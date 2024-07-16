Диабет, панические атаки и непропорциональные ноги. Интересные факты про новых чемпионов Европы

У многих футболистов сборной Испании интересная биография.

Сборная Испании в рекордный четвертый раз выиграла чемпионат Европы. В финале Евро-2024 «Красная фурия» расправилась с Англией (2:1) благодаря голам Нико Уильямса и Микеля Ойярсабаля. Многие игроки команды заслужили титул упорнейшим трудом и преодолением тяжелых обстоятельств на пути к топ-карьере. Собрали драматичные и где-то забавные истории о новых чемпионах Европы.

Месси купал в детской ванночке полугодовалого Ламина Ямаля

По ходу Евро отец Ламина вспомнил удивительную историю из детства лучшего ассистента турнира (четыре голевые). Когда Ямалю было полгода (декабрь 2007-го), он участвовал в совместной фотосессии с Лионелем Месси, которую организовали Diario Sport и ЮНИСЕФ — тогдашний титульный спонсор «Барселоны». Организация занимается защитой детей и поэтому партнеров для игроков сине-гранатовых искала в неблагоприятных районах Каталонии.

Одним из них стал полугодовалый Ямаль. Его родители победили в конкурсе на участие в фотосессии. Так родились милые снимки с Месси, купающим в детской ванне крохотного Ламина. Фотограф Жоан Монфорт рассказал, что придумал этот образ во время купания собственной дочки. Невероятное переплетение судеб двух талантливейших воспитанников «Барселоны».

В начале карьеры Родри жил в общежитии

Полузащитник с детства уделял много времени не только футболу, но и образованию — даже ездил в США и Ирландию ради изучения английского языка. Учеба не отпустила испанца даже в момент развития его профессиональной карьеры. В 2013-м он присоединился к «Вильярреалу» и спустя два года дебютировал в ла лиге. Тогда Родри исполнилось 19 лет, и он все еще учился на факультете делового администрирования в Университете Кастильи. В это время футболист жил в общежитии учреждения, чем серьезно удивлял соседствующих с ним одногруппников.

Родители Нико Уильямса прошли пешком через Сахару

Родители автора гола в финале Евро бежали от гражданской войны в Либерии и африканской нищеты в поисках спокойной жизни. Они прошли пешком почти половину Африки, чтобы добраться до Мелильи — испанского города, находящегося на северном побережье Черного континента. Существенная часть пути прошла через смертоносную пустыню Сахару — в результате путешествия отец Нико полностью потерял чувствительность на подошвах стоп. А после того, как они пересекли испанскую границу, попали в тюрьму — выбраться и остаться в Испании им помог адвокат.

«Они буквально прошли весь этот путь пешком, — рассказывал старший брат Нико Иньяки. — Мама говорила мне, что многие их спутники не перенесли это испытание и их пришлось хоронить прямо в пустыне. Еще мать говорила про грабителей, которые обворовывали людей, которые были на пути в Испанию или в другие страны ради мечты о лучшей жизни. С ними им тоже пришлось столкнуться».

Дани Ольмо. Фото Reuters

Дани Ольмо в детстве едва не отказался от фото с Месси и сбежал в Хорватию в 16

Лучший бомбардир Евро-2024 считался большой звездой в академии «Барселоны» — в 16 был капитаном своей возрастной группы и вселял серьезные надежды в руководство «Ла Масии». Однако юный Ольмо, посоветовавшись с отцом, принял крайне необычное решение для развития карьеры и после завершения контракта с «Барсой» угнал за игровой практикой в Хорватию. Каталонцы хотели сохранить парня, более того — им интересовались «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед». Но всем топ-клубам Дани предпочел загребское «Динамо».

В итоге испанец провел в Хорватии более пяти лет и влюбился в страну — называет ее второй родиной, подучил местный язык и сильно проникся историей югославских войн. При этом в момент перехода в «Барселоне» не верили в происходящее: называли отца и сына сумасшедшими и даже обвиняли старшего Ольмо в разрушении карьеры ребенка.

«Они названивали Дани, писали: «Куда ты пропал? Что ты наделал?», — вспоминал хорватский агент Энди Бара.

Еще одна удивительная история произошла с Дани в более раннем возрасте. В восемь лет он участвовал в турнире в соседнем с Барселоной городке Кастельдефельсе — неожиданно его посетил сам Лионель Месси, кумир всех каталонских детей. Друг отца Ольмо подозвал мальчика сфотографироваться, но тот отказался — ему интереснее было возиться с мячом на поле. Шокированный мужчина чуть ли не силой отвел пацана к аргентинцу.

Начо с 12 лет живет с сахарным диабетом

Капитан «Реала» прошлого сезона едва не закончил с футболом еще в детстве. В 12 лет — тогда Начо Фернандес уже занимался в академии бланкос — ему поставили диагноз сахарный диабет и запретили заниматься спортом. Мир маленького испанца спас семейный доктор, который настоял на том, что теперь мальчику необходимы физические нагрузки.

«Вернулся с одного турнира, вся неделя получилась какая-то трудная: была страшная жажда, пил очень много воды и часто бегал в туалет, — рассказывал Начо. — Мама отвезла меня в больницу — у меня обнаружили диабет, уровень сахара в крови был очень высокий. Дело было в пятницу, мне сказали, что футбол для меня закончился. Хуже новости не могло быть, и с этим пришлось жить все выходные. А в понедельник я пошел к нашему семейному врачу, и он мне сказал прямо противоположное: мне необходимо заниматься спортом, я ни в коем случае не должен бросать футбол. Услышав это, я был на седьмом небе от счастья. Но отныне я должен был следить за собой во много раз тщательнее, чем обычный человек».

Хесус Навас. Фото Reuters

Ментальные проблемы Хесуса Наваса

Долгие годы карьера испанца сопровождалась кошмарным страхом. Летом 2006-го талантливейший Хесус отказался переходить в «Челси» из-за исступленной боязни покидать Севилью и менять страну проживания. Первые приступы ментальных проблем накрыли футболиста в 18-19 лет — на выездах просыпались нервные тики, мучила бессонница и даже появлялись проблемы с сердцем. После «Челси» перспективный футболист отказал «Арсеналу» и «Реалу». Поначалу он даже боялся приезжать в сборную Испании!

Навас начал решать проблему с врачами. У него выявили тяжелую форму агорафобии — боязни людных мест, шума и поездок далеко от дома. Какое-то время за Хесусом присматривал Серхио Рамос, который на выездах не отходил от него ни на шаг и селился с ним в одном номере. Навас долго работал с психологами и пошел на поправку: в 27 лет съехал от родителей, завел семью и наконец покинул «Севилью». Новым клубом стал «Манчестер Сити», который серьезно поработал ради приезда Хесуса — организовал переезд всей семьи испанца и даже пристроил его брата Марко в команду «Бери» из Манчестера, чтобы тот был поблизости.

Мать Кукурельи оставляла ему такие длинные волосы, чтобы отличать на футбольном поле

Волосатый левый защитник — точно самый заметный внешне футболист сборной Испании. Марк носит длинную прическу с самого детства. Поначалу его мать таким образом отличала сына от остальных пацанов на футбольном поле, но повзрослевшему Кукурелье не захотелось менять имидж.

Фабиан Руис. Фото AFP

Мать Фабиана Руиса работала уборщицей в академии «Бетиса», чтобы спасти карьеру сына

Один из лучших полузащитников Евро пережил очень тяжелое детство. Когда Фабиану было восемь лет, отец ушел из семьи — мать осталась одна с тремя детьми. На тот момент Фабиан уже занимался в академии «Бетиса», но дорога на тренировки занимала около часа. Матери-одиночке было очень тяжело найти на это время, ведь приходилось заботиться еще о двух детях и как-то зарабатывать на жизнь.

На помощь маленькому полузащитнику пришел клуб — «Бетис» предложил его маме место уборщицы, чтобы она могла без проблем отвозить сына на тренировки. В итоге женщина отработала на этой должности 14 лет и ушла только после того, как Руис смог содержать ее.

«Я был застенчивым ребенком, но мне не казалось странным, что она работает уборщицей, — вспоминал Руис. — Это такая же работа, как и любая другая. Да, необычно было, что мама каждый день рядом со мной и моими друзьями, но я воспринимал это с гордостью. Мама — мой кумир».

Испанские болельщики ненавидели Морату

Капитан «Красной фурии» — один из самых критикуемых в составе сборной. Тонны ненависти вылились на нападающего во время прошлого чемпионата Европы: в 2021-м Альваро отметился тремя голами, но болельщики Испании уничтожали его за промахи. Фанаты угрожали футболисту и его семье и даже желали смерти детям! Испанцы освистывали Морату и глумились над его моральным состоянием — после игры с Польшей форвард не мог заснуть девять часов, потому что подвергся огромной критике, хотя забил единственный мяч Испании в матче.

На этом Евро ситуация выглядела похожей, хотя и не была настолько кровожадной. Над Моратой смеялись, его критиковали и считали, что сборная выглядит лучше без капитана на поле. Альваро такое мнение серьезно задевало.

«Меня критикуют, хотя я готов отрезать себе руку, чтобы выиграть Евро, — негодовал он. — В Испании мне действительно очень трудно чувствовать себя счастливым».

Микель Ойярсабаль. Фото Reuters

Ойярсабаль получил забавное прозвище из-за огромного размера ноги

Автор золотого гола Микель Ойярсабаль обладает очень интересными ногами — стопы нападающего 47-го размера. При этом ростом испанец совсем не выделяется — 181 сантиметр. Неудивительно, что за такую особенность воспитанника «Реал Сосьедад» наградили прозвищем Снежный Человек, хотя такое строение стоп больше подходит хоббитам. Удивительно, как с такими ластами Микель избежал офсайда в голевом эпизоде финала, — от положения «вне игры» его отделило всего несколько сантиметров.