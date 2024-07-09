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Чемпионат Европы

9 июля, 23:15

Ямаль уже в истории и превзошел Пеле: в 16 лет еще никто не забивал ни на Евро, ни на ЧМ!

Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро
Гоша Чернов
Корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото Reuters
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А главное — Ламин сделал домашку.
Чемпионат Европы. 1/2 финала
09 июл, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Испания
2:1
Франция

Во вторник, 9 июля, на Евро-2024 проходит первый полуфинал: Испания — Франция. Уже на 9-й минуте форвард «Трехцветных» Рандаль Коло Муани открыл счет, а на 21-й пиренейская команда забила ответный мяч — вингер «Барселоны» Ламин Ямаль шикарным ударом из-за штрафной сравнял счет. И моментально вошел в историю.

Для юного испанского нападающего это первый гол на турнире, до этого на его счету были три результативные передачи. Мяч в ворота сборной Франции позволил Ямалю установить серьезный рекорд: он стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.

Ранее это достижение удерживал швейцарец Йохан Фонлантен, который в 2004 году в возрасте 18 лет 141 дня также поразил ворота сборной Франции. Ямалю на момент гола было 16 лет 362 дня.

Более того, как сообщает Opta, испанец обошел самого Пеле. Великий бразилец c 1958 года остается самым молодым бомбардиром на чемпионатах мира (17 лет 239 дней). Если расширить выборку до Евро и ЧМ, то выходит, что Ямаль превзошел и Пеле. Но этот рекорд нельзя считать официальным, ведь бразилец никогда не участвовал в чемпионатах Европы.

Добавим, что Ямаль в этот вторник еще и стал самым молодым футболистом, выходившим на поле в полуфиналах Евро. А в матче 1-го тура группового этапа с Хорватией Ламин оказался самым молодым автором результативной передачи.

Фото Reuters

Ламину Ямалю 16 лет. По ходу турнира он привлек внимание болельщиков не только яркой игрой на правом фланге атаки сборной Испании, но и прилежной работой за пределами поля: Ямаль в Германии выполнял домашнее задание, так как в этом году завершал обучение в средней школе. Перед стартом плей-офф испанец сдал все экзамены и получил аттестат о среднем образовании.

Альваро Мората&nbsp;&mdash; Килиан Мбаппе. Испания забила Франции два гола за 4 минуты. Онлайн-трансляция полуфинала Евро

Утром в день полуфинала с Францией Ямаль написал в соцсетях: «Ходи в тишине. Говори только тогда, когда пришло время сказать «шах и мат».

Ламин Ямаль
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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