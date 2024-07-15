Кейн вновь остался без трофея. Англичанин проиграл уже шестой финал в карьере

Харри уступил во втором финале Евро подряд.

Сборная Англии первой в истории проиграла два финала чемпионата Европы подряд. В 2021-м «Три льва» уступили Италии в серии пенальти, в 2024-м — не справились с Испанией в основное время (1:2). Одним из главных неудачников в составе англичан оказался форвард Харри Кейн.

30-летний нападающий уже давно входит в число лучших снайперов мира, но за всю карьеру так и не завоевал ни одного трофея. Харри ничего не выиграл за 10 лет в «Тоттенхэме» и летом 2023-го перешел в «Баварию» — с гегемоном немецкого футбола англичанин тоже умудрился пролететь мимо всех кубков. Причем один проиграл уже в первом матче за клуб — в Суперкубке Германии мюнхенцы были разгромлены «Лейпцигом» (0:3).

Проклятие форварда не пало и в финале Евро-2024. Англичане бились за трофей на втором турнире подряд, но вновь уступили. Сам Кейн провел откровенно слабую игру и ушел с поля уже по истечении часа — вместо него появился автор победного гола в полуфинале Олли Уоткинс. За время на поле Харри нанес лишь один удар в конце первого тайма — его заблокировал Родри.

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Матч с Испанией оказался шестым проигранным финалом Кейна в карьере. Полный список выглядит следующим образом:

• Кубок лиги в 2015-м;

• Лига чемпионов в 2019-м;

• Кубок лиги в 2021-м;

• Евро в 2021-м;

• Суперкубок Германии в 2023-м;

• Евро-2024.

За последний год настоящим злым гением англичанина стал Дани Ольмо. Именно он отличился хет-триком в Суперкубке Германии, а в прошедшем финале Евро вынес мяч с линии пустых ворот и не позволил Англии забить.

При этом Кейн стал лучшим бомбардиром Евро-2024. Правда, награду разделили между шестью игроками. Вместе с англичанином три мяча забили Коди Гакпо (Нидерланды), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия), Жорж Микаутадзе (Грузия) и тот самый Дани Ольмо (Испания).