Ольмо и Мерино вытащили Испанию в скрытом финале Евро.

Досрочный финал — очень спорная формулировка. Расскажите о ней участникам Евро-2004. Португалия — Англия, потом Португалия — Нидерланды, а европейское золото в итоге отправилось в Грецию. Так и здесь — оба тренера всячески уходили от данной темы. Юлиан Нагельсманн с немецкой педантичностью заявлял: «Это не финал, а четвертьфинал, и мы хотим быть одним из участников полуфинала». Кроме того, немец ужесточил дисциплину и вслед за агентами закрыл проход на базу родственникам футболистов. А во время тренировок включали громкую музыку — чтобы никто не услышал установок и реплик футболистов.

В свою очередь Луис де ла Фуэнте старался снять напряжение и избавить своих игроков от излишнего давления. Его определение игры двух самых ярких команд турнира: встреча, достойная финала. А на пресс-конференции, куда испанцы на этом Евро всегда опаздывают, тренер шутил. Например, когда речь зашла о Кроосе, которого требовалось ограничить в возможностях для передач и не давать легко принимать мяч, де ла Фуэнте заметил, что можно связать немцу ноги, но вряд ли УЕФА одобрит данную идею.

Тони Кроос нанес травму Педри в матче Испания — Германия на Евро-2024. Фото AFP

Вот только в каждой шутке есть доля правды, и, наверное, хотя бы на первых минутах легенду «Реала» точно стоило связать, потому что Кроос неожиданно оказался самым жестким игроком на поле в Штутгарте. И если наступ на ногу Ямаля не имел серьезных последствий, то Педри потребовалась замена, и на скамейке страдающего от травм полузащитника (он не сдержал слез) успокаивали все запасные. Никаких санкций за это не последовало, а первая желтая карточка досталась Рюдигеру, когда тот снес вышедшего на замену Дани Ольмо и заработал дисквалификацию на гипотетический на тот момент полуфинал. У испанцев же возможности сыграть в следующем матче вскоре лишился Ле Норман.

После такого одноклубнику Арсена Захаряна пришлось действовать с оглядкой, и, возможно, это помешало остановить Хаверца, который принял длинный пас Рюдигера и бил с линии штрафной. Впрочем, на полноценный голевой момент атака не тянула. Как и попытка Хаверца пробить головой. Только это было хоть что-то. Испанцы же не нагружали Нойера работой до концовки первого тайма и дальнего удара Ольмо. Да еще Ямаль хитро, но чуть неточно пробил под подпрыгнувшей «стенкой» со штрафного.

Показательно, что в первом тайме «Красная фурия» ни разу не пробила из пределов штрафной. Испанцев туда просто не пускали. Немцы лишили соперника пространства, фактически исключив угрозы с флангов и перекрыв кислород Уильямсу и Ямалю. В центре же у хозяев с первых минут появился не снова сменивший цвет волос Андрих, а здорово потрудившийся за отведенные ему 45 минут Эмре Джан. Ветеран существенно ограничил потенциал Фабиана Руиса.

Была ли запланирована замена Джана в перерыве — вопрос очень интересный. Выход у испанцев Начо вместо висевшего на карточке Ле Нормана понятен. Логична и рокировка растворившегося на поле Сане на Вирца. А вроде бы свежий Андрих стал тем, кто не сумел заблокировать удар открывшего счет Ольмо. Между тем полузащитник «Лейпцига» — мастер включаться в атаку вторым темпом и знаковая фигура для де ла Фуэнте. Пять лет назад именно гол Ольмо принес Испании победу над Германией (2:1) и золото молодежного первенства Европы.

Ну и как же круто сыграл Ямаль! Каталонец в первом тайме словно оправдывал предматчевые слова Нагельсманна, который не жалел комплиментов, но отметил отсутствие у юного испанца опыта. Только Ямаль не по годам мудр. До своего голевого паса он создал еще один убойный момент. В ситуации, когда десять человек из десяти попытались бы сами закрутить мяч в угол с рабочей левой, Ямаль после короткой паузы покатил мяч к площади ворот, но Мората в борьбе с Та пробил выше. Это, кстати, был редкий случай, когда капитану удалось проявить себя перед чужими воротами. Однако Мората был полезен, опускаясь в глубину, и разгон результативной атаки — его заслуга.

Дани Ольмо и Ламин Ямаль празднуют гол в ворота Мануэля Нойера. Фото AFP

После гола испанцы уже действовали по счету. Или сражались за него, хотя, возможно, стоило больше играть. Им повезло, когда Фюллькруг попал в штангу, а Хаверц не смог наказать Унаи Симона за ошибку — перебросил как голкипера, так и перекладину. Однако железная немецкая воля, воплощением которой стал Киммих (он перепрыгнул Кукурелью), помогла Вирцу перевести игру в овертайм.

Флориан Вирц празднует забитый гол в матче Испания — Германия на Евро-2024. Фото Reuters

Там «Бундестим» была ближе к тому, чтобы отменить серию пенальти. Однако Вирц промахнулся, а Симон вытащил удар Фюллькруга. Когда же лотерея с ударами с 11-метровой отметки казалась неизбежной, при подаче Ольмо позиционную ошибку допустил Рюдигер. А забил Мерино — еще один игрок молодежки, которая с де ла Фуэнте выиграла свой Евро-2019. Сейчас то заматеревшее поколение идет за главным трофеем Старого Света. Карвахаль ради этой мечты пошел на удаление. Но оно того стоило.