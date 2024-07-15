Ойярсабаль чудом избежал офсайда в моменте с золотым голом. Он почти год не играл за сборную из-за разрыва «крестов»

Микель — новый герой «Красной фурии».

Финал чемпионата Европы получил невероятную развязку — испанцы вырвали победу в самом конце основного времени благодаря игроку, вышедшему на замену. Микель Ойярсабаль принес «Красной фурии» четвертое европейское золото в истории эффектным голом на 86-й минуте.

Испанцы поймали англичан в стремительной атаке и беспощадно воспользовались большим количеством свободного пространства у штрафной. Мяч на левом фланге получил крайний защитник Марк Кукурелья, резко прострелил к линии вратарской, откуда Ойярсабаль в касание прошил Джордана Пикфорда. Причем предголевую передачу на Кукурелью вырезал сам Микель.

После повтора эпизода показалось, что гол могут отменить, — Ойярсабаль находился примерно на одной линии с защитником англичан Джоном Стоунзом. Для точного определения офсайда была необходима помощь техники.

Однако она не выявила нарушения правил, а позже в трансляции появилось подтверждение того, что Микель находился в правильном положении. Колено Стоунза слегка опередило ноги испанца.

Фото Скриншот трансляции

Ойярсабаль впервые отличился на этом Евро. Нападающий весь турнир действовал в роли запасного и появился с первых минут только в заключительном туре группового этапа против Албании (1:0), когда Луис де ла Фуэнте провел массовую ротацию состава. Во всех остальных встречах Микель выходил со скамейки и до гола в финале отметился только ассистом в 1/8 финала с Грузией (4:1). Против Англии капитан «Реал Сосьедад» появился на 68-й минуте вместо Альваро Мораты.

Микель плотно вернулся в расположение сборной чуть больше года назад — в марте 2023-го сыграл впервые после полуторагодичной паузы. В марте 2022-го испанец порвал крестообразные связки и вылетел практически на год, а до этого не попадал в заявку «Красной фурии» из-за других повреждений. Всего на счету Оярсабаля 37 матчей за национальную команду, в которых он оформил 12+5.