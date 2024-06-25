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Чемпионат Европы

Сегодня, 01:00

Кошмар Хорватии — личная драма Модрича. Он не заслужил такой финал

Модрич стал самым возрастным автором гол в истории Евро
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Лука Модрич.
Фото Reuters
Лука Модрич и Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters
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Лука сделал все что мог, но, судя по всему, покидает Евро. Навсегда.
Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Хорватия
1:1
Италия

Похоже, Модрич прощается с чемпионатом Европы — теоретические шансы на чудо еще есть, но слишком фантастичны. Для иконы Хорватии, которому осенью исполнится 39 лет, это наверняка был последний турнир в составе сборной в великой карьере.

Италия сотворила выдающийся камбэк, но Лука точно не заслужил такую концовку.

Хорватия с ним так ярко блистала на последних чемпионатах мира (серебро и бронза за четыре года!), что казалось — эта сказка продолжится вечно. А Модрич и в 40 не перестанет дирижировать атаками банды Златко Далича.

Лука Модрич и&nbsp;Джанлуиджи Доннарумма. Невероятная развязка в группе смерти! Хорватия была в секундах от победы над Италией, но пропустила на 8-й добавленной минуте

Да, уже не в статусе незаменимого лидера, как это случилось в «Реале». Там Луке пришлось смириться с новой ролью и освежать игру фирменными пасами, выходя со скамейки. Но его стремление пылить, страдать и выворачиваться наизнанку ради национальной команды просто поражало.

Хотя поддержка предательски исчезала в самые важные моменты. Даже от своих.

После ничьей с Албанией ветеран пришел на обязательное интервью и услышал: «Может, выйти в плей-офф попытаются молодые игроки? Или опять возрастные?» Лука прищурился, будто убедившись, что ему не послышалось — и ушел, не попрощавшись с журналистами. Лишь пробурчал: «Господи! Да ладно... Я пошел».

Лука Модрич и Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters

Когда в 38 пыхтишь против 20-25-летних и слышишь упреки, что в этом возрасте матчи Евро лучше смотреть на диване, обидно вдвойне. Во-первых, потому что состав Хорватии даже не самый старый на ЧЕ-2024 — «клечатых» опережают Шотландия и Германия. Во-вторых, уж к Модричу минимум вопросов: он не проседает физически, в 38 на рывке опережает Пеллегрини, который младше на 10 лет, не выключается из прессинга и увеличивает процент владения мячом для всей команды. И делает разницу в ключевой момент.

Не говоря уже о том, что в таком возрасте вообще приезжает на чемпионат Европы, хотя мог бы отдыхать на яхте. И имел бы полное право. Но Лука второй год отказывается от огромных денег из Саудовской Аравии (прошлым летом ему предлагали 40 миллионов евро за сезон), которые наверняка перечеркнули бы дорогу в сборную. Принимает новую роль в «Реале», где все чаще остается в запасе.

Но, к сожалению, Модрич не в силах повлиять на смену поколений: на ЧМ в России он доходил до финала с Манджукичем и Ракитичем, праймовым Перишичем, Ловреном и Врсалько. Спустя четыре года в Катаре лишился пары звездных партнеров, но все равно выжал максимум, добравшись до полуфинала и вырвав бронзу.

А в Германии сделал все от себя зависящее: да, не забил пенальти, но моментально исправился, прошив Доннарумму буквально в следующей атаке. И наблюдал за драмой в концовке со скамейки, когда уже ничем не мог помочь.

Безумно жаль Модрича — он тащил Хорватию в плей-офф вопреки всему, но усилий звезды хватило лишь для драматичного сюжета. Который когда-нибудь обязательно экранизируют.

Джанлуиджи Доннарумма
Лука Модрич
Евро-2024
Сборная Хорватии по футболу
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