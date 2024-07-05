Кроос с улыбкой на лице сломал Педри. Испанец больше не сыграет на Евро

Арбитр встречи Евро-2024 пожалел звезду «Реала»?

Матч 1/4 финала чемпионата Европы-2024 между Германией и Испанией в Штутгарте с первых мгновений показал чрезмерно высокий уровень жесткости в единоборствах.

Лидер и полузащитник сборной Германии Тони Кроос на четвертой минуте игры срубил в центре поля испанского хавбека Педри. 34-летний немец въехал левой ногой в 21-летнего игрока «Барселоны». Педри совершил кувырок в воздухе и упал на землю, держась за правое колено.

Фото Reuters

Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор своевременно дал свисток и зафиксировал фол, но не стал показывать желтую карточку Кроосу. Находившиеся рядом игроки сборной Испании были возмущены. 45-летний английский судья отогнал от себя футболистов и всем видом показал, что не станет предупреждать хавбека немецкой сборной. При этом в кадр ТВ-трансляции попала реакция Крооса, которую интерпретировать можно по-разному.

После помощи медиков Педри вернулся в игру, однако через три минуты испанец лег на газон, держась за голову. Стало ясно, что футболист не сможет продолжать матч. Вместо него главный тренер Луис де ла Фуэнте выпустил Дани Ольмо.

Перед вынужденной заменой Кроос беседовал с судьей. На лице полузащитника была улыбка, которая попала в трансляцию.

Шестикратный победитель Лиги чемпионов при этом принес извинения сидящему на газоне Педри. Футболисты «Реала» и «Барселоны» пожали руки.

Фото Reuters

Пока Педри находился на поле после фола, Кроос успел совершить второй грубый фол на вингере сборной Испании Ламине Ямале. Хавбек «Реала» наступил на ногу 16-летнему таланту из «Барселоны». Эпизод произошел вблизи штрафной площади Германии. Тем не менее Тэйлор снова не показал немцу желтую карточку.

В преддверии матча четвертьфинала Евро-2024 Педри в интервью Marca выразил надежду, что этот четвертьфинал станет для Крооса последним в карьере. Ранее немецкий футболист заявил, что завершит игровую карьеру после чемпионата Европы-2024.

«Надеюсь, матч с Испанией будет последним в карьере Крооса. Он является легендой», — сказал Педри.

Судьба распорядилась иначе: Педри заменили на восьмой минуте матча 1/4 финала, а Кроос остался на поле.

Итальянский журналист Фабрицио Романо со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Испании сообщил, что Педри больше не сыграет на Евро-2024. У футболиста растяжение боковых связок левого колена.

На 51-минуте счет в матче открыл заменивший Педри Ольмо. Атакующий полузащитник сборной Испании и «Лейпцига» прошил голкипера Мануэля Нойера точным ударом в нижний угол ворот. Результативный пас мимо оставшегося на линии штрафной Крооса сделал Ямаль.

Кроос все-таки получил желтую карточку в игре с Испанией. На 67-й минуте встречи Тэйлор не простил звезде «Реала» грубую игру против Ольмо.