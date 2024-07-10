Впервые за 12 лет.

Это был не просто матч за выход в финал, это было большое идеологическое противостояние. Сборная Испании оказалась самой играющей среди фаворитов, команда Луиса де ла Фуэнте идет по турниру под девизом «побеждать и убеждать». Футбол французов уважительно называют «турнирным», но гораздо чаще — антифутболом. В голове не укладывается, как «трехцветные» за весь турнир вообще не забивали с игры, не считая автоголов. Однако дойти до полуфинала им это не помешало. В общем, Испания была добром, которое поддерживали нейтральные болельщики всей Европы, а Франция — футбольным злом.

Победа над Германией в предыдущем раунде далась Испании большой ценой: Педри получил травму и выбыл до конца турнира, а Карвахаль и Ле Норман схлопотали дисквалификации. В середину поля вышел Ольмо, признанный лучшим игроком матча с хозяевами Евро, в центре обороны — Начо, а на фланге — Навас. И в этом был повод для опасений: как 38-летний ветеран справится с реактивной атакой соперника и лично с Мбаппе? Дешам решил обойтись без Гризманна, и это шокировало многих. Впервые с ЧМ-2014 французы вышли на матч плей-офф большого турнира без Антуана. Так, центр полузащиты, в который вернулся Рабьо, снова получился с креном на оборону, а креативу Гризманна Дешам, по сути, предпочел скорость Дембеле и Коло Муани.

Французы забили быстрый гол, и так и не скажешь, что тут стало ключевым фактором — отсутствие Гризманна или то, что Мбаппе вышел без маски. Как бы то ни было, Килиан подал на Коло Муани, который головой скинул мяч в угол. Вот и случился первый гол французов с игры на этом Евро! А для Наваса матч начался кошмарно — именно из-под него голевую подачу делал Мбаппе, а через пару минут самый опытный человек на поле получил предупреждение.

Килиан Мбаппе в матче против Испании. Фото Reuters

Зато самый молодой — в полном порядке! Игра вроде бы пошла по сценарию французов: они отдали мяч и при любом удобном случае вылетали в контратаки. Но тут свое слово сказал 16-летний Ямаль, с 25 метров закрутивший мяч в дальний угол. Роскошный гол! Ламин стал самым молодым автором гола в истории Евро.

Восхищаться этим ударом долго не пришлось — уже через четыре минуты испанцы вышли вперед! Все сделал Ольмо: двумя касаниями разобрался с Тшуамени в штрафной и хлестко пробил мимо Меньяна. Кунде попытался подстраховать вратаря, но лишь переправил мяч в собственные ворота. Грандиозный ответ испанцев на быстрый пропущенный мяч!

На этом Евро французам еще ни разу не приходилось отыгрываться, и хоть сколько-то сопоставимого ответа от них не последовало. Испанцы отдали мяч и убедились, что в позиционной атаке они точно превосходят соперника. За оставшиеся полтайма французы не создали ничего.

После перерыва ситуация существенно не поменялась. Испанцы не стали садиться в оборону и продолжили играть в свой футбол. У французов была пара неплохих подходов, но время шло, и нужно было форсировать ситуацию. Через 15 минут после перерыва Дешам провел тройную замену, выпустив Гризманна, Барколя и Камавинга.

Вторая половина получилась такой, каким ожидался весь матч: нерв чувствовался, но зрелищности не хватало. Хотя после такого первого тайма требовать большего было бы откровенной наглостью. Время для французов таяло, и за 10 минут до конца они бросили в игру Жиру — явный намек на упрощение и потенциальный финальный навал. Но ничего подобного мы не увидели. Французы вообще не были похожи на команду, которая оказалась на грани вылета. Мбаппе выходил на хорошую позицию, но пробил уж очень неточно. Этот турнир он однозначно провалил. Гризманн не привнес в игру команды вообще ничего — он тоже стал большим разочарованием. Франция смиренно приняла поражение.

Антуан Гризманн. Фото Reuters

В этом матче команда Дешама не была таким уж футбольным злом, но от контекста всего турнира все же не уйти. Добро в лице сборной Испании в итоге восторжествовало! Главный тренер французов на одной из пресс-конференций советовал «смотреть что-то другое» журналисту, который говорил о незрелищной игре сборной. И этим чем-то другим будет финал Евро с участием Испании, которая осталась верной своему стилю и добилась результата.