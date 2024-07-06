Viva Espana!* До свидания, достойная «манншафт»! Увы, жребий свел их в четвертьфинале

Обозреватель «СЭ» побывал в Штутгарте на четвертьфинале Евро Испания — Германия.

Чувства в пакетике. Они остались на трибунах

Я не вполне верил своим глазам. Прошло десять минут после окончания ТАКОГО матча, по мне, достойного финала Евро, — а немецкие болельщики у выхода с трибун спокойно пили пиво и обсуждали его итоги. Надрыва, слез, бурной жестикуляции, возмущения не назначенным судьей Тэйлором пенальти, вырванных клоков волос из-за промаха на последних секундах Никласа Фюллькруга, как выразится позже Юлиан Нагельсманн, «на два сантиметра» — не было ничего, ни намека на бурление страстей. Словно все пережитые только что чувства были аккуратно упакованы в пакетик, как японскими болельщиками — мусор после матчей чемпионатов мира, и оставлены там, в кресле на штутгартском стадионе.

Хотя мгновения назад была и стоячая овация своей команде, и трогательные проводы из футбола Тони Крооса, которому перед штрафным на самых-самых последних секундах они только что адресовали всем стадионом (кроме испанской его части, понятно) скандирование надежды и веры до последнего: «То-ни! То-ни!» И Тони подал хорошо, но мяч все-таки оказался у Унаи Симона. Не судьба была немцам выиграть этот матч.

Но было бы еще круче, если бы Фюллькруг секундами ранее забил и перевел эту игру в серию пенальти, правда? Чтобы и основное время закончилось голом «манншафт», и дополнительное. И без того выдающийся матч еще в разы прибавил бы в степени грандиозности — вне зависимости от того, чем закончилась бы серия пенальти. Пробил-то центрфорвард Дортмунда здорово — да совсем чуть-чуть не попал. Замедленные повторы наглядно показывали, насколько же футбол иногда — игра сантиметров.

Немецкие болельщики приняли случившееся стоически, а мне было интересно, что чувствуют и как реагируют на это поражение мои новые знакомые из... Вьетнама, встреченные мною перед входом на арену. Отец и сын, одетые в немецкие футболки и с цветами флага Германии на щеках попросили меня сфотографировать их на фоне стадиона, а я спросил, откуда они. Выяснилось, что сын живет и работает в Швейцарии, а отец прилетел из Ханоя на неделю, чтобы сходить на два матча. Поездка вышла недешевая — 1000 евро за авиабилет туда-обратно, по 450 евро билеты второй категории на матч. Но ради такого зрелища — ничего не жалко!

Другой мой собеседник, только не у стадиона, а в электричке в Штутгарт, немецкий житель этого города по имени Паскаль, шел не на стадион, а в фанзону с купленным поблизости аналогом вувузелы — мол, ажиотаж вокруг игры такой, что билет он даже не пытался купить. И он, понимая, насколько сложный у бундестим соперник, точно спрогнозировал счет — 2:1. Причем сказал, что не знает, в чью пользу, — но будет именно так!

Я встретил его в электричке Нюрнберг — Штутгарт, которая была забита почище, чем Москва — Петушки. Если в первой части моей поездки из Берлина, в скоростном поезде до Нюрнберга, все было очень спокойно и комфортно, то региональный поезд, оказавшийся той самой электричкой, был набит людьми как селедками, и кондиционера там — в «лучших» традициях наших пригородных поездов — не было и в помине.

Мне еще повезло, что я вошел туда до самых больших толп и успел сесть. Иначе два с половиной часа, и так прошедших для меня без особого удовольствия, были бы особенно приятны. Даже шанса выйти в туалет не было — очевидно, что мое место тут же оказалось бы занято. Да и туалетов там что-то не было видно...

Рядом со мной, несмотря на всю эту давку, вовсю веселилась стайка немецких детей лет восьми-девяти. Решил попробовать поспрашивать их и учительницу о футболе, но особого успеха не имел. Они стали соревноваться друг с другом в знании английского и фраз на нем — это для такого возраста было совсем неплохо. Иногда даже слишком: озорная рыжая девочка с веснушками тихо сказала подружке, с которой они все время друг друга задирали, английское матерное слово. И когда только успела узнать?!

Но футболом они, как выяснилось, не интересуются — так что говорить о повальном увлечении им немцами начиная с совсем маленького возраста все же не приходится. Хотя моя аккредитация вызвала у них некоторый ажиотаж.

