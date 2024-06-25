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Судейство

Сегодня, 01:45

Хорватия — Италия: не ищите заговор — Маккели имел право добавить 8 минут

Судья добавил 8 минут к матчу Евро-2024 Хорватия — Италия
Александр Бобров
Шеф-редактор
Данни Маккели и Лука Модрич спорят после матча.
Фото Reuters
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Сборная Италии забила решающий гол на 90+8-й минуте. На Евро-2024, как правило, добавляли меньше. Но у голландского рефери были основания позволить командам играть так долго.
Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Хорватия
1:1
Италия

У болельщиков и экспертов в конце второго тайма матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Хорватия — Италия (1:1) наверняка возник вопрос: почему судья Данни Маккели добавил к основному времени целых восемь минут? Разве были такие долгие остановки? Разве врачи оказывали помощь футболистам после перерыва? Разве много раз вмешивался ВАР?

Мы посчитали примерное время, которое отняли у футболистов замены, празднование гола Луки Модрича и одна проверка видеоассистентов, когда был назначен пенальти за игру рукой Давиде Фраттези.

Пойдем по хронологии. Проверка Робом Диперинком момента в штрафной площади итальянцев и изучение видеозаписи самим Маккели заняли примерно 77 секунд (до удара Модрича с 11-метровой отметки).

Игровой эпизод в&nbsp;матче Хорватия&nbsp;&mdash; Италия. Хорватия — Италия: ВАР в 15-й раз помог изменить решение судьи. Пенальти назначен правильно

Затем на празднование гола хорвата ушло 150 секунд. Оговорюсь, что, по моим данным, в турнирах УЕФА (в отличие от ФИФА), как правило, не принято компенсировать потери в таких случаях. Но тут действительно не играли две с половиной минуты. Был повод их добавить.

Две замены хорватов фактически отняли минуту (60 секунд). Замена итальянцев на 75-й минуте — еще 30 секунд.

Ловро Майер выходит на замену Луки Модрича.
Фото Reuters

Когда уходил Модрич, потеря составила 64 секунды. Маккели показал на секундомер, что обязательно это учтет.

Затем замена еще двух итальянцев прошла оперативно — 35 секунд.

Чуть дольше заменяли Андрея Крамарича — 39 секунд.

Складываем — в сумме получается 455 секунд. Или 7 минут и 35 секунд. Сколько добавил голландский судья? Правильно — те самые восемь минут, с которых мы и начали разговор. То есть ничего криминального он не совершил.

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Повторю: это нехарактерно много для нынешнего турнира. Но тут непросто найти повод для обвинения арбитра в симпатиях к итальянцам и для создания теории заговора. Все-таки временные потери во втором тайме действительно были.

Странно одно: то, насколько быстро Маккели завершил матч. Гол был забит, когда телесекундомер показывал такое добавленное время: 7 минут и 19 секунд. Потом итальянцы праздновали, а судья наказал Лучано Спаллетти предупреждением.

И затем рефери ничего не добавил. Не дал сыграть хотя бы секунд 30. Он позволил хорватам возобновить матч и тут же дал финальный свисток. Фактически восемь минут прошли, но вот это действие Маккели не понравилось. Можно подумать, будто судья дождался гола фаворита и с облегчением завершил игру.

Лука Модрич
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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