Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

14 июля, 23:45

Драматичная замена Родри в финале Евро. Травмировался в столкновении с партнером и не смог продолжить

Родри получил травму и был заменен в финале против Англии
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Родри.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Один из лучших игроков «Красной фурии» не вышел на второй тайм.
Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
2:1
Англия

Первая замена в финале чемпионата Европы между Испанией и Англией произошла уже в перерыве. Один из лидеров «Красной фурии» Родри не смог продолжить игру из-за повреждения. Вместо него вышел полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди.

Родри — один из ключевых игроков сборной Испании. Полузащитник пропустил лишь одну игру на Евро — из-за дисквалификации не вышел на третий тур группового этапа против Албании (1:0). Также в первом матче с Хорватией испанца заменили на 86-й минуте — во всех остальных встречах он оставался на поле до финального свистка.

Ламин Ямаль&nbsp;&mdash; Харри Кейн. Испания — Англия: Палмер сравнял счет. Онлайн-трансляция финала Евро

Разумеется, финал против Англии Родри вновь начал в основном составе. Однако уже после первого тайма Луис де ла Фуэнте поменял его на Мартина Субименди. Под конец стартовых 45 минут полузащитник получил повреждение и всем видом показывал, что вряд ли продолжит игру — после свистка на перерыв расстроенно закрыл лицо руками.

Родри травмировался, блокируя удар Харри Кейна примерно с линии штрафной. Опорник «Манчестер Сити» самоотверженно вытянул ногу в неестественном положении и после еще и столкнулся с партнером Эмериком Ляпортом. Испанское медиа Relevo написало, что игрок, возможно, повредил подколенное сухожилие.

Харри Кейн и Родри.
Фото Global Look Press

При этом изначально казалось, что основной урон в столкновении получил защитник «Аль-Насра», — после контакта с партнером Ляпорт остался на газоне и какое-то время не мог продолжить игру. Однако на второй тайм Эмерик, в отличие от Родри, вышел.

Родри. Главный человек в сборной Испании. Родри жил в общежитии и чуть не закончил с футболом

Вместо полузащитника появился Субименди, который до этого на турнире практически не выходил. Полузащитник провел 90 минут в игре с Албанией, когда де ла Фуэнте сильно ротировал состав, а Родри был дисквалифицирован. Против Хорватии и Франции Мартин появлялся на поле на последних минутах, а в остальных встречах сидел на скамейке запасных.

Евро-2024
0
Читайте также
Ольмо головой выбил мяч из пустых ворот в финале Евро-2024
Плющенко послал депутатов «в космос» после отказа поддержать бойкот Олимпиады
Politico сообщила о разочаровании Зеленского встречей с Байденом на саммите НАТО
«Я молюсь, чтобы Трамп был на 100% здоров». Конор, Уайт и другие звезды UFC встали горой за Трампа после покушения, он всегда был фанатом и инвестором ММА
Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Кейн вновь остался без трофея. Англичанин проиграл уже шестой финал в карьере
Ямаль — о победе Испании на Евро-2024: «Это мечта. Лучший подарок, который я мог получить»
Испания слишком хороша, чтобы не выиграть этот Евро. Де ла Фуэнте — гений!
Саутгейт отказался обсуждать свой возможный уход из сборной Англии
Родри: «Сегодня мы чемпионы Европы, и впереди у сборной Испании еще много побед»
Судьбоносный сейв Ольмо в концовке финала Евро: выбил мяч головой из пустых ворот!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Главный человек в сборной Испании. Родри жил в общежитии и чуть не закончил с футболом

Уильямс и Ямаль снова разрывают! Нико — автор первого гола в финале Евро-2024