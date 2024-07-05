Арбитр не поставил пенальти в ворота Испании за игру рукой. Немцы имеют право возмущаться?

Судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи в матче Испания — Германия

Разбираем эпизод с Кукурельей на Евро-2024.

Испания стала первым полуфиналистом чемпионата Европы-2024. Сегодня команда главного тренера Луиса де ла Фуэнте в дополнительное время одержала победу над Германией (2:1 д.в.). Основное время закончилось со счетом 1:1 — на гол испанца Дани Ольмо (51-я минута) ответил немец Флориан Вирц (89-я). Точку в матче поставил полузащитник «Красной фурии» Микель Мерино на 119-й минуте игры после точной подачи Ольмо с левого фланга.

Сборная Испании и ее болельщики празднуют выход в полуфинал, однако все могло сложиться иначе после эпизода в штрафной площади вратаря Унаи Симона перед победным голом.

На 106-й минуте после удара немецкого хавбека Джамала Мусиалы мяч попал в руку испанского защитника Марка Кукурельи. Футболисты сборной Германии и главный тренер Юлиан Нагельсманн моментально обратили внимание на данный эпизод, сигнализируя судьям. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор не свистнул нарушение.

Экс-футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что немцы должны были получить право на пенальти.

«Одно дело, когда ты стоишь... Рука Кукурельи изначально больше площади закрывает. По сути игры хорошо, что не поставили пенальти. По нынешнем правилам они должны были поставить 11-метровый. Рука идет сверху вниз (в момент удара)», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ» после матча.

Верно ли поступил арбитр Тэйлор, не дав право немцам реализовать пенальти в ворота Испании? Попробуем разобраться.

В первую очередь главный судья обратил внимание на положение руки Кукурельи. По его мнению, она находилась в естественном положении, поэтому оснований для 11-метрового не было.

Положение руки Кукурельи после удара Мусиалы.

Коллега Тэйлора Стюарт Аттуэлл, который работал в роли ВАР, оценил два важных момента во время атаки сборной Германии:

1) судя по всему, за мгновения до удара Мусиалы его партнер по команде форвард Никлас Фюллькруг попал в офсайд;

Фюллькруг мог попасть в офсайд в ходе атаки Германии.

2) 31-летний форвард подыграл себе левой рукой, когда получил мяч в штрафной испанцев.

Фюллькруг сыграл рукой перед эпизодом с Кукурельей.

Однако болельщики «Бундестим» в соцсетях выражают совершенно другое мнение.

«Историческое ограбление! Более четкого пенальти я еще не видел», — написал angusnegrin.

«Чистый пенальти», — отреагировал NshomileOg.

«Энтони Тэйлора стоит посадить в тюрьму. Это преступление», — прокомментировал TaiwoZosu.

«Чистейший 11-метровый. Что не так с рефери и ВАР?» — написал youngvik5.

При этом важно напомнить, что полузащитник сборной Германии Тони Кроос совершил два фола за первую десятиминутку, но не получил даже предупреждение. В результате грубой игры 34-летнего хавбека «Реала» вынужденно был заменен испанец Педри. Тэйлор показал первую и единственную желтую карточку Кроосу только на 67-й минуте встречи.