Press

Достижения Хави Симонса

Командные

«Пари Сен-Жермен»

  • Чемпион Франции (сезон-2021/22)

  • Обладатель Кубка Франции (2020/21)

Чави СИМОНС. Маленький гигант больших соцсетей. Знакомьтесь — Чави Симонс

ПСВ

  • Обладатель Суперкубка Нидерландов (2022)

  • Обладатель Кубка Нидерландов (2022/23)

«РБ Лейпциг»

  • Обладатель Суперкубка Германии (2023)

Хави Симонс (справа) в «РБ Лейпциг».
Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Хави Симонс

Зарплата Хави в «РБ Лейпциг» составляет 3 миллиона евро за сезон.

По данным Transfermarkt на весну 2024 года, рыночная стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.

Хави Симонс в «РБ Лейпциг».
Фото Global Look Press

Личная жизнь Хави Симонса

Молодой футболист официально не женат и не имеет детей. Также у него пока нет подруги. Все свободное время он проводит со своим родным братом и его семьей.

Социальные сети

* Соцсети принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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