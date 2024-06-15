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Судейство

Сегодня, 23:00

Почему отменили гол Хорватии после пенальти? И где красная Родри?

Стало известно, почему не засчитали гол сборной Хорватии на Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Бруно Петкович (17-й номер) радуется голу, который позже отменят.
Фото Reuters
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Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
3:0
Хорватия

Чемпионат Европы продержался без полемики вокруг судейства меньше суток — самый обсуждаемый эпизод случился в матче Испания — Хорватия (3:0).

На 78-й минуте хорват Бруно Петкович вышел один на один с Унаи Симоном — и, вероятно, мог забить, если бы не был сбит испанцем Родри. Дело происходило внутри штрафной, поэтому Майкл Оливер моментально назначил пенальти, а нарушителю показал желтую карточку. Это стало первым источником возмущения: момент для гола был настолько явным, что, по мнению многих зрителей, Родри заслуживал красной карточки.

Эпизод матча Испания&nbsp;&mdash; Хорватия. Испания — Хорватия: пенальти назначен правильно, Родри правильно не удален, гол верно отменен

Однако она не была показана. Более того, ВАР подтвердил решение Оливера — и по назначенному пенальти, и по желтой карточке. Почему же не удалили Родри? Дело в том, что IFAB в прошлом году ослабил правила о лишении очевидной возможности забить мяч. Теперь у арбитров есть указание: удалять за фолы в штрафной только в самом крайнем, даже циничном случае. Неосторожное нарушение Родри на циничное все же не тянет.

Фото Reuters

Дальше был пенальти — и еще один спорный момент. Бруно Петкович не реализовал 11-метровый, Унаи Симон отбил удар. Но вбежавший в штрафную Перишич поймал мяч, отдал пас на незабившего Петковича, и тот исправился. Хорваты принялись отмечать гол, но радовались недолго. После проверки Оливер отменил взятие ворот, чем снова запустил скандал и расстроил хорватов.

Но дальнейший анализ показал, что рефери прав. Перишич вбежал в штрафную до удара — это четко видно на повторах.

Фото Скриншот трансляции

Это нелегальный прием, поэтому гол отменили. Но опять все оказалось не так просто — появились претензии к тому, что Унаи Симон вышел из ворот раньше времени. Впрочем, даже в трансляции видно, что это не так.

Фото Скриншот трансляции

Таким образом, Майкл Оливер оказался прав в каждом из своих решений.

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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