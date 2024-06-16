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Сегодня, 11:00

Как отказ от своего стиля помог Испании обыграть Хорватию. Было несколько любопытных ходов

Хорватия крупно проиграла Испании в матче чемпионата Европы
Вова Прасолов
Футболисты Йосип Шутало и Альваро Мората в матче между сборными Хорватии и Испании на Евро-2024
Йосип Шутало и Альваро Мората.
Фото AFP
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Тактический разбор матча.
Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
3:0
Хорватия

Испания разгромно победила Хорватию (3:0) в первом туре группового этапа. Команда Луиса де ла Фуэнте частично отказалась от своего стиля и одержала крупную победу. При этом важно понимать, что счет не совсем по игре — Хорватия не была настолько плоха. Просто Испания лучше воспользовалась своими шансами.

Ключевое событие — прекращение серии матчей, в которых испанцы владели мячом больше соперника (136 встреч подряд!). В последний раз Испания проиграла по владению в финале чемпионата Европы 2008 года против Германии. Здесь важно учитывать два фактора. Первый — изменение вектора развития сборной Испании при Де ла Фуэнте. Теперь это не настолько следующая догматичному стилю команда, как при Луисе Энрике.

Лука Модрич в&nbsp;матче между сборными Хорватии и&nbsp;Испании. Золотое поколение хорватов на сходе. Модрич постарел, да еще и Далич зачем-то загнал Гвардиола на фланг обороны

Второй фактор — соперник. Хорватия — одна из немногих сборных, которые способны бороться за контроль с испанцами. Центр поля с Модричем, Брозовичем и Ковачичем этому способствует. К тому же Испания достаточно быстро добилась комфортного преимущества и имела право отдать сопернику инициативу для удержания преимущества.

С мячом хорваты нагружали центральную часть поля. Маер и Крамарич смещались с флангов в середину, где вместе с тройкой полузащитников могли создавать численный перевес. Ширину в данной конфигурации регулировали крайние защитники (Гвардиол, Станишич).

Это позволяло забирать владение и лучше контролировать мяч, но делало команду более уязвимой, так как сзади оставалось много свободного пространства.

Изначально хорваты пытались разыгрывать коротко. Прессинг сборной Испании строился по схеме 4-1-3-2: Педри поднимался на одну линию к Морате (ориентировались на центральных защитников), Нико и Ямаль отвечали за крайних, Фабиан Руис должен был действовать сразу по двум игрокам в опорной зоне.

Родри оставался ниже и зачастую следил за Ковачичем. В таком варианте именно полузащитник «Манчестер Сити» часто накрывал оппонента прессингом, что иногда приводило к возвратам мяча в высокой позиции.

Первый гол подсветил сразу несколько особенностей. Во-первых, именно Родри вовремя подобрал мяч при переходе владения. Во-вторых, испанцы воспользовались свободным пространством в обороне Хорватии.

Из-за высоких позиций крайних защитников центральные были вынуждены готовиться страховать ширину, что привело к свободному коридору в центре, куда и пошла передача Руиса на Морату.

С мячом Испания действовала по привычной схеме 4-3-3. В современном футболе многие команды трансформируют данную расстановку в позиционной атаке. Например, за счет смещения крайних защитников в опорную зону, но испанцы не использовали такой вариант.

Из-за этого ширину создавали сразу два футболиста (крайний защитник и крайний нападающий). Ямаль и Нико также склонны стартовать на краю, поэтому зачастую футболисты могут просто дублировать свои функции.

Хорваты в прессинге персонально разбирали испанских полузащитников в центре поля. При этом в ситуациях, когда Модрич был вынужден подниматься и давить на центрального защитника, больше свободы получал Фабиан Руис — это одна из причин его яркого выступления.

В ситуациях, когда Испания делала на это ставку и стягивала большую группу футболистов налево, справа в изоляции мог оставаться свободный Ямаль.

Эпизод со вторым голом начался именно после подобного перевода на игрока «Барселоны», который стал самым молодым (16 лет, 11 месяцев и три дня) участником чемпионатов Европы и самым молодым автором голевой передачи на турнире.

Испания во многом отошла от своего стиля и отдала сопернику владение. В таком прагматичном режиме команда была готова удерживать комфортный счет и пользоваться пространством, которое Хорватия оставляла в обороне (3:0 в пользу испанцев по ударам после контратак).

Родри (сборная Испании) и&nbsp;Матео Ковачич (сборная Хорватии). Испания уступила по владению мячом — впервые за 136 матчей! Но показала, как собирается выиграть Евро

При этом важно понимать, что результат не должен обманывать. Испания в нынешнем более прагматичном режиме способна пройти далеко по турниру, но крупный счет в первой встрече — не повод говорить о какой-то невероятной силе команды де ла Фуэнте.

Хорватия также еще многое может показать на турнире. Она не была настолько плоха против Испании, как может показаться из счета. И шанс исправиться в ближайшее время точно выпадет — Италия и тем более Албания шашечным по зубам.

Статистика UEFA.com и Футбол в цифрах

Футбол
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Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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