Спасибо моему читателю Александру, айтишнику из России, уже много лет как переехавшему в Штутгарт и работающему в интернет-магазине по продаже дверей и окон, за мини-экскурсию. Он встретил меня у вокзала, провел к фанзоне на Шлоссплатц (Дворцовую площадь) и на лестницу, откуда на скопление болельщиков открывался удивительный по масштабу вид, и посадил на нужную электричку до стадиона. Там я в очередной раз удивился, что немцы по дороге на игру ведут себя очень спокойно, не прыгают, не поют, в отличие от многих других. А эмоции включают уже в самой чаше.

В эпизоде с травмой Педри Кроос играл в мяч и даже коснулся его. Ни о каком удалении там не может быть и речи

Первый тайм, признаюсь, мне не очень понравился. Повторяю — лично мне, не собираюсь навязывать вам свою точку зрения. Но и задним числом, после потрясающих второго тайма и дополнительного времени, не хочу приписывать первым 45 минутам того, чего в них не увидел.

А увидел то, что две классные команды словно обнулили друг друга. Вместо настоящих красивых комбинаций и голевых моментов в обилии были фолы и карточки, которые английский арбитр Тэйлор с особой щедростью (справедливой, надо заметить) раздавал немцам. Так они и играли злее.

В особенности, ко всеобщему удивлению, грубостью отличался Тони Кроос, проводивший, как оказалось, последний матч в карьере. Это было на него совсем не похоже, но с бушевавшими у него внутри эмоциями легенда немецкого футбола не справилась. Он вполне мог получить две желтые карточки уже за первые десять минут, а по мнению Луиса де ла Фуэнте — за фол на Педри и красную.

Убежден, что была не более чем желтая карточка — как минимум потому, что Кроос не просто пытался сыграть в мяч, а даже коснулся его — вместе с ногой Педри. Да, «шлагбаум» он выставил резко, и молодой каталонец получил в этом эпизоде травму, но к правилам игры это отношения не имеет. Я всегда придерживался убеждения, что если есть шанс не удалять игрока с поля — удалять нельзя. Если удаление безоговорочно — без вопросов. А тут вообще не видно было причин, кроме эмоциональных, для предъявления красной карточки. Впрочем, Тэйлор в том эпизоде не показал Кроосу и желтой. Видимо, сказался авторитет.

Полузащитника испанцев Педри (№ 20) заменили после фола немца Тони Крооса. Фото AFP

У испанцев до перерыва работал в основном левый фланг с Нико Уильямсом — самым острым, по мне, игроком тайма. У немцев вначале раз за разом оголялся центр поля, но Нагельсманн, как показалось, эту дыру довольно быстро и безболезненно залатал. Однако это все были нюансы. Деревья, за которыми не было видно леса. Хотелось кричать им: «Творите! Оставьте прагматизм и осторожность Франции с Португалией!»

Нагельсманн явно не был доволен первым таймом своей команды — иначе не сделал бы в перерыве две замены, выпустив Андриха и Виртца. Игроков, между прочим, начинавших (и здорово!) чемпионат в стартовом составе — с ними команда разгромила Шотландию, и они там играли вполне заметные, осязаемые роли. В этом смысле мне метания главного тренера бундестим в плане состава не очень понятны. Не надо чинить то, что работает, тем более что пара центральных полузащитников Кроос — Андрих выглядела очень гармонично, и второй разгружал первого для созидательной работы. Более того, третьей заменой на поле был возвращен еще один человек, начинавший чемпионат, — Миттельштедт, игрок как раз-таки «Штутгарта», для которого это поле — свое. Он и навесит на Киммиха перед ответным голом Виртца...

Я спросил у Нагельсманна на пресс-конференции — учитывая разницу между таймами, о которой сказал он сам, не жалеет ли тренер о тех или иных решениях по стартовому составу. Юлиан ответил, что размышления на этот счет есть всегда, но позитивно перевел разговор на правильную реакцию команды на пропущенный гол и удачно вышедших на замену игроков. Но ведь можно было такой футбол показывать не после часа игры, а с самого начала! Сколько времени было потеряно!

Парадоксально, но именно после замен Германия пропустила. То есть их эффект вначале оказался негативным. Причем даже персонифицированно — после паса справа Ламина Ямаля чуть назад в центр штрафной там образовался большой «карман» между слишком глубоко находившимся Андрихом и располагавшимся на линии штрафной Кроосом. Эту дыру и заполнил Дани Ольмо, «щечкой» в касание замкнувший классный пас 16-летнего Ямаля и открывший счет.

Гол показался каким-то до обидного для немцев простым. Обычная позиционная атака, никто никого никуда не уводил, хитрых скрытых пасов не отдавал. Передача капитана Родри на Ламина вообще была не самой удобной, но юноша подстроился. Пасовать ему никто не мешал, как и бить игроку «Лейпцига» Ольмо.

Его, набравшего в итоге 1+1 и признанного игроком матча, спросят, не боится ли он после такого возвращаться в бундеслигу. Игрок с нехарактерной для испанца внешностью и судьбой (он поднимался к нынешним успехам через... чемпионат Хорватии) рассмеется: да, мол, многим обязан Германии, как и Хорватии, но, когда играю за страну, не думаю об этом и забивать хочу кому угодно.

Получается, вынужденный выход Ольмо вместо Педри оказался для испанцев только к лучшему. Но при 1:0 де ла Фуэнте начал делать замены, которые, казалось, сломали «красной фурии» игру в атаке — в частности, убрал с поля и Ямаля, и Уильямса. Выходит, Нагельсманн не угадал со стартовым составом, а испанский тренер — с заменами?

Оказалось, с оценками не надо спешить. Потому что решающий гол на 119-й минуте, когда все уже мысленно готовились к серии пенальти, забьет — и потом трогательно повторит празднование своего отца-футболиста с угловым флажком на этом же стадионе — вышедший вместо Уильямса игрок «Реал Сосьедад» Микель Мерино. И сделает это очень красиво. Простите мне невежество, но признаюсь честно: я этого игрока до момента гола такой степени важности не знал.

Но это была уже самая развязка. Ее бы не случилось, если бы на исходе основного времени Виртц не сравнял счет. И это было абсолютно по делу. Последние полчаса основного времени, после выхода Фюллькруга и Миттельштадта (получается, четырех замен к часу игры), немцы не слезали с ворот Симона. Фюллькруг замыкал прострел Виртца в штангу, причем Начо в этот момент хватал его за футболку. Но, видимо, по мнению Тэйлора и ВАР, бить ему это не мешало. Ошибался с выносом мяча Симон, но наказать его за это не получилось — мяч перелетел не только вратаря, но и ворота...

Но Германия должна была по такой игре забить — она заслужила свой мяч так же, как и Испания. И не потому, что у меня в прогнозе стоял счет 1:1 в основное время, а потому что таким был этот футбол, который хотелось смотреть еще и еще. Более того, после мяча Виртца в добавленное время Томас Мюллер едва не забил второй.

Мяч попал в руку испанцу Марку Кукурелье. Фото Reuters

На мой взгляд, пенальти за руку Кукурель и был. Но эпизод неоднозначный — и хорошо, что он не решил исход такого матча

А потом была история с неназначенным пенальти за игру рукой Кукурельи. История, так до конца и не понятная мне до сих пор. Что бы кто ни говорил.

Мусиала бил в створ — что очень важно, и это подчеркивал на пресс-конференции вообще-то не хотевший педалировать тему пенальти Нагельсманн (он подчеркнул, что это ни в коем случае не причина поражения). Он четко попал в явно отставленную и увеличивавшую площадь тела руку Кукурельи. Плеча там в помине не было. Защитник не бил по мячу, попав себе в руку, — такой пример приводил Роберто Розетти, иллюстрируя эпизоды, за которые пенальти не назначается.

На ВАР сидел англичанин Эттуэлл. Он не позвал Тэйлора к монитору, и в данном случае его роль была важнее, чем роль главного судьи. Если бы позвал, но главный арбитр настоял на своем — все вопросы были бы к нему. Впрочем, все говорит за то, что бригада тут была едина. Да и судейский корпус в целом. Но мне, в данном случае рассуждающему с точки зрения обычного болельщика, а не «специалиста глубинного бурения», этого не понять.

Потом специалисты в области судейства начали объяснять, что, мол, рука Кукурельи двигалась в сторону тела, а не от него, и это, выходит, естественное положение. Но, на мой взгляд, все равно аргументы за назначение пенальти перевешивают аргументы против.

Однако и сторонников противоположной точки зрения достаточно. Поэтому, может, и к лучшему, что матч такого уровня и накала был решен не при помощи 11-метрового, который вызывает споры. Мерино, после идеального (что подчеркнул Нагельсманн) навеса Ольмо выпрыгнув и красиво, с отклонением пробив, поставил чудесную точку в этом матче.

Микель Мерино (справа) празднует победный гол. Фото AFP

У немцев были ощущения как у россиян после четвертьфинала ЧМ-2018 с Хорватией

...Я шел по ночному Штутгарту, а затем Франкфурту, где на полпути поселился на ночь перед переездом в Дюссельдорф на матч Англия — Швейцария (гостиницу в самом Штутгарте, сравнительно небольшом городе, в дни матчей сборной Германии сыскать нереально — уже второй раз убеждаюсь), и видел, что вообще никакой негативной людской эмоции вылет бундестим с домашнего турнира в четвертьфинале не вызвал. В воздухе вообще не витало агрессии, желания на ком-то выместить злость. Да и самой этой злости тоже не было, даже неназначенный пенальти ее не вызвал.

Да, люди грустили, но понимая, что это — футбол, где всегда есть выигравший и проигравший. А злости не было, потому что такой командой, как эта сборная Германии, можно только гордиться. И у меня возникла ассоциация. Такие же ощущения испытывали мы в 2018 году, когда сборная России на «Фиште» проиграла в четвертьфинале домашнего мирового первенства Хорватии.

Разве были тогда драки, битые витрины, еще какая-то чертовщина? Да вообще нет. Потому что, выражаясь языком поэта, «чувства добрые я лирой пробуждал». Та сборная России пробуждала своей игрой добрые чувства. Эта сборная Германии, если не считать какую-то запредельную даже жесткость в первые пятнадцать минут, — тоже. Но ни тренер де ла Фуэнте, ни лучший игрок матча Ольмо на пресс-конференции и словом немцев за это не осудили. «Ребята, послушайте, я играл в футбол в 1990-е годы, — хохотнул тренер. — То, что вы сейчас называете жесткостью, — вообще ничто по сравнению с тем, что было на поле тогда. Это нормальная мужская борьба, и на таком уровне может быть так и только так!» Хотя и отметил, что Крооса за фол на Педри можно было «наказать иначе», «думаю, это тянуло на красную карточку», но: «Не буду использовать это в качестве оправдания, если вылетает один — играть должен другой».

Мне очень понравилось, что главный тренер испанцев порой отвечал своим журналистам, обращаясь к ним по имени. Когда один взмолился: «Ну скажите хоть раз что-нибудь не о команде, а о себе!», де ла Фуэнте ответил: «Антонио, ты же меня знаешь. Ты в курсе, что для меня имеет значение только то, что происходит внутри раздевалки. Если меня осудят за что-то люди из-за ее пределов, в прессе, где угодно, мне будет все равно. А вот если я почувствую, что мне не верят или меня не слышат игроки, — тогда да, пойму, что дело серьезно. Для меня они и их мнение — единственная настоящая ценность в футболе...»

После такого монолога — и глядя на то, что показывает сборная Испании на этом турнире, — за этих людей хочется болеть. И во время предсказуемо унылого, за исключением редких фрагментов, матча Франции и Португалии (когда закончились пресс-конференции, я где-то минуте на 20-й второго тайма сел к монитору в пресс-центре, чтобы урвать хоть кусок этой игры. Не сомневался, что счет там — 0:0), я болел за одно — чтобы все там растянулось до максимума. Чтобы у команды Дидье Дешама или Роберто Мартинеса не было преимущества в полчаса овертайма.

Ведь Испания будет обескровлена. Мало того что сломался Педри (впрочем, де ла Фуэнте сказал: «Надеяться на то, что он восстановится, будем до последнего»), так получите еще и сверхлимитную желтую Ле Нормана, и красную Карвахалю.

В Мюнхене узнаем, насколько потери ударили по его команде.

Перед каждым чемпионатом, когда меня спрашивают, за кого из топ-сборных я буду болеть, отвечаю: «За того, кто очарует меня своей игрой». На Евро-2024 это — Испания и Германия. Увы, жребий свел их в четвертьфинале, и тут не было вины кого-либо из этих команд, занявших первые места в своих группах. И одна должна была вылететь.

Мне очень хочется финала Испания — Голландия. Да, именно Голландия, потому что не могу выдавить из себя этого новомодного «Нидерланды». Для меня все лучшее, что показывает команда в оранжевой форме, делает именно Голландия, и никто не запретит мне так ее называть.

И я совсем не хочу видеть в финале ни Францию, ни Англию. Но, может, они меня еще и разубедят. А пока я одновременно радуюсь победе испанцев и грущу от вылета немцев. Хотя как, казалось бы, такое возможно?

Но на таком турнире возможны абсолютно любые эмоции. И прямо сейчас мне очень хочется, чтобы де ла Фуэнте с первой попытки сделал сборную Испании чемпионом.

* исп. Да здравствует Испания!