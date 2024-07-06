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Сегодня, 13:10

Испания преодолела свое главное проклятье, а хозяева не выигрывают Евро уже 40 лет

Испания впервые в истории победила в матче с хозяином крупного турнира
Кирилл Бурдаков
Статистик
Микель Мерино забивает победный гол в ворота Мануэля Нойера
Микель Мерино забивает победный гол в ворота Мануэля Нойера.
Фото AFP
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Статистические итоги четвертьфинала Евро Испания — Германия.

Сборная Испании обыграла в дополнительное время немцев и вышла в полуфинал чемпионата Европы. Испанцы впервые в истории смогли добиться успеха во встрече с хозяином крупного турнира. С 1934 по 2018 год пиренейцы 10 раз встречались со странами, принимающими чемпионат, и добились пяти ничьих (три из которых превратились в поражения в серии пенальти) при пяти неудачах.

Матчи сборной Испании с хозяевами чемпионата мира и Европы

Заодно испанцы прервали великолепную серию сборной Германии, никогда не уступавшей в четвертьфиналах Евро (четыре участия — четыре победы). Испания и Франция сравнялись с немцами и португальцами по числу выходов в полуфинал (если считать с 1996 года, когда на турнире была введена стадия 1/4 финала).

Оставшиеся участники Евро-2024 в четвертьфиналах ЧЕ

В сложном историческом противостоянии Испании и Германии чаша весов впервые склонилась в пользу «Красной фурии». Теперь на счету пиренейцев четыре победы (в том числе в финале Евро-2008 и полуфинале ЧМ-2010) при двух ничьих и трех поражениях, последнее из которых состоялось на другом немецком стадионе 36 лет назад.

Все матчи Испании и Германии на крупных турнирах

С 1980 года, когда чемпионат Европы стал проводиться как полноценный турнир, а не в формате финала четырех, только один раз страна-хозяйка смогла завоевать трофей. В 1984 году исторического успеха добилась сборная Франции. После этого хозяева дважды уступали в финале, четырежды — в полуфинале и пять раз не выходили из группы. Не смогли нарушить традицию и немцы, которые уступили в дополнительное время сборной Испании.

Результаты хозяев чемпионатов Европы
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Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